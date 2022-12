Amor Romeira confiesa en 'Fiesta' que sufrió una "adicción al sexo" y que tuvo un "intento de suicidio"

Amor Romeira es una de las tertulianas habituales en Fiesta, el programa presentado por Emma García los fines de semana. Pero coincidiendo con el festivo nacional en la jornada del pasado martes, el formato de Unicorn Content conquistaba la tarde en Telecinco.

Después de tratar los habituales temas de actualidad, García presentaba a Amor Romeira para enfrentarse a "su entrevista más íntima". "Llegamos a fechas especiales porque hace dos años que se fue tu pilar, tu madre", comenzaba la presentadora mientras saludaba a Romeira. Y es que la madre de la exconcursante de Gran Hermano fallecía a los 56 años.

Amor comenzaba a repasar su historia, donde su madre siempre ha tenido un papel muy importante y siempre la aceptó como su hija. "He tenido una infancia muy feliz, debería ser lo normal".

[De Amor Romeira a Ladilla Rusa: los artistas que han anunciado su candidatura al Benidorm Fest]

"De pequeña no sabía qué me pasaba y un día salió Bibiana Fernández por la televisión y mi madre me contó su historia, yo le dije que quería ser como Bibiana y ella me contesto: 'No se hable más, tú eres una hija más para mí", confesaba Romeira.

"Yo quería entrar en Gran Hermano para pagarme la operación, yo siempre supe que era una mujer heterosexual y que quería tener vagina", continuaba. Además, entre lágrimas, confesaba que su padre "aceptó que su hija era una mujer transexual", pero que "nunca lo asimiló".

Por ello, después de su operación decidió tener una importante conversación con él. "Llegué a casa de mi padre y me desnudé. Le dije: 'Papá, mírame porque es lo que soy'. Él me pidió perdón y lloró conmigo".

Uno de los momentos más duros en la entrevista llegaba cuando Amor recordaba una de las peores etapas de su vida. "A los 15 años tuve un intento de suicidio porque no entendía por qué mi vida tenía que ser así, cuando yo no era así. No podía mostrarme como yo era y me frustraba mucho, sobre todo con los chicos. Fue la única vez que creí que no merecía la pena vivir".

Amor Romeira en su primera aparición en televisión. 'Aquí hay tomate', 2003.

La presentadora le ha querido preguntar sobre el sexo y cómo se ha relacionado con él a lo largo de su vida. "Tienes unos números que ni Julio Iglesias. Me han dicho que en siete meses has tenido 247 rollos", a lo que Amor respondía que "son datos fuertes, pero son reales".

"No es algo recomendable ni sano, fue una adicción al sexo. Lo que me explicó mi psicóloga es que pasé de estar atrapada y no poder mostrarme como era a decir, es lo que soy y quiero que todo el mundo lo sepa. Hasta que mi madre me dijo que no era más mujer si follaba más", sentenciaba.

Sigue los temas que te interesan