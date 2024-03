“Si son menores, mejor”: La policía abre una investigación tras la emisión de ‘Equipo de Investigación’ sobre Onlyfans

El pasado viernes, Equipo de investigación dedicó un reportaje a la plataforma Onlyfans, una red social con suscripciones de pago en la que personas anónimas y famosas comparten contenido generalmente erótico. Un negocio que, en algunos casos, puede mover bastante dinero; el programa contó con el testimonio, por ejemplo, de Miguel Guerrero de La Isla de las Tentaciones, que afirma ganar cinco cifras al mes. En la otra cara de la moneda, Equipo de investigación trató con un joven que solo ganó 400 euros por vender contenidos íntimos de los que ahora se arrepiente.

Una de las personas que participaron de forma voluntaria en esta entrega fue Sergio F., “el rey de Onlyfans”. Una persona afincada en Andorra que hace labores similares a las de un representante de mujeres en Onlyfans, a las que asesora, y a las que cobra entre el 30% y el 50% de lo que ganan. Además, da cursos para que otras personas puedan montar un negocio como el que él maneja, e incluso se vio a uno de sus tutelados trabajando desde su propia casa.

“¿Si gana el 50% de los beneficios significa que está ejerciendo proxenetismo?”, le preguntaban desde el programa. “Por propia definición, si es prostitución, significaría eso, que soy proxeneta”, aseguraba Sergio ante las cámaras, riéndose. “Yo no obligo a nadie”, aclaraba.

Este reportaje ha hecho que salten las alarmas en la policía y las autoridades de Andorra, donde esta persona vive por cuestiones fiscales. “La policía ha abierto una investigación para determinar si hay vínculos en la actividad de este residente con pornografía de menores”, ha asegurado Ester Molné, la ministra de Interior y Justicia de Andorra, al Diario de Andorra. Así, ha decidido abrir una línea de investigación “ante la alerta social” que ha generado este reportaje. “Estamos preocupados por el bienestar de todas las personas y, sobre todo, de los menores, porque son vulnerables”, añadió en ese mismo sentido.

En este reportaje, Sergio, que aseguraba disfrutar mostrando su alto nivel de vida, contó cómo busca trabajar con chicas que tengan “un perfil de inocente, pero que obviamente estén buenas. Si me dice que no hace explícito, que no hace masturbaciones, no me interesa el perfil. Las jóvenes gustan más; es una realidad”. El reportero encargado de hablar con él le pregunta entonces si deben rozar la mayoría de edad para trabajar en Onlyfans con él. “Si son menores, mejor”, dice entre risas el entrevistado, que sabe que “no podría” trabajar con chicas menores de 18, pero que “vende más”. Y admitía que “alguna (menor) me habrá hablado” para abrirse un perfil. Una de las jóvenes que trabajan a su lado admitía haberse abierto Onlyfans el mismo día que cumplió 18 años, y todo esto habría puesto en alerta a las autoridades del país vecino.