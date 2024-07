Piden ayuda por la desaparición de 3 niños españoles: "Están en Marruecos y en peligro"

Tres niños españoles de 5, 6 y 8 años están desaparecidos posiblemente en algún lugar de Marruecos. Los niños Youssef, Adam y Aisha fueron vistos por última vez el pasado 17 de junio por su madre, Eider Escobal, en la localidad de Sala al Jadida, al noreste de Marruecos. Los niños estaban retenidos por la familia parterna, y cuatro días después, el 21 de junio, cuando la madre regresó para recogerlos de la casa de los abuelos se encontró la casa vacía. Entonces denunció la desaparición de los menores.

La madre acusa a la abuela paterna de llevarse a los niños sin su consentimiento y al padre, Mohammed, como responsable de su desaparición. Así consta en la denuncia presentada el 8 de julio presentada en la comisaría de la Ertzaintza en Sestao, Vizcaya. "Los niños están en manos de un maltratador", explica la tía de los niños a el Periódico. El presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, advierte que la vida de los niños "están en peligro".

La expareja de Eidar y padre de los niños, Mohammed, marroquí de 41 años, tiene una orden de alejamiento hacia su mujer por violencia de género, después de que lo condenaran por malos tratros el 1 de febrero. Mohammed se coló en el domicilio de su exmujer y tras una fuerte discusión, la tiró por las escaleras, además de golpearla y arañarla, según consta en los partes médicos de la denuncia.

Una relación complicada desde el comienzo. Se conocieron en Vizcaya en 2016 y dos años más tarde se casaron. Vivían en Barakaldo, y trabajaba allí como mecánico, pero poco le duraban los trabajos debido a sus adicciones, explica la familia de Eider. En un intento de recuperar la tranquilidad y estabilidad, en 2020 llevaron a los niños a casa de sus abuelos a Marruecos y en 2022 el padre se negó a renovar el pasaporte de sus hijos impidiéndo su regreso a España.

A partir de ese momento Eider inició los trámites de divorcio, además de denunciar al padre de sus hijos por malos tratos. En 2024 le condenaron por violencia machista y posteriormente consiguió la orden de alejamiento. A pesar de ello, ambos comparten la custodia de sus hijos.

Eider visitó a sus hijos el pasado mes de mayo, donde pudo comprobar las condiciones deplorables en las que vivían sus hijos, falta de ropa y comida. Intentó gestionar el regreso de los menores a España con el Consulado, pero la familia del marido le dió largas y tuvo que regresar sola. Un mes después lo volvió a intentar, consiguió ver a sus hijos, pero los abuelos no le dejaron acercarse. Por lo que puso una serie de deuncias a la policía marroquí.

El 17 del mismo mes consiguió localizarlos y trasladarlos al Consulado para tramitar la vuelta a España. Le aconsejaron que los niños se quedasen con los abuelos hasta que llegase la fecha del viaje. Pero desafortunadamente, el día 21, cuando fue a buscarlos ya no había nadie en la vivienda familiar.

Amenazas

La denuncia ha llegado a SOS Desaparecidos, quienes publican la desaparición de los menores. Ante la noticia Mohammed ha enviado a través de WhatsApp amenazas a Eidar para que lo retire.

En otro audio al que el Periódico ha tenido acceso, el hombre le dice a Eider: "me acercaré a la frontera y les diré: 'llévalos a un Centro (de Menores, se entiende) y a tomar por culo'". "Eso es lo que voy a hacer con ellos y me olvido de todo" añade el hombre, con un evidente tono amenazador. En otros mensajes asegura no tener miedo al juzgado en caso de que tenga que ir a declarar. "Voy todos los días al juzgado, a mí eso no me importa, no pasa nada".

Tras estas amenazas, la tía de los menores ha puesto una denuncia a la Ertzaintza de Sestao, por quebrantar la orden de protección y alejmiento.