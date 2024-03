Kiko Rivera deja sin palabras a David Broncano al desvelar el día que Isabel Pantoja le pilló masturbándose

Probablemente, la visita de Kiko Rivera a La Resistencia este jueves fue una de las que más juego ha dado a David Broncano. El DJ demostró que no tiene ningún tipo de filtro, tirándose al barro con todo en beneficio del show del programa de Movistar Plus+. De hecho, la charla traspasaría todos los límites en TVE, la nueva 'casa' del formato si finalmente se da luz verde a su fichaje.

Lo cierto es que La Resistencia no engaña cuando en redes sociales dice que Kiko Rivera regaló "una de las mejores conversaciones sobre pajas". El tema copó buena parte de la entrevista que le hizo el cómico al hijo de Isabel Pantoja. Precisamente, la tonadillera fue la protagonista indirecta.

Todo ocurrió cuando el artista desveló el día -era adolescente- que su progenitora le cazó masturbándose. "A mí mi madre me pilló una vez haciéndome una paja, justo en el momento para terminar", dijo para a continuación provocar la carcajada general en el patio de butacas. "Me corrí mirando a mi madre". "¡No!", exclamaba Broncano.

"¿Qué te dijo? ¿Le salió un gallo por primera vez en su carrera?", bromeó el humorista a lo que Rivera siguió con el cachondeo: "De ahí salió Todo sobre mi madre [la película de Pedro Almodóvar]". Kiko aseguró que aquella anécdota nunca más se comentó en Cantora. "Fue muy vergonzoso. Estaba en mi cuarto y entró sin llamar. Menuda falta de respeto, coño".

"No pudiste contenerlo", espetó Broncano a lo que Kiko continuaba reflexionando. "Es que como te cojan en el momento... Los últimos tres toquetazos que se da uno, no te los da nadie", dijo entre risas. "Es así de claro. Ya puede venir quien quiera que esos últimos 'pam, pam, pam' son... y entró en el segundo".

Cuando la Pantoja pilló a @riverakiko haciéndose una paja. La frase de "me corrí mirando a mi madre" es de las cosas que menos quiero representar en mi cabeza pero es imposible escapar.



"¿Intentaste disimular?", repreguntó el presentador. "No pude. Entró en el momento. Si hubiera entrado en otro, te subes corriendo los pantalones, pero en ese momento en el que no puedes parar... Todo el mundo lo conoce, ¿no?", contestó confiando en que Isabel no recuerde aquella anécdota. "Se acordará del parto, de la comunión y de esto", dijo Broncano.

Lo cierto es que esa vez no fue la única, ya que Kiko Rivera también contó que la Pantoja le cazó "con un amigo viendo porno en el salón".

Después de esta conversación, Kiko tampoco tuvo problemas en cifrar su vida sexual con su mujer, Irene Rosales. "Llevo un polvete este mes, que tampoco fue muy largo. Tengo más dinero que las veces que follo", dijo para luego hablar sobre su herencia. "Ahí voy a necesitar la ayuda de los míos para gestionar eso porque cuando veo dinero sale el diablo".