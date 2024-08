El lado más personal de Arianna, la hija actriz de Carlos Sobera que comparte plató con él

Qué mejor lugar para encontrar el amor que a orillas del Mediterráneo, concretamente en la localidad alicantina de Moraira, en un hotel con todos los lujos y asesorados por el mejor Cupido de la televisión, Carlos Sobera. Eso es lo que llevan viendo los espectadores desde el 23 de julio en First Dates Hotel, en el prime time de Telecinco.

Mediaset estrena el spin-off del famoso programa de citas a ciegas, producido por Warner Bros ITVP, donde los solteros acudirán a buscar el amor en un entorno idílico, cerca del mar y con atractivas propuestas de ocio para conocer mejor a la persona con la que compartirán cita en el programa después del primer encuentro.

Allí los huéspedes tendrán mucho más tiempo para conocerse que el que suelen tener en el restaurante, ya que pasarán unos días juntos, donde los espectadores verán la evolución de su relación desde la primera cita hasta los encuentros posteriores aprovechando las instalaciones más relajantes del hotel como el Spa, el gimnasio, la zona de cóctel o el chillout. Los solteros también podrán salir fuera del hotel para conocer la zona.

Arianna Aragón, en 'First Dates Hotel'. Joaquín Alfaro

Sobera continuará siendo el anfitrión y flamante director del hotel, pero su staff ha cambiado. En Madrid se quedaron las gemelas Zapata, Laura Boado y Matías Roure. Sus papeles en el programa los ocuparán Lidia Torrent, que será la encargada de darles la bienvenida a los solteros en la recepción del hotel y ayudarles a hacer el check in o el actor y modelo, Adrián Pedraja, que ejercerá como barman. Además, la actriz Arianna Aragón y la cantante e intérprete Rocío de Porres Rolita serán las encargadas de atender a los solteros durante sus citas; Sergio López, DJ Keko, tendrá un doble cometido: será camarero y pondrá la ambientación musical al programa como DJ.

Entre ese nuevo plantel de camareros destaca Arianna Aragón, la hija de Sobera, que vuelve a acompañarle en un proyecto, como suele hacer en el teatro o, hace unos años, en el concurso El Precio Justo, cuando estuvo de azafata mientras que el vasco era el presentador.

EL ESPAÑOL ha charlado con la madrileña para repasar su trayectoria profesional y personal, desde sus inicios en el mundo del espectáculo hasta su relación paternal con Sobera, pese a no ser su padre biológico, pero con el que ha convivido los últimos 20 años de su vida y al que le une una conexión muy especial, ya sea en los escenarios, en un plató de televisión como en su hogar.

Familia de artistas

Arianna Aragón Santamarina nació el 25 Septiembre de 1998 en Madrid y desde pequeña el mundo del espectáculo la ha rodeado. Su madre es Patricia Santamarina, la actual esposa de Sobera, y su padre es Rody Aragón, primo hermano de Emilio Aragón, y nieta de Fofó, uno de los payasos más famosos de la historia de España.

Arianna pertenece a esa famosa saga de artistas que en los 70 conquistaron a los niños y niñas de aquellos años. Gaby, Fofó y Miliki fueron Los Payasos de la Tele y con sus canciones y sus espectáculos se hicieron muy famosos. Todo el mundo recuerda su saludo al grito de "¿Cómo están ustedes?", o canciones como La gallina Turuleca u Hola, don Pepito, que siguen sonando generación tras generación.

Arianna, de niña, junto a su padre, Rody Aragón. Cedida

De aquellos tres payasos surgieron en la familia Aragón otros artistas, como Emilio Aragón y Rita Irasema, hijos de Miliki, o Fofito y Rody Aragón, hijos de Fofó. También la siguiente generación ha contado con dos artistas más, Mónica Aragón, hija de Fofito y que debutó en televisión junto a su tío Emilio en la serie Médico de familia, o Arianna Aragón, hija de Rody Aragón, que también es actriz como su prima. También los hijos menores de Gaby Aragón formaron un grupo musical llamado Los Gabytos, y en la serie Compañeros de Antena 3 los espectadores pudieron ver a Manuel Feijóo, hijo de Rita Irasema, y a Virginia Rodríguez, hija de Pilar Aragón, hermana de Emilio Aragón.

Pregunta.– ¿Cómo fue su infancia?

Respuesta.– Fui una niña bastante traviesa, aunque, curiosamente, también muy tímida. Mis padres me tenían que acompañar para jugar con otros niños porque me daba mucha vergüenza. Y a día de hoy me sigue pasando, que soy una persona tímida, pero cuando cojo confianza, estoy tranquila o conozco a la persona, me suelto.

P.– ¿Era muy estudiosa en el colegio?

R.– Era una estudiante muy dejarlo todo para el último momento. Era muy responsable, pero me metía caña al final en los exámenes y siempre aprobaba. Estudiaba bajo presión (risas). Con 17 para 18 años estaba un poco despistada, estaba casi segura de que iba a estudiar Periodismo, pero al final terminé en Derecho. Me fui de Erasmus a Roma, pero me tuve que volver porque fue cuando mi madre se puso mala (sufrió un derrame cerebral del que ya está recuperada).

P.– Tras estudiar Derecho, ¿eligió el mundo de la interpretación por sus antecedentes familiares?

R.– Sí, aunque tenía muchas dudas porque, como he dicho, era una niña muy tímida. Si tenía que hacer una presentación en el colegio o en la universidad me costaba muchísimo porque hablar en público me parecía un horror. Prefería suspender antes que pasar por ese momento. Pero me apunté a clases de interpretación al acabar la carrera y ahí se me quitó toda la negatividad. Era algo que tenía que hacer.

