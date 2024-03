Amor Romeira rompe a llorar en ‘Fiesta’ al conocer una noticia de un concursante de ‘La Isla de las Tentaciones’

Amor Romeira ha recibido una noticia en Fiesta que no esperaba, y que afecta de lleno a uno de sus grandes amigos, un personaje muy televisivo. Alessandro Livi, quien nació como personaje mediático como Gran Hermano, igual que la propia amor, se ha casado con Yassiel, su novia. Lo ha hecho el secreto, y sin comunicárselo a ella, ni a otras amigas cercanas como Belén Rodríguez.

Para amor, esta noticia, que había confirmado Luis Rollán, fue todo un shock. “Yo me acabo de quedar ahora mismo flipando, pero flipando”, reconocía Amor, mientras se le cambiaba la voz por la emoción y alguna lágrima comenzaba a asomar de sus ojos. “Se ha casado una persona muy importante en mi vida. Yo he vivido con Aless muchísimas cosas y de repente ver enterarme de que se ha casado y que ni siquiera me haya avisado, o no sé si no me quería invitar, o lo que fuera”, se lamentaba la canaria.

Según Amor, “cuando él ha estado mal, yo he estado ahí, y que se haya casado sin decirme ni siquiera me he casado, me acabo de quedar...”, seguía exponiendo la colaboradora, que se decidía a llamar a Livi en directo. Finalmente conseguía hablar con él, y el italiano le aclaraba todo.

[Enganchón entre Alejandra Rubio y Pipi Estrada en 'Fiesta': "Respétame, he tenido mucha paciencia contigo"]

“Era una cosa muy privada porque fue en la notaría, y tampoco podíamos invitar a nadie prácticamente”, se justificaba. Amor, sin embargo, creía “merecerse” el saberlo. “Tienes toda la razón del mundo, sabes que te quiero mucho”, le aclaraba Alessandro, que detallaba que todo había sido muy rápido, obteniendo cita de un día para otro, y que había mucha gente que todavía no lo sabía.

Livi fue uno de los participantes de Gran Hermano 12+1, y posteriormente Gran Hermano 12+1: La Revuelta, formato del que resultó ganador. Su fama le permitió además seguir en otros programas de Telecinco, y así, se convirtió en uno de los famosos que se subió al trampolín de ¡Mira quién salta! En 2020 le veríamos en La Isla de las Tentaciones, junto a Patricia Guimeras, una cubana con la que rompió en 2022, tras cuatro años juntos.

De su currículo sentimental también se puede recordar cómo en Gran Hermano 12+1 vivió una relación sentimental con Noemí Merino que fue bastante tortuosa; de hecho, ella le fue infiel durante un intercambio con Gran Hermano Brasil. Tiempo después Livi admitió haber tenido un idilio con Míriam, de GH Revolution, y también se le relacionó con Candela Acevedo, de GH DÚO, expareja de Antonio Tejado.