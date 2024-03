Tamara Falcó sale en defensa de Ayuso: "A lo mejor estás en una relación y no sabes todo de la otra persona"

La denuncia de la Fiscalía a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por presunto fraude fiscal y falsedad documental fue el tema principal de la habitual tertulia que Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y Tamara Falcó protagonizan los jueves en El Hormiguero de Pablo Motos.

La marquesa de Griñón fue la nota discordante del debate al rebatir los argumentos de sus compañeros, que se mostraron muy críticos con la presidenta de la Comunidad de Madrid. "El error que comete es hacerse la víctima para aprovechar la circunstancia de que Pedro Sánchez ha pedido su dimisión", dijo Juan del Val mientras Pardo opinó que su precipitación por defender a su novio la dejó de "mentirosa".

En un momento dado, Motos cedió la palabra a Tamara Falcó, que hasta ese momento no se había pronunciado. "No se han aprobado las cuentas, vuelve Puigdemont... Todo un desastre y le estamos dando tiempo al novio de Ayuso. Es que no lo entiendo", dijo indignada para salir en defensa de la dirigente del PP en Madrid.

La marquesa le quitó hierro a la investigación diciendo que, bajo su criterio, todo esto es una especie de cortina de humo para eclipsar el 'caso Koldo': "Están consiguiendo que hablemos de este tema cuando realmente sólo concierne al novio de Ayuso y a Ayuso". Sus compañeros le llevaron la contraria diciendo que hay que "perseguir" estos delitos independientemente del bando político.

Tamara volvió a echar un capote a Ayuso, cuando los contertulios hablaban sobre el desliz que cometió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al revelar datos que no se publicaron hasta horas más tarde. "¿El domicilio de Ayuso es ese piso? ¿Es su domicilio fiscal?", preguntó Falcó en referencia al ático de Alberto González Amador al que se mudó el año pasado. "Ella puede vivir donde le dé la gana, faltaría más, pero lo que no puede hacer es decir que 'aquí no pasa nada' y que 'esto es una persecución'. Siendo quien es tiene que tener claro que todo sea legal", expresó del Val.

"El punto de intimidad no es el mismo cuando eres novio que cuando estás casado" Tamara Falcó

"Sería muy distinto si es su marido. Con un novio es más complicado preguntarle. El punto de intimidad no es el mismo cuando eres novio que cuando estás casado", dijo Tamara, quizás por su experiencia personal. "A lo mejor estás en una relación y no sabes todo de la otra persona".

Por otra parte, el programa de Antena 3 tiró de hemeroteca rescatando el día que Pedro Sánchez aseguró que "es responsabilidad del presidente saber que un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna nada" y que "gobernar no consiste vivir en la Moncloa". Lo hizo después de que el dirigente socialista renunciase a presentar los presupuestos de 2024 tras la convocatoria de elecciones en Cataluña para el 12 de mayo.

Juan del Val, después, recordó otras declaraciones del líder del Ejecutivo. "Si yo no fuera capaz de sacar unos presupuestos adelante, adelantaría las elecciones para que hubiera una mayoría parlamentaria distinta", dijo. "Hasta aquí se puede leer". "Nos acostumbramos a que se cambie de opinión y todos lo aceptamos", añadió Nuria.