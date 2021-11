'La isla de las tentaciones 4', a hacer olvidar su spin off y recuperar la magia de las ediciones previas

La última edición no ha funcionado igual que las tres ediciones previas de La isla de las tentaciones. No es ningún secreto. Los datos de audiencia están ahí y, aunque este spin off ha conseguido liderar todos los miércoles por delante de las demás ofertas, su media ha estado muy lejos de las del formato original.

Según datos de Kantar, el programa producido por Cuarzo Producciones ha promediado un 17% y 1.971.000 espectadores, lejos de la media de la tercera edición de La isla de las tentaciones (26,3% y 3.114.000 espectadores), que consiguió convertirse en la temporada más vista.

Mucho peor ha sido el dato de El debate de La última tentación, que ha caído a un 9% y 807.000 espectadores en Cuatro. Un dato insuficiente para el prime time de Telecinco, pero que ha ayudado a mejorar el de su segunda cadena.

Las razones también parece ser que han estado claras. La última tentación ha tratado de revivir tramas que los espectadores ya daban por cerradas -en muchos casos hasta han sido forzadas-, generando así poco interés.

A todo ello se une el hecho de que si la audiencia entró de lleno en el formato original es porque les había presentando nuevos perfiles de concursantes, aparentemente poco resabidos en este tipo de programa. Se premió la naturalidad y la novedad.

En el spin off, sin embargo, hemos vuelto a ver por enésima vez a personajes tan desgatados y poco creíbles como Fani Carbajo, quien ha enlazado hasta cinco realities en apenas dos años (La isla de las tentaciones, Supervivientes, La casa fuerte, Ven a cenar conmigo y La última tentación).

Magia frente a saturación

Sandra Barneda.

De ahí que ahora el reto para Cuarzo Producciones con la cuarta edición del reality sea hacer olvidar este formato y que el espectador recupere la ilusión en encontrar nuevos y mágicos perfiles de concursantes que les generen interés.

Para ello, el programa introducirá novedades. La más llamativa es que, por primera vez, el quinteto de parejas se completará durante la presentación de los/as solteros/as, entre quienes se encontrarán infiltrados los miembros de una pareja con un pasado en común con alguno de los protagonistas, generando algún momento de incomodidad y sorpresa.

Además, a un clásico como Villa Playa, la cuarta edición de La isla de las tentaciones sumará una nueva residencia: Villa Paraíso. Situada en una de las playas más impresionantes de República Dominicana, esta nueva localización será el escenario de la convivencia de cinco de los protagonistas junto a sus ‘tentaciones’.

En su contra pesará precisamente el hecho de que La última tentación haya precedido a esta edición. Y es que, aunque desde Mediaset se haya defendido esta decisión porque "lo mejor es fijar una cita", el espectador puede llegar a sentirse saturado.

A todo ello no hay que olvidar que Telecinco también cuenta en su parrilla con otro reality, Secret Story, que no sólo ocupa tres prime time a la semana, sino que también se emite de lunes a jueves de 20 a 21 horas para competir contra Pasapalabra.

