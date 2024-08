El oculto drama educativo de España: las 6 regiones con el 35 % de sus trabajadores sin la ESO

La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se implantó en España en el curso académico 1996/1997. Esto significa que los españoles, desde entonces, están obligados a estudiar en el colegio o instituto, como mínimo, hasta los 15 ó 16 años. Previamente, los alumnos debían estar hasta los 14 años. Pero lo cierto es que, casi 30 años después, casi un tercio de los ciudadanos que están trabajando o en paro en este país no tienen, siquiera, el título mínimo.

Concretamente, el 31,7 % de los trabajadores activos de España no tienen la ESO. Así lo demuestran los datos del segundo trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el INE y publicada a finales de julio. En datos absolutos, hay 7.755.400 trabajadores activos que no cuentan con el título básico bajo el brazo. No obstante, la dispersión demográfica de los mismos es bastante dispar.

Mientras que en la Región de Murcia (42 %), Castilla-La Mancha (41,8 %) o Extremadura (41 %), el número de trabajadores sin la ESO supera el 40 %, en otras comunidades como el País Vasco (16,8 %), Navarra (23,8%), la Comunidad de Madrid (24 %) o Cantabria (24 %), el porcentaje de este tipo de personas no alcanza el 25 %. De hecho, los vascos rompen la barrera de los 20 %, siendo la autonomía con mayor población formada con los estudios mínimos obligatorios.

Territorio Porcentaje de trabajadores activos sin la ESO España 31,7 Andalucía 37,4 Aragón 31,6 Asturias 25,3 Baleares 35,4 Canarias 34,1 Cantabria 24 Castilla y León 31,9 Castilla-La Mancha 41,8 Cataluña 29,3 Comunidad Valenciana 36,3 Extremadura 41 Galicia 30,4 Comunidad de Madrid 24 Murcia 42 Navarra 23,8 País Vasco 16,8 La Rioja 33,3 Ceuta 41,7 Melilla 41,4

Elaboración propia | Fuente: INE

Nuevamente se demuestra que hay dos velocidades dentro de España. Por un lado, las comunidades con una formación mínima completada y, por otro lado, las autonomías cuyos habitantes no tienen la ESO. Estas se suelen circunscribir en el mundo rural o en la mitad sur peninsular. Así, aparte de las tres comunidades con más trabajadores sin la Secundaria obligatoria, hay otras tres que superan el 35 %: Andalucía (37,4 %), la Comunidad Valenciana (36,3 %) y Baleares (35,4 %).

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, además, también se cuelan entre las regiones de España con mayor porcentaje de trabajadores activos sin la ESO. Tienen, respectivamente, un 41,7 % y un 41,4 %.

Los estudiantes migrantes

Aunque los datos sobre el nivel de personas cuya formación no supera la primera etapa de la ESO (hasta segundo) dejen en mal lugar a los murcianos, los castellanomanchegos y los extremeños, eso no significa que sus habitantes no quieran estudiar y alcanzar el título mínimo de la ESO.

La realidad demuestra que los ciudadanos de estas comunidades mejor formados, que evidentemente han superado la Secundaria Obligatoria, migran hacia otros puntos de España en busca de empleos más cualificados. Por ejemplo, los últimos datos sobre flujos migratorios recogidos por la EPA, en el año 2022, esgrimen que Extremadura y Castilla-La Mancha son las dos comunidades con mayor número de emigrantes de jóvenes entre 20 y 34 años.

Un grupo de alumnos, con apuntes. EFE

En otras palabras, como la población joven formada de estas regiones se marcha hacia otras comunidades, sólo pervive en Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha la población más avejentada, que, en muchos casos, no alcanzó la titulación educativa obligatoria.



Principalmente, las comunidades autónomas que reciben más migrantes formados desde otros puntos de España son la Comunidad de Madrid, seguida de Cataluña, Baleares y Canarias. Estas autonomías son las cuatro que más jóvenes recibieron durante el primer semestre de 2022.

Analfabetismo en España

La EPA del segundo trimestre de 2024 también refleja el número de trabajadores activos analfabetos. Según la RAE, los analfabetos son aquellas personas “que no saben leer ni escribir”. En este punto, hay una comunidad autónoma que destaca con un alto porcentaje de trabajadores analfabetos: la Región de Murcia.

Con un 1,9 % de la población trabajadora murciana analfabeta (14.800 personas), Murcia destaca especialmente sobre el resto de autonomías. Ninguna otra región –a excepción de la ciudad autónoma de Melilla (2,15 %)– supera el 0,5 % de trabajadores analfabetos. Tras Murcia, la segunda posición la ocupan las comunidades de Aragón y Baleares (0,4 %); y la tercera, con un 0,3 % de trabajadores analfabetos, está ocupada por Andalucía, Asturias y Cataluña.

Territorio Número de trabajadores analfabetos España 67.300 Andalucía 11.300 Aragón 2.800 Asturias 1.400 Baleares 2.700 Canarias 2.100 Cantabria 100 Castilla y León 1.700 Castilla-La Mancha 2.000 Cataluña 11.100 Comunidad Valenciana 2.300 Extremadura 1.200 Galicia 1.000 Comunidad de Madrid 8.800 Murcia 14.800 Navarra 400 País Vasco 300 La Rioja 2.000 Ceuta 500 Melilla 800

Elaboración propia | Fuente: INE

La media nacional de trabajadores activos analfabetos también se sitúa en el 0,3 % de los totales. En términos absolutos, España tiene 67.300 trabajadores activos que no saben ni leer ni escribir, según los datos de la EPA.

Evidentemente, estos están contabilizados dentro los trabajadores activos sin las ESO. Son otros tantos dentro de los 7.755.400 trabajadores activos sin el título básico. Son otras de las personas que evidencian una cruda realidad: la pervivencia de una España sin la ESO tras casi 30 años desde que se implantó.