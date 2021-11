De Amor Romeira a Ladilla Rusa: los artistas que han anunciado su candidatura al Benidorm Fest

Noticias relacionadas La Generalitat Valenciana apostará fuerte por el Benidorm Fest: invertirá casi un millón de euros

El Benidorm Fest está a la vuelta de la esquina. La renovada preselección española para Eurovisión 2022 cierra este miércoles 10 de noviembre el plazo de presentación de candidaturas, el cual fue ampliado por TVE para poder contar con "propuestas con la máxima calidad posible".

"Estamos recibiendo muchas propuestas de artistas relevantes, y sentimos la necesidad de ampliar ese plazo para que tengan más margen", explicaba Eva Mora, jefa de la delegación española en Eurovisión, sobre esa ampliación. "Queremos que haya el mayor número de propuestas competitivas y con posibilidades de hacer un gran papel en Turín 2022", añadía.

TVE sólo dará a conocer las 12 candidaturas seleccionadas que competirán en las tres galas del Benidorm Fest. Sin embargo, ya son muchos los artistas conocidos que han anunciado su participación en el proceso. BLUPER repasa la lista de nombres.

1. Amor Romeira

Amor Romeira intentará representar a España en Eurovisión 2022.

Aunque es conocida por haber participado en Gran Hermano 9 y por estar involucrada en buena parte de los 'salseos' del corazón, lo cierto es que Amor Romeira también ha hecho sus pinitos en el mundo de la música y está dispuesta a lanzar definitivamente su carrera participando en Eurovisión.

La ex gran hermana no ha confirmado públicamente su candidatura, pero según publica La Razón ya ha presentado su propuesta y "no dejará indiferente a nadie".

2. Rayden

El rapero Rayden ha mostrado su interés por el Benidorm Fest. Gtres

El rapero Rayden ha logrado convertirse en uno de los grandes favoritos de los eurofans para el Benidorm Fest incluso antes de que se conozca su tema. El artista madrileño ha mostrado su ilusión por participar en el festival y ha confirmado que ya ha presentado su candidatura.

El caso de Rayden ha levantado una gran expectación porque, además, se ha especulado con la posibilidad de que se presente conjuntamente con las Tanxugueiras, el grupo de folk gallego que arrasó en 'La elección interna' de Eurovision-Spain. Ellas mismas han alimentado los rumores cantando con el rapero en un concierto y anunciando en Twitter que pronto contarán "cosiñas", una publicación que el madrileño compartió junto a la palabra "spoilers".

3. Rigoberta Bandini

Rigoberta Bandini "ni confirma ni desmiente" su participación.

Otra de las figuras con la que los eurofans españoles sueñan con ver en el Benidorm Fest es Rigoberta Bandini. La cantante fue la segunda clasificada en la mencionada 'Elección interna' ganada por las Tanxugueiras y, desde entonces, su nombre resuena con fuerza en las redes.

Ella misma confesaba en el podcast ¡Menudo cuadro! que es consciente de las pasiones que despierta entre los seguidores de Eurovisión, aunque por el momento no ha querido confirmar ni desmentir su candidatura a la preselección. "No sé qué hacer todavía", se limitaba a decir. Quizás la ampliación del plazo haya sido el aliciente definitivo para que presente su tema.

4. Ladilla Rusa

El grupo Ladilla Rusa es uno de los grandes favoritos para el Benidorm Fest.

El grupo catalán Ladilla Rusa fue uno de los primeros en pregonar su interés por presentarse al Benidorm Fest. Apenas 24 horas después de la presentación de la preselección española, los artífices de Kitt y los coches del pasado publicaron un tuit que revolucionó al colectivo eurofán.

"A ver, entonces, ¿para presentarse a lo de Eurovisión dónde es?", escribía la cuenta oficial del grupo en Twitter. El comentario fue respondido por el perfil de Eurovisión RTVE: "Muy pronto publicaremos las bases de participación y más detalles del certamen de Benidorm. Os esperamos".

5. Varry Brava

El grupo indie Varry Brava también participará en la preselección.

Apenas unos minutos después de la declaración pública de Ladilla Rusa, el grupo Varry Brava hacía lo propio con otro tuit que incendió las redes. "¿Tenéis a mano el formulario que hay que rellenar para #Eurovision2022? Es para una cosa", escribieron.

La banda alicantina, que en los últimos años se ha convertido uno de los referentes del panorama indie nacional, confirmaba así su interés por participar en el Benidorm Fest y tratar de representar a España en Eurovisión 2022.

6. Jorge González

Jorge González podría intentar representar a España en Eurovisión por tercera vez. Gtres

El exconcursante de Operación Triunfo 2006 Jorge González ha intentado representar a España en Eurovisión en dos ocasiones, en 2009 y en 2014. Ahora, el artista acaba de proclamarse tercer clasificado del certamen New Wave 2021 celebrado en Rusia, donde actuó como abanderado español.

Aunque el joven ha mostrado sus dudas sobre presentarse al Benidorm Fest, lo cierto es que los rumores apuntan a que se ha unido al compositor griego Dimitris Kontopoulos (Ucrania 2008, Rusia 2016, Grecia 2021) para trabajar en su candidatura e intentar que a la tercera vaya la vencida.

7. Salva Ortega

Salva Ortega ha confirmado que participará en el Benidorm Fest.

Otro de los candidatos al Benidorm Fest que ya saben lo que es participar en una preselección eurovisiva es Salva Ortega. El artista, que en 1996 se proclamó ganador del programa Menudas Estrellas de Antena 3, compitió en 2009 y en 2017 para convertirse en el representante de España en Eurovisión.

El pasado 17 de octubre, el cantante confirmaba que volverá a probar suerte en Benidorm, anunciando que viajaría a Cádiz para grabar la canción que presentará a RTVE para participar en el festival.

8. Georgia Izquierdo

Georgia Izquierdo competirá en Benidorm con un tema que podría estar compuesto por Barei. Atresmedia

La joven Georgia Izquierdo es conocida por haber participado en la sexta edición del concurso La Voz Kids. La cantante mostró su interés por el Benidorm Fest desde que se conoció la noticia de que RTVE recuperaría esta histórica preselección eurovisiva, y hace unos días confirmaba su candidatura con una publicación en Twitter en la que se la ve en el estudio de grabación. "Vienen cosas muy guays, con gente genial. Estoy feliz", escribía junto a la etiqueta #BenidormFest.

Pese a que no se conocen más detalles sobre su candidatura, lo cierto es que los eurofans tienen el ojo puesto en Barei desde que anunciara en uno de sus conciertos que ha compuesto una canción para Georgia. De esta manera, la representante de España en Eurovisión 2016 podría volver al Festival, en este caso como compositora.

