Choque en ‘La Roca’ entre Juan del Val y Gonzalo Miró por el fraude fiscal del novio de Díaz Ayuso

Una de las noticias más comentadas en todos los programas de televisión de la última semana es el proceso que hay contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, investigado por fraude fiscal. El madrileño reconoció los delitos, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, en un primer momento, negó el fraude y señaló una conspiración en su contra.

Este domingo, en La Roca, el tema se puso sobre la mesa. Y en ese sentido, el escritor Juan del Val consideró como “un despropósito” lo que Ayuso había ofrecido como explicaciones. “Decide hablar de un complot, de victimismo. Como presidenta de la Comunidad de Madrid, debería de haber salido de esta historia que afecta a un ciudadano, el cual es su pareja”, aseguraba el esposo de Nuria Roca. “El problema es que ella decide dar esas explicaciones que no tenía por qué dar”, añadía el “polémico” colaborador de televisión.

Gonzalo Miró también estaba en La Roca para comentar el tema, y lanzó una pregunta al respecto. “¿Por qué no hay ninguna responsabilidad política en que todo el entorno familiar o cercano a la presidenta de la Comunidad de Madrid termina beneficiándose del dinero público sin que pase nada?”, preguntaba el periodista. Y añadía: “Todos terminan beneficiándose de una manera o de otra de dinero público y aquí no pasa nada”.

Esta sentencia fue interrumpida por Juan del Val, quien no estaba de acuerdo con las palabras que lanzaba su compañero. “¿Cómo que no pasa nada? No pasa nada es llenar de ruido”, se quejaba el escritor. Este corte, sin embargo, no hizo que Gonzalo se quedase callado.

Para el hijo de Pilar Miró se está poniendo el foco en asuntos diferentes, cuando lo “grave” es que varias personas cercanas a la mandataria madrileña se han visto salpicadas por casos de corte parecido. “Siempre se terminan beneficiando del dinero público de todos los madrileños y aquí no hay ninguna responsabilidad política”, criticaba el que fue concursante de MasterChef Celebrity. Y añadía que habrá que “tirar del hilo”. “¿Cuánto dinero da a la Comunidad de Madrid al máximo contratante de la pareja de Isabel Díaz Ayuso?”, preguntó, en relación a todo lo anterior.

Hay que destacar que este domingo La Roca cumplía 100 entregas, tal como se encargó de anunciar Nuria Roca. El programa, en esta ocasión, firmó un 4,3% de cuota de pantalla, con 412.000 seguidores, según los datos de Kantar ofrecidos por consultoras.