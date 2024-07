El drama de Emmanuel, el menor ahogado en Cabo de Palos: se lo tragó el mar al bañarse con bandera roja

La Manga es triste testigo cada verano de la muerte de bañistas ahogados. Sin embargo, la de este martes ha sido una escena especialmente dantesca. A poco más de las 13 horas, dos socorristas extraían de la playa de Las Sirenas el cuerpo sin vida de Emmanuel, el joven de 17 años que desapareció este lunes cuando se daba un baño en Cabo de Palos, a pesar de que ondeaba la bandera roja.

19 horas después de la desaparición del menor, su cadáver ha sido localizado por el equipo de rescate sumergido en el agua cuando, y trasladado a la orilla. El jefe de operaciones de Protección Civil de Cartagena, José Navarro, indica a EL ESPAÑOL que el joven es "de origen nigeriano", y al parecer, "se encontraba dándose un baño en la playa de Las Amoladeras en compañía de dos amigas, cuando en un momento dado, ellas lo perdieron de vista".

Navarro indica que el cadáver "estaba hundido, enganchado en una roca que hacía de tope, impidiendo que el cuerpo llegase a la orilla", a pesar de las corrientes. No tardaron en llegar a la zona distintos efectivos de Protección Civil, Guardia Civil y Cruz Roja que procedieron a tapar el cadáver. A las 14.30 horas, el cuerpo ha sido retirado de la zona por los agentes.

El cuerpo sin vida del menor sobre la playa de Las Sirenas (La Manga), pocos minutos después de haber sido localizado. J. I. M.

El dramática fallecimiento de Emmanuel parte de una imprudencia que, lamentablemente, se repite cada verano. Al parecer, al joven no le intimidaron la bravura del agua ni el fuerte viento, unas condiciones que llevaron a que los puestos de socorristas más cercanos mostrasen la bandera roja.

"Según parece, las amigas que iban con él lo perdieron de vista e intentaron buscarlo por su cuenta, pero como no consiguieron encontrarle. A los aproximadamente 40 minutos decidieron acudir a buscar ayuda". Así, a las 18.15 horas, el socorrista de guardia que se encontraba en su puesto frente al Hotel Entremares dio aviso a todas las unidades para iniciar el protocolo de búsqueda.

Comenzaba así un amplio operativo que ha involucrado a helicópteros, embarcaciones y patrullas de la Guardia Civil, Cruz Roja, la Policía Local, Protección Civil e incluso Bomberos. Un amplio equipo de búsqueda que ha estado peinando las playas por tierra, mar y aire.

Un helicóptero de la Guardia Civil participa en el operativo de búsqueda de Emmanuel, sobre Cabo de Palos.

Durante las primeras horas, el operativo estuvo compuesto por "helicópteros de Salvamento Marítimo y de la Comunidad Autónoma, embarcaciones de Cruz Roja y patrullas de la Policía Local y Protección Civil por tierra", según confirma un portavoz del Teléfono Único de Emergencias 112.

Las condiciones meteorológicas en esta primera búsqueda, que se extendió hasta las 4.30 horas de la madrugada, eran bastante complicadas. Un agente del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) confirma a este diario que en la tarde de la desaparición del menor "había fuertes corrientes y viento de Levante".

El agente indica que la playa de Las Amoladeras fue el centro de una de estas corrientes, cuyos canales de escape "podrían haber dirigido el agua hacia dos zonas, una en dirección a la Playa de Levante (Cabo de Palos), y otro hacia la dirección contraria (La Manga)". Este pronóstico se ha confirmado pocos minutos después de las 13 horas, ya que la corriente había arrastrado el cuerpo del adolescente hasta la playa de Las Sirenas, en La Manga.

Dos agentes del GEAS patrullan la playa de Las Amoladeras, en la que desapareció Emmanuel. J. I. M.

Pero varias horas antes, cuando a las 6.00 horas de la madrugada de este martes los miembros del equipo de rescate reemprendieron la búsqueda, había muchas dudas. Por ese motivo, los agentes estuvieron peinando un área que ronda los 25 kilómetros cuadrados, según se desprende de las indicaciones del jefe de operaciones de Protección Civil en Cartagena, José Navarro.

- ¿Cuál ha sido el perímetro de búsqueda sobre el que han estado trabajando los servicios de rescate?

- José Navarro: Empezamos con una búsqueda mucho más centrada en el espigón del Canal de la Gola y la zona de la Playa de Levante. Hemos ampliado varias veces esa búsqueda hasta formar un triángulo entre la zona de las Islas Hormigas, Isla Grosa y toda la línea de playa.

Las condiciones meteorológicas de este martes se han presentado más favorables que las de la tarde anterior, cuando tuvo lugar la desaparición del menor. Navarro indica que durante la mañana del martes, las playas presentaban la bandera amarilla "aunque había zonas que estaban a punto de cerrarse con bandera roja por corriente lateral".

