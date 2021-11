'La isla de las tentaciones' no descansa: "En este momento de tanta distracción lo mejor es fijar una cita"

La cuarta edición de La isla de las tentaciones está a punto de aterrizar en Telecinco