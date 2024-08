El primer votante de Alvise que se borra: "Dijo que temblarían los pilares de España y..."

El pasado 9 de junio Alvise Pérez sorprendió a España cuando su agrupación política Se Acabó la Fiesta (SALF) se convirtió en la sexta fuerza en nuestro país con más de 800.000 votos en las elecciones al Parlamento Europeo. Finalmente SAF logró conseguir 3 eurodiputados.

Pérez logró conquistar a su público a través de una serie de promesas electorales que incluían el sorteo de su sueldo como eurodiputado entre sus seguidores o una reducción de la intervención del Estado en la economía. Todo mientras se jactaba de que una vez fuese elegido, su agrupación tendría un gran efecto en la política y sociedad española.

Sin embargo, a día de hoy, y con más de un mes de ser elegido, parece que muchos de sus votantes está empezando a frustrarse por no cumplir sus promesas electorales, especialmente el protagonista de este vídeo viral.

Vídeo viral

En un vídeo de TikTok que se ha viralizado en redes sociales, un hombre que afirma ser votante suyo recuerda los discursos que contaba Alvise durante su campaña electoral antes de convertirse en eurodiputado: "juraría que había dicho que en cuanto esté ahí, contaré todo lo que sé. Temblarán los pilares de España".

No obstante, el hombre continúa el vídeo reflexionando sobre Alvise y criticando su falta de acción ante sus promesas. "O no se ha dado cuenta de que es eurodiputado o no tenía nada que contar y nos estaba tomando el pelo a todos. No creo, ¿no?", apunta en el vídeo.

El vídeo fue publicado por el usuario @lucenalife y ya cosecha cerca de 400.000 visitas en TikTok y más de 800.000 en X. El usuario ha recibido una recepción mixta en los comentarios, tanto con gente criticando su decisión de votar a Alvise como de muchos otros defendiendo que solo es cuestión de tiempo para que Pérez cumpla sus promesas.

Telegram de Alvise

Todo apunta a que @lucenalife no es el único votante de Alvise que está empezando a perder la paciencia esperando a que el eurodiputado cumpla sus promesas.

En su canal de Telegram ya se pueden encontrar diferentes mensajes de seguidores suyos cuestionando la actitud de Alvise con mensajes como "Suelta los audios Alvise", "Pero a qué hay que esperar? Saca los audios ya!!" o "Se sabe algo del sorteo y todo lo que dijo que iba a decir cuando llegue a eurodiputado?".

En el Telegram de Alvise comienzan a impacientarse. pic.twitter.com/tWFdFDZWMx — Niporwifi © (@niporwifi) August 5, 2024

Por su parte, Alvise respondió a las críticas el pasado 29 de julio afirmando que "cuando pase el escándalo de Sánchez que no queremos tapar, y publiquemos los audios y documentos que prometimos, se volverán a callar".

Además, también defendió que sortearía su sueldo de diputado cuando lo cobre el próximo 15 o 16 de agosto.

Luis Pérez Fernández

Luis Pérez Fernández, apodado Alvise, nació en Sevilla el 26 de febrero de 1990. Graduado de Ciencias Políticas y Ade en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), tuvo sus inicios en la política como voluntario de UPyD, delegado de Liberal Youth, del partido británico Liberal Demócratas y jefe de gabinete en las Cortes valencianas de Ciudadanos.

Alvise Pérez junto al también difusor de contenido en redes, Víctor Domínguez. Redes sociales

Sin embargo, saltó a la fama por su actividad en la red social Twitter (hoy en día X) con una difusión de contenidos que a menudo son considerados como bulos. De hecho, por sus publicaciones en redes, en numerosas ocasiones ha ido a juicios contra figuras como Manuela Carmena, Ana Pastor o José Luis Ábalos.

Este 2024 Alvise anunció que se presentaría a las Elecciones al Parlamento Europeo con su propio partido político. A pesar de que en un principio su idea era que el partido se llamase 'Alvise', finalmente tuvo que presentarse con la agrupación política Se Acabó la Fiesta consiguiendo tres eurodiputados.