Arianna, con un traje de 'Los payasos de la tele'. Cedida

De pequeña, iba con mi padre, Rody, de gira con el circo, me gustaba y me montaba mis propios números. Luego ya opté por otros caminos profesionales. Me siento afortunada de llevar el apellido Aragón, y está claro que la gente me ve de otra manera y tienen muchas expectativas.

El primer proyecto con Sobera

La primera vez que coincidió Arianna con Carlos Sobera en un plató trabajando fue en la adaptación en el siglo XXI del mítico concurso El Precio Justo, donde el vasco era el presentador y la joven, una de las azafatas: “Estaba estudiando y lo compaginé con el programa”, recuerda.

También han participado en la misma obra de teatro, Miles Gloriosus, que acabaron la gira en abril, que fue cuando le llegó la propuesta de trabajar en las ocho entregas de First Dates Hotel que se han grabado en Moraira: “Estoy en un momento muy bueno. Creo que soy una persona que tiene que hacerlo todo porque creo que tengo que aprender mucho”, admite.

P.– ¿Cómo fue el casting para formar parte del staff del programa?

R.– Lo hice hace más de un año y no me dijeron si me habían cogido o no. De repente, este año me llamó Isabel Navarro, la directora de casting del programa. Estaba un poco asustada porque iba a trabajar otra vez con Carlos, tenía miedo de que me encasillaran a que siempre hago cosas con él… Pero lo pensé y seguí adelante porque tengo que coger experiencia y todo viene bien. Llegué al programa muy nerviosa, ya que de primeras soy muy tímida o un poco insegura, pero en cuanto ya me calmo, todo va sobre ruedas.

He aprendido mucho de todo el equipo, tanto técnico como de los compañeros del staff. Estoy acostumbrada a estudiarme un personaje, ahí me siento cómoda, y en mi cabeza pensaba que hacía el papel de camarera para los huéspedes.

Carlos Sobera, y parte del 'staff' de 'First Dates Hotel'. Joaquín Alfaro

P.– ¿Suele ver el programa diario?

R.– He visto algunas entregas, como todo el mundo, y también cosas por redes sociales. Me llegan un montón a través de TikTok. Lo suelo ver con mi abuela, que ella es muy fan.

P.– ¿Se animaría a buscar pareja en el programa?

R.– No, me daría mucha vergüenza.

P.– ¿Qué le ha aportado personalmente y profesionalmente este proyecto?

R.– Personalmente, una gran relación de amistad con todo el equipo.

Profesionalmente, desenvolverme mucho mejor ante las cámaras, saber improvisar, aprender cosas técnicas. First Dates Hotel me ha venido muy bien a nivel profesional porque he aprendido mucho de la gente que ha venido a buscar el amor.

P.– ¿Qué tal se le han dado las labores de camarera?

R.– Pues tenía miedo porque soy muy torpe, pero solo se me cayó algún tenedor, así que muy bien, no he roto ninguna copa ni nada parecido (risas).

Arianna y Rody Aragón.

Su relación con el presentador

La madrileña lleva 20 años, desde los cinco, conviviendo con Carlos Sobera. Es el tiempo que el presentador lleva saliendo con Patricia Santamarina, la madre de Arianna. La joven siempre destaca que el vasco es como un padre para ella después de tantos años juntos, aunque los comentarios que surgen cuando trabajan en un mismo proyecto no siempre son agradables.

“Hemos coincidido en varios trabajos de televisión y teatro, pero las cosas me las busco yo sola, no me regalan nada porque soy una persona que trabaja mucho y para mí esto es una escuela”, reconoce la actriz.

Arianna y su madre, Patrcia Santamarina. Cedida

“Cuando estamos en el trabajo apenas estoy con Carlos, como ha pasado en First Dates Hotel, porque me integro mucho con todo el equipo. Es verdad que si le tengo que hacer tengo una consulta, tengo la gran suerte de que está conmigo y de aprender de él. Es una persona súper generosa, personal y profesionalmente, ayuda muchísimo a todo el mundo, es muy cercano”, reconoce la joven.

P.– ¿Le ha preguntado a Lidia Torrent por esa situación? Ella ha vivido algo parecido por su madre, Elsa Anka, una presentadora muy conocida en los 90.

R.– Hablé con ella, me dijo que no hiciera caso a los comentarios, que a ella también le pasó. Me alegro mucho de haber estado con Lidia porque me ha ayudado mucho.

foto

P.– ¿Carlos ha llevado muy mal que alguno de los daters haya intentado ligar con usted?

R.– Él siempre ha sido muy protector. Yo no me doy cuenta si alguno de los huéspedes ha hecho eso, pero si lo hicieran, me lo tomaría bien, a risa, y ya está.

P.– ¿Cómo es Carlos Sobera como padre, como jefe y como compañero?

R.– Es como un padre para mí, más suerte no puedo tener. Le conozco cuando tengo cinco años y mi madre siempre me dice que desde siempre quería estar todo el rato con él. Es muy bueno, comprensivo, te escucha en el trabajo… Como jefe es un buen actor, se le da muy bien la interpretación y es muy divertido trabajar con él. Como compañero es súper generoso.

P.– ¿Qué puede decir de su madre?

R.– Para mí es el gran pilar de mi vida, no puedo estar sin ella, creo que estoy demasiado apegada a ella (risas).