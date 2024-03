Terelu, Lydia Lozano y ahora Chelo García Cortés: así han encontrado cobijo en TVE los rostros de 'Sálvame'

El mismo día que Adrián Madrid y Óscar Cornejo presentaron al mundo su nueva criatura, Fabricantes Studio, Chelo García Cortés debutaba en la tertulia del programa de TVE Mañaneros.

"Aquí dejo hablar a todo el mundo", le decía Jaime Cantizano, con el que se reencontraba tras su etapa de ¿Dónde estás corazón? en una cariñosa bienvenida con guiño a su fama de tener la boca cerrada y no meterse en jardines en el programa de Telecinco. La periodista era de los pocos rostros de Sálvame que aún no habían encontrado trabajo en televisión tras su cancelación.

Algunos -la minoría- han conseguido mantenerse en Telecinco. Antonio Montero poco tardó en recolocarse en Así es la vida y en TardeAR, mientras que hace unos días, Ana Rosa anunciaba el fichaje de Anabel Pantoja. La presentadora hasta ha recuperado a Paz Padilla. Jorge Javier, por su parte, continúa en Fuencarral al tener contrato hasta verano de 2025.

[Lo ridículo de la censura de 'Sálvame' en Telecinco: así triunfa 'Supervivientes' con personajes de su universo]

Ha habido quien se ha cambiado de bando, es decir, se ha pasado a la competencia. Es el caso de Gema López, que fichó para conducir la renovada sección de corazón de Espejo Público bajo las órdenes de otro ex de Sálvame, Alberto Díaz. En el matinal de Susanna Griso también vemos a Laura Fa y Pilar Vidal.

El grueso de los tertulianos de Sálvame, sin embargo, han acabado encontrando cobijo en TVE. La parrilla de La 1 se ha llenado de rostros del universo de Sálvame, siguiendo una hoja de ruta marcada por José Pablo López, su director de contenidos, en busca de plantar batalla con las privadas. Eso sí, los fichajes no se han traducido en un rendimiento espectacular.

'Bake Off': Terelu, Alba Carrillo y Rocío Carrasco

Bake Off: famosos al horno reunió hasta tres caras que, hasta hace unos meses, era impensable verlas en un canal que no fuera el de Fuencarral. El programa producido por Boxfish saltaba desde Prime Video a la televisión pública con tres bombas: Terelu Campos, Alba Carrillo y Rocío Carrasco.

El talent, no obstante, no ha tenido grandes audiencias. A falta de dos entregas por emitir, el talent ha promediado un 10,8% en La 1. Luego se supo que la partida presupuestaria de la pública destinada a los concursantes fue de 1.219.368 euros, si bien es cierto que no se llegó a saber los diferentes cachés que tenía cada uno.

'D corazón': Terelu y Alba Carrillo

Terelu y Alba también han coincidido en D Corazón, la reformulación del emblemático Corazón que presentan Anne Igartiburu y Jordi González mano a mano desde el mes de enero.

El espacio tampoco está funcionando como esperaba y no sólo ha perdido la batalla contra la etapa post Patiño de Socialité al marcar cuotas que oscilan el 6,5% -el objetivo es de un 8%-, sino que ha terminado por lastrar al Telediario del fin de semana. Cada entrega -se aprobaron 48-, cuesta a la televisión pública 60.000 euros.

'Mañaneros': Terelu, Alba, Lydia Lozano y Chelo

Es en Mañaneros, el programa que presenta Jaime Cantizano, donde los rostros de Sálvame han encajado mejor. Aquí, Chelo García Cortés coincide con Alba Carrillo, Terelu y Lydia Lozano, ausente estas semanas porque está grabando las entregas del talent Baila como puedas, otro programa que se nutre del magacín de Telecinco.

Más allá de la reina del 'chuminero', la intención del mandamás de los contenidos de la pública era contar con Belén Esteban, pero el fichaje quedó completamente frustrado tras el veto impuesto por la presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, con quien López también ha chocado estos días por la contratación de David Broncano y La Resistencia para el curso que viene.

Lydia Lozano participa como concursante del programa 'Baila como puedas' de TVE.

Hay que recordar también que la radiotelevisión pública acogió el homenaje a María Teresa Campos que Telecinco desechó. La gala, conducida por sus dos hijas, Terelu y Carmen Borrego y con la participación también de sus nietas, se emitió en la noche de Reyes, el pasado 5 de enero.

Habrá que ver si con el nacimiento de Fabricantes Studio, los padres de Sálvame logran colar algún rostro más en la televisión de todos. Por lo visto en las pildoritas lanzadas en redes sociales desde este martes, su intención es abrirse con todas las cadenas y plataformas para presentar todo tipo de proyectos. De hecho, ya hubo quien hablaba de un interés por 'salvamizar' las tardes de La 1 tras el fiasco de La plaza, donde también colaboró Terelu.

En cambio, ha habido otros colaboradores de Sálvame que no han terminado de encajar en televisión, algo que podría cambiar cuando Netflix -todo apunta a ello- anuncie el salto del programa al mundo del streaming con una emisión en directo. Hablamos de Belén Esteban (tiene contrato con La Fábrica), Kiko Matamotos, Kiko Hernández, María Patiño o Víctor Sandoval, a quienes vimos en Sálvese quien pueda, el último proyecto de La Fábrica de la Tele antes de su 'desaparición'.