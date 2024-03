Jorge Javier choca con Alfonso Serrano en redes y asegura tener miedo por su madre si Ayuso va a Cataluña

Este miércoles, Risto Mejide y Óscar Puente vivían un rifirrafe tuitero que, más tarde, acabó con el publicista despachándose contra el ministro desde su plató de Todo es mentira. Y un día más tarde, un compañero de grupo audiovisual, Jorge Javier Vázquez, también ha acabado tirándose los trastos a la cabeza con otro político, en este caso, Alfonso Serrano, el número 2 de Isabel Díaz Ayuso.

Jorge Javier compartía en su perfil un vídeo del programa La mirada crítica de Telecinco en el que Eduardo Inda defendía a Ayuso. El colaborador televisivo interrumpía a sus compañeros cuando decían algo que no le gustaba sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, y hasta tenía que ser llamado al orden por parte de Ana Terradillos, la presentadora. “Me daría mucha pena que Ayuso cayese porque tendrían que chapar OkDiario”, señalaba Jorge Javier Vázquez, en referencia al digital que Inda dirige.

“Pero hay que tener la cara de hormigón”, le respondía entonces Alfonso Serrano, caputando una noticia en la que se leee: “La Audiencia Nacional no da la razón a Jorge Javier y ratifica la sanción a Hacienda”, perteneciente a agosto de 2020. Tras esto, Jorge Javier ha realizado un hilo de mensajes en los que responde a Serrano y carga contra Ayuso con más fuerza.

[Echenique, contra Iñaki López por expresar en laSexta su "alegría" del éxito de Juan Roig con Mercadona]

“Ay, Alfonso qué casualidad. Quería felicitarte por haber ayudado a descubrir la mierda que está salpicando a tu jefa. Por cierto, habláis de cacerías. Vosotros. Es muy bonito también que los políticos señalen a los ciudadanos”, comenzaba a decirle, ahora de forma directa, el de Badalona al mandatario madrileño.

“Perdona por haberte robado este tiempo. Igual estabas comisionando con Quirón”, seguía diciendo. Y hacía un apunte: “El inconsciente. Hablo de vosotros y me sale el verbo "robar"”, continuaba. Vázquez continuaba su hilo hablando de su caso personal, al que Serrano hacía referencia con la noticia.

Ay, Alfonso qué casualidad. Quería felicitarte por haber ayudado a descubrir la mierda que está salpicando a tu jefa. Por cierto, habláis de cacerías. Vosotros. Es muy bonito también que los políticos señalen a los ciudadanos. https://t.co/U7E8axN9qX — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) March 14, 2024

“De varias inspecciones que he tenido de la Agencia Tributaria, he perdido cosas. Sí. Otras las he ganado. A ver cómo le va al novio de la señora que pernocta en un piso pagado con el dinero, presuntamente, estafado a los madrileños, entre los que me incluyo”, deslizaba, en referencia a la denuncia de la Fiscalía a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por presunto fraude fiscal y falsedad documental.

En su discurso, Vázquez ha querido hablar del Zendal y del caso de las residencias de Madrid, llevándoselo a su terreno más personal. “Alfonso, cariño, ahora que he cogido carrerilla, dos cosas más. Cuando tu jefa vaya a Catalunya me avisas, que mi madre vive en Badalona, tiene ya unos años y no quiero que sea la 7.292. Y la segunda: cuando te vayas a confesar, no te olvides de hablarte a tu sacerdote del Zendal”, escribía en primer lugar. Y terminaba compartiendo un certificado en el que se apunta que no tiene deudas con Hacienda. “Y ahora, Alfonso Serrano, vamos a jugar a los cromos. A ver cuántos compañeros de tu organización tienen unos igualitos que los míos. Pero actualizados también, ¿eh? Sin trampas. Bueno, deciros a vosotros ‘sin trampas’…”, posteaba en último lugar.