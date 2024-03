Alfredo Bataller, el dueño del mejor spa de lujo del mundo donde va Pablo Motos: factura 40 millones

Es Jueves Santo y Pablo Motos, el presentador de El Hormiguero, se pone en las santas manos de los profesionales de la clínica Sha Wellness, ubicada en la localidad de El Albir (Alicante). Allí se ha ido el comunicador de Antena 3 a pasar la Semana Santa para probar, entre otras cosas, “la máquina más top de regeneración celular”, ha explicado él mismo. El fin de este aparato es “proporcionar energía a las células”, “luchar contra el estrés crónico” y “luchar contra el envejecimiento”, en palabras de la doctora Baeza, una de los trabajadores del lugar.

Motos, por tanto, se ha sometido a una sesión en esa “cama espacial” en busca de la juventud y el bienestar, como si se tratara de una suerte de fuente de la eterna juventud alicantina. Y es que muchos famosos como Isabel Preysler, Tamara Falcó, Penélope Cruz, Javier Bardem, Naomi Campbell, Elsa Pataky, Kylie Minogue o Monica Belucci ya han pasado por la clínica Sha Wellness. Ésta ha sido galardonada en 2023 como la mejor clínica de bienestar del mundo por la iniciativa global World Spa Awards.

Este éxito lo ha alcanzado 16 años después desde que abriera las puertas de la mano de su propietario, Alfredo Néstor Bataller Parietti (San Juan, Argentina, 1949). Este empresario, según cuentan desde el hotel-spa, arrastró “problemas de salud durante más de 30 años” llegando a enfrentarse a “un diagnóstico preocupante” hasta que todo cambió. Descubrió la medicina integral y la nutrición saludable y terapéutica, lo que provocó su recuperación.

“Asombrado por el impacto de la comida y ciertas terapias en su salud, sintió la necesidad de compartir y difundir estos valiosos conocimientos”, explican. Nacería en consecuencia la clínica Sha Wellness, una clínica del bienestar, con hotel incluido, que llegó a facturar en 2022 cerca de 40 millones de euros, según los últimos datos del Registro Mercantil. Una cifra que muy posiblemente haya crecido el año pasado, ya que el centro no ha parado de invertir en novedosas técnicas y tecnologías como la máquina de regeneración celular probada por Motos.

La vida de Alfredo Bataller

Aunque Alfredo Bataller y su familia tienen origen argentino, lo cierto es que llevan desde la década de los 90 residiendo en España. No es casualidad que migraran a nuestro país, ya que él mismo ha reconocido a Vanitatis que sus abuelos paternos eran de Villalonga (Valencia) y su abuela materna era de Málaga. Un caso similar al de su mujer, Graciela Pineda, cuyos cuatro abuelos tenían origen español. Los lazos de la familia Bataller Pineda con España, por tanto, siempre fueron fuertes.

De ahí que Alfredo Bataller y Graciela Pineda, junto a sus tres hijos, Alfredo, Alejandro, Cristian, se trasladaran a España a principio de los 90 a España debido a la fuerte crisis que azotaba su Argentina natal. “España nos atraía mucho y en esos años el país estaba muy bien y la hospitalidad estaba asegurada. Había mucha más estabilidad, seguridad y orden y además es la tierra de nuestros abuelos”, explicaba Bataller al citado medio.

Fue por ello por lo que dejó sus negocios comerciales y sus viñedos y Alfredo arribó a Europa en busca de un mejor futuro. Licenciado en la Universidad Católica de Cuyo (San Juan, Argentina) y casado con su mujer en 1977, Bataller cuenta que durante toda su vida tuvo serios problemas de salud, particularmente en su aparato digestivo.

En el centro, Alfredo Bataller y su mujer, Graciela Pineda. A su lado, dos de sus hijos.

Decía hace un año a Cambio 16 que desde que era estudiante universitario tuvo “problemas digestivos”. Consultó a varios médicos qué le ocurría y le dieron varios diagnósticos diferentes: “Colon irritable, vesícula acodada, vesícula perezosa, mal de Crohn, dispepsia fermentativa, hernia de hiato, etc.”. Pero las soluciones no llegaban y sus males perduraban.

