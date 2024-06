Cartel del Orgullo y prejuicio: tacones, condones y osos en la cuenta atrás para la fiesta

La polémica regresa de nuevo al Orgullo sin haber comenzado aún. Este año, en los carteles promocionales no hay rastro de la bandera LGTBI. En su lugar contienen un tacón, un condón, osos y una copa, unos símbolos que han causado controversia en el colectivo y que han provocado un cruce de acusaciones políticas. ¿Son carteles festivos o se trata de estereotipos rancios? La polémica está servida a tan solo cuatro días del inicio de una fiesta de la que solo en 2023 disfrutaron un millón y medio de personas y que dejó en Madrid 520 millones de euros, un 14,2% más que el año anterior.



En el capítulo de hoy, Carmen Serna, redactora jefa de Madrid Total en EL ESPAÑOL, nos da las claves de de la polémica. Entrevistamos a Eduardo Fernández Rubiño. El concejal de Más Madrid lamenta que“ el cartel es bastante cutre, muestra del cariño que le pone el Ayuntamiento”. Además, Rubiño señala que “el problema no son los tacones, son elementos festivos que nadie niega, sino el estereotipo”.



En conversación con este pódcast, Jaime de los Santos, portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Popular, considera que pueden ser “más o menos acertados estéticamente, pero no son ofensivos contra el colectivo”. Tampoco considera que se trata de tópicos. “Si son clichés o no, deberían preguntárselo al autor”. De los Santos lamenta que “se intente buscar polémica cuando tendríamos que estar orgullosos de vivir en un país democrático”. Por último, el portavoz popular habla de una fiesta transversal. “Que nadie me intente convencer de que el millón de personas que van al Orgullo son de la misma ideología”.