Una moto de agua del equipo de rescate navega sobre las aguas de Cabo de Palos, en busca del menor desaparecido en una playa de Cabo de Palos. J. I. M.

Pese a ello, el jefe de operaciones de Protección Civil de Cartagena recuerda que "con bandera amarilla la gente solo puede meterse en el agua hasta el pecho, los elementos cortantes están prohibidos y los menores de 11 años no se pueden bañar solos".

- ¿Cómo ha sido el operativo que se ha iniciado de nuevo esta mañana a las 6 horas?

- Los agentes se fueron incorporando poco a poco. A las 7 entraron los drones de Policía Local; a las 8, el equipo de GEAS, las motos de agua, y los drones de Guardia Civil; y sobre las 11 hicimos el relevo de la embarcación de Salvamento Marítimo por la de Bomberos. Además, teníamos en vuelo el helicóptero de la Guardia Civil haciendo calles mucho más amplias.

En esta búsqueda podríamos tener unas 35-40 personas activas, que se han ido relevando por turnos para poder descansar, porque el mar ha estado bastante fuerte por la noche. El dispositivo total que hemos tenido en playa ha estado formando por unas 95 personas.

Agentes de la Guardia Civil patrullan la playa de Las Amoladeras, en la que desapareció Emmanuel. J. I. M.

Navarro es un hombre frío, cuya veteranía se percibe en el temple que ha mantenido en todo momento durante esta situación crítica. "La situación es muy complicada", lamentaba a este diario solo una hora y media antes de encontrar el cuerpo sin vida del menor. Al decir estas palabras no pudo evitar que su mirada arrojase un leve atisbo de tranquila impotencia, del que sabe que ha agotado todas sus cartas en una lucha contra una naturaleza feroz e implacable. Y pese a ello, seguía trabajando sin descanso.

"Si en esta situación hubiera habido un puesto de salvamento cerca, en puesto de una desgracia habríamos tenido un susto", lamenta el líder de operaciones de Protección Civil. "Sobre todo, tenemos que recomendar a todo el mundo que se bañen en playas vigiladas y en horario de vigilancia, siempre donde haya socorristas".

- ¿Cómo se encuentra la familia de Emmanuel?

- José Navarro: La familia no quiere dar declaraciones, porque la madre del joven necesita estar tranquila. Aunque residen en Cartagena, son de origen nigeriano y no hablan nada de español. Ella ha estado presente en todo momento a pie de playa en Cabo de Palos, cerca de donde desapareció su hijo. Servicios Sociales ha traído un traductor que ha estado toda la mañana con ellos, y también un psicólogo que se puso a su disposición.

Miembros de Protección Civil y Servicios Sociales acompañan a la madre de Emmanuel cerca de la playa de Las Amoladeras donde desapareció su hijo, horas antes de que apareciese su cuerpo sin vida. J. I. M.

Una playa oculta a los socorristas

La Playa de Las Amoladeras hace de 'frontera' entre La Manga y Cabo de Palos. Esta zona se caracteriza porque frente al mar se levantan unas formaciones arenosas que se asemejan a paredes o dunas, las cuales pueden generar 'puntos ciegos' para la visión de los puestos de socorristas. De hecho, las torres de estos vigilantes se encuentran a poco más de 400 metros cada una respecto del centro de esta playa.

Por esta razón, los vecinos de la zona indican que se trata de un lugar predilecto entre algunos jóvenes que no quieren ser molestados por los servicios de vigilancia. En este sentido, el mismo agente del GEAS sugiere que "una de las hipótesis de este caso, según me ha indicado una fuente de Protección Civil, es que, al parecer, los tres jóvenes se pusieron en la playa de Las Amoladeras para que el vigilante no les viera, ya que no hay ningún puesto de vigilancia cerca".

Sin embargo, al parecer Emmanuel no era un chico al que se asociase con hacer trastadas. Por el contrario, era un joven muy querido que colaboraba con los Servicios Sociales de Cartagena. La propia alcaldesa, Noelia Arroyo, ha mostrado su tristeza señalando que "era un chico muy querido por todos".

La regidora explica que "Emmanuel era colaborador activo de la concejalía de Servicios Sociales en programas de integración, y colaboraba desde hace años como voluntario en el programa 'Libre de Rumores'. Era conocido por su disposición a ayudar cuando se le pedía y por cuidar de su hermano menor, un niño de 8 años con discapacidad".

El hermano pequeño de Emmanuel mete los pies en la playa durante el operativo de búsqueda, acompañado por el intérprete de Servicios Sociales de Cartagena. J. I. M.

Prueba de ello es que, ante las preguntas de EL ESPAÑOL, una fuente de Servicios Sociales que se personó en la playa antes de la aparición del cuerpo, solo ha respondido, con un tono notablemente afligido: "Lo queríamos mucho".