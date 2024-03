La otra cara del 'rey de Onlyfans' Sergio Fuentes: es expareja de Vega Pérez y factura 400.000 euros

Si hay algo que no se puede discutir es que el mundo del erotismo es diverso, ingenioso y global, y un negocio en el que se mueve bastante dinero, un negocio millonario también. Si no, que se lo digan a Sergio Fuentes, un joven que se autoproclama como el “rey del Onlyfans”, un “emprendedor” que está siendo investigado por la Policía y la Fiscalía andorrana por un posible caso de proxenetismo. Las palabras tienen poder y las declaraciones de Fuentes en el programa de Equipo de Investigación emitido el pasado viernes hicieron que saltaran las primeras alarmas. Fuentes, la expareja de la modelo española de Onlyfans, Vega Pérez, pasó de grabar videos con ella para la plataforma, a facturar 400.000 euros al mes con más de 25 chicas que le generan contenido.

Sergio Fuentes en un coche deportivo.

Onlyfans es una plataforma de suscripción de contenido donde los creadores tienen ingresos por los fans que pagan el acceso para verlos. Si bien la aplicación no se centra en ningún tipo de formato, se la conoce popularmente por la cantidad de oferta y demanda que se genera sobre el contenido sexual. Ahora la polémica se centra sobre Fuentes y su peculiar forma de ganarse la vida con esta red social. Sergio participó de forma voluntaria en el reportaje de investigación y explicó que hace labores similares a las de un representante de mujeres en Onlyfans, a las que asesora, y a las que cobra entre el 30% y el 50% de lo que ganan. Además, da cursos para que otras personas puedan montar un negocio como el que él maneja, e incluso se vio a uno de sus tutelados trabajando desde su propia casa.

“El rey de Onlyfans” también afirmó que le gusta que las modelos que lleva tengan un perfil “inocente”, pero que “estén buenas, y si son menores, mejor”. Unas confesiones que no han dejado indiferente a nadie y que las empeora con una actitud despreocupada e hilarante. Una nueva inquietud que sí ha levantado en la ministra de Interior y Justicia de Andorra, Ester Molné, la cual ha considerado que “están preocupados por el bienestar de todas las personas y, sobre todo, de los menores, porque son vulnerables”.

[“Si son menores, mejor”: La policía abre una investigación tras la emisión de ‘Equipo de Investigación’ sobre Onlyfans]

“¿Si gana el 50% de los beneficios significa que está ejerciendo proxenetismo?”, le preguntaban desde el programa. “Por propia definición, si es prostitución, significaría eso, que soy proxeneta”, aseguraba Sergio ante las cámaras, riéndose. “Yo no obligo a nadie”, aclaraba. A su parecer, se dedica a captar a mujeres que realizan actividades sexuales online y ejerce como su mánager para incrementar los beneficios que luego se reparten con unos porcentajes pactados. Un “emprendedor” que gestiona las cuentas de 25 chicas y que "entre todas generan unos 400.000 aproximadamente, un poquito más puede ser.. y depende del modelo solemos acordar un porcentaje u otro".

Una cantidad con la que el joven se siente cómodo pues no la considera abusiva. "¿Una modelo que estaba ganando cero euros y ahora está ganando 30.000 euros de lo que para ella son 15.000 es abusivo? No me parece para nada abusivo", resalta. Por si fuera poco, también asegura entre risas que “si esto es prostitución, sí, me dedico a eso, soy proxeneta". El reportero encargado de hablar con él le pregunta entonces si deben rozar la mayoría de edad para trabajar en Onlyfans con él. “Si son menores, mejor”, agrega, pero sabe que “no podría” trabajar con chicas menores de 18, aunque “vende más”. Y admitía que “alguna (menor) me habrá hablado” para abrirse un perfil.

Sergio, quien en Instagram se hace llamar “favdafakaaaa”, muestra un estilo de vida ostentoso. Carente de todo tipo de inseguridades, detalla en su descripción que “ganar dinero en Onlyfans no es fácil, que no te engañen” y que en su red social “encontrarás a tu nuevo padre”, el que supuestamente te puede ayudar a ganar dinero con su estilo de negocio. A sus más de 52.000 seguidores los deleita con un “modus vivendi” en el que no pueden faltar los viajes, los coches deportivos, y sobre todo, las mujeres de las que tanto le gusta rodearse y sacar beneficio.

Una fotografía de Sergio Fuentes.

El joven que actualmente vive en Andorra porque, al igual que los famosos casos de los youtubers, se mudó a este país para pagar menos impuestos que en España. Sergio comenzó sus andaduras en el mundo del Onlyfans con su expareja Vega Pérez, una famosa modelo española de esta plataforma. Creando contenido juntos empezaron a venir los primeros ingresos, pero con el paso del tiempo Sergio se ha desvinculado de la puesta en escena para operar detrás de las cámaras asesorando a sus clientas.

Este lunes, el “rey” se está defendiendo en sus redes sociales explicando que sus declaraciones no fueron más que “una sátira” y que los medios de comunicación lo están “manipulando”. Según comenta, estaba siendo irónico con los reporteros de Equipo de Investigación. “Quien tenga un poco de inteligencia verá que lo que hago es un trabajo normal que te puede parecer mejor o peor", detalla. “Lo único que hacía era satirizar sobre lo que me decían”, concluye antes las acusaciones e intentos por afirmar que es un proxeneta.