“Estuve 15 días ingiriendo solamente agua. Aunque fue bastante duro, sirvió para comprobar cómo mis sentidos se agudizaban: mejoró mi vista, la audición, el olfato, se aclaró el blanco de los ojos y el de los dientes y, lo más importante, experimenté una gran lucidez mental e incluso espiritual. Lógica­mente comprendí que esta solución no es muy recomendable. Se pierde masa muscular y, además, al retornar a la alimentación habitual, a las pocas semanas o meses se vuelve a sentir el estado patológico anterior al ayuno”, narraba Bataller a la revista.

La cosa no quedó ahí, con el nuevo milenio y ya en España los problemas de Alfredo Bataller se acentuaron “Tenía constantemente fuertes dolores, inflamación y todo tipo de irregularidades digestivas. Entre los estudios que me hicieron, el informe de una tomografía computarizada indicaba la existencia de una estenosis –estrechamiento– de transición progre­siva y persistente de un segmento del colon sigmoideo a lo largo de seis centímetros. Recomendaban una endoscopia para estudiar una posible enfermedad inflamatoria intestinal o un proceso proli­ferativo maligno”, añade al medio.

Además, procedente de una familia con antecedentes cancerígenos –su madre y luego su hermana, Ruth, fallecieron por sendos cánceres–, Alfredo Bataller consultó a sus allegados cómo podría mejorar. Fue su hijo Alfredo quien le presentó a un médico “que practicaba medicina biológica y antihomotóxica”, que le recomendó tratamientos naturales.

Una imagen de la clínica Sha Wellness, en El Albir (Alicante).

Concretamente, “una dieta con algunas infusiones, algas y complementos nutricionales. Inmediatamente comencé con la nueva alimentación y al cabo de un mes habían desaparecido todos los síntomas que me acompañaron durante 30 años: no había ni rastros de aquel dolor, mi intestino funcionaba perfectamente. No obstante, y ante la insistencia del gastroenterólogo que me atendía, me hicieron una colonoscopia y el médico me dijo que el colon estaba perfecto”, explicaba.

Maravillado por el poder de este tipo de medicina integral, sin descartar nunca la medicina científica, fue cuando Alfredo Bataller se propuso la creación, junto a su familia, de la clínica Sha Wellness. “Era necesario difundir esos conocimientos”, dice. Y, por ello, desde 2008 este centro de bienestar no ha dejado de crecer, convirtiéndose en un referente mundial sólo apto para los bolsillos más pudientes.

Precios y servicios

Como ha adelantado EL ESPAÑOL | Jaleos, la clínica Sha Wellness cuenta en la actualidad con cinco programas distintos, cada uno especializado en varios enfoques y con diferentes precios. Uno es el Detox & Optimal Weight, centrado en lograr una depuración profunda y revitalizar el metabolismo. Cuesta 4.500 euros siete días –el mínimo de noches exigidas, lo que serían unos 650 euros la noche–. Otro es el Intensive Detox & Optimal Weight, todavía más enfocado al proceso de desintoxicación corporal y reactivación metabólica y que cuesta 6.000 euros siete días –860 euros la noche–.

El Leader's Performance es un programa intensivo, también de siete días de duración, que combina los tratamientos y metodologías más efectivos tanto de la medicina científica como de la holística para alcanzar un rendimiento óptico a nivel físico y mental. También tiene un coste de 6.000 euros.

A este le sigue Rebalance & Energise, que incorpora tecnologías y tratamientos para aliviar el estrés, reequilibrar los sistemas del organismo y revitalizar sus funciones a nivel celular. Además, presenta una novedad: hay dos tipos de estancias, la de cuatro días –2.300 euros, siendo esta la más barata– y la de siete –4.000 euros–.

Y, finalmente, el Well-ageing & Prevention, que busca retrasar el proceso de degeneración celular y reactivar el potencial de salud de cada persona. Es el más caro, con un precio de 7.500 euros los siete días –1.070 euros el día–. Este medio no sabe con ciencia cierta cuál de los programas es el que está practicando Pablo Motos durante esta Semana Santa, pero sí sabe que, como poco, se ha sometido a tratamientos de “regeneración celular”.