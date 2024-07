Muere Albert Jaume, el mallorquín que combatía en la guerra de Ucrania: iba a volver en noviembre

Albert Jaume aterrizó en tierras ucranianas a principios de este 2024 para combatir en la guerra con el país presidido por Volodímir Zelenski. El hombre llegó para luchar contra el "látigo del imperialismo de Putin", contaba en su Instagram.

Ahora, siete meses después, ha sido su hermana la que ha confirmado su muerte mediante un comentario en la cuenta de Instagram del mallorquín. En dicho mensaje comunica cómo el soldado falleció el pasado 1 de junio "persiguiendo un sueño, y por defender algo en lo que creía”.

Jaume se alistó en enero de este año para luchar junto al bando ucraniano y a través de su Instagram contaba la evolución del conflicto armado además de publicar diferentes imágenes que ilustraban su paso por la guerra.

El hombre afirmaba en marzo cómo se había unido por una buena causa y lucharía para defender la libertad aunque le costase la vida. "Yo no puedo cambiar el mundo, pero con el pedacito que me ha tocado vivir, pienso marcar una diferencia, así me cueste la vida", contaba en una de sus publicaciones.

Albert tenía pensado mantenerse en Ucrania hasta finales de año, noviembre o diciembre, ya que la "guerra quedaría bastante tranquila por el frío extremo", aunque a su vez también tenía pensado regresar en febrero del año que viene.

El instagram de Albert

A través de sus publicaciones de su Instagram se podían encontrar reflexiones que Jaume tenía durante la guerra.

En una de ellas detallaba cómo vivía el conflicto, describiéndolo de la siguiente manera: "La mayoría del tiempo hay una calma tensa, seguida de la sensación que vas a morir mientras haces lo que te han enseñado y luego unos minutos en que vives en modo Dios. Y vuelve la calma tensa".

También se puede encontrar una oda al fusil referenciando la película de Stanley Kubrick, La chaqueta metálica: "Este es mi fusil. Existen muchos iguales, pero este es el mío..."

Por sus publicaciones también se deduce que en noviembre del año pasado fue nombrado profesional de la Marina Mercante.

Españoles en Ucrania

El caso de Albert recuerda al de Pau Heras, otro español que se alistó en la Legión Extranjera para luchar por el bando ucraniano en mayo de 2022 y también murió en combate. El mallorquín se une al propio Pau y a Ángel Adrover y Emma Igual, otros españoles que también han fallecido durante el conflicto por el Dombás.

La presencia española en el conflicto ucraniano es evidente. Por allá en 2022 se reportaba cómo doce españoles se habían sumado a la Legión Extranjera mientras que ya el año pasado se ofrecían cursos para preparar a españoles para combatir contra las fuerzas de Putin.