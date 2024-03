Así ha sido el debut de Chelo García Cortés en 'Mañaneros': reencuentro con Cantizano y guiño a 'Sálvame'

Televisión Española continúa dando cobijo a los rostros de Sálvame que se quedaron sin trabajo después de que Mediaset decidiera poner punto y final al programa. Chelo García Cortés ha debutado este martes, 12 de marzo, como colaboradora de Mañaneros, el magacín que presenta Jaime Cantizano en La 1.

La popular periodista de crónica social ha tenido un arranque particular pues, el programa comenzaba repasando el estreno de Baila como puedas con la presencia de su presentadora, Anne Igartiburu, sin saludar a los tertulianos que estaban sentados en los sofás, dispuestos a opinar sobre las actuaciones.

[RTVE aplaza la decisión de contratar a David Broncano para enfrentar 'La Resistencia' a 'El Hormiguero']

En un momento dado, Chelo empezó a hablar. "Lydia [Lozano] no quiere fallar. Estoy convencida que cuando termine el concurso pondrá una escuela de chuminero", decía en apoyo de su compañera y amiga, mientras Cantizano esbozaba una sonrisa porque su idea era darla honores y presentarla como se merece minutos después.

"Yo te iba a saludar después, te iba a dar tu espacio...", se justificaba el presentador, que se reencontraba con la que fuese colaboradora de ¿Dónde estás corazón? "Es que si no hablo...", respondía tirando de ironía Chelo recordando las veces en las que era regañada por no mojarse demasiado en Sálvame.

"Bienvenida de corazón"

"No te preocupes que aquí vas a hablar. Aquí dejo hablar a todo el mundo", decía Cantizano, consciente de la broma. "Solo quería decir una cosa: ya que no me llamas, hermano, he venido a verte a tu plató", señalaba García Cortés demostrando la gran complicidad que tiene con el presentador. "Bienvenida de corazón", añadía él.

Chelo García Cortés se une a Terelu Campos -justo hoy ha recibido el alta hospitalaria después de sufrir una neumonia- y a Lydia Lozano en el plantel de colaboradores del programa Mañaneros. El espacio, además, también cuenta con Alba Carrillo, que lo compagina con D corazón y Bake Off: famosos al horno.

[Todos los enigmas por resolver sobre la nueva etapa de La Fábrica de la Tele con Mediaset como dueña al 100%]

Mañaneros se trata del primer proyecto que tiene la veterana periodista en televisión después de Sálvame, si bien es cierto que grabó para Netflix el docureality Sálvese quien pueda.

Tras el verano, se rumoreó con la posibilidad de que Chelo acabase fichando por Espejo Público de Antena 3 siguiendo los pasos de Gema López, pero finalmente, García Cortés se ha decantado por incorporarse a la cadena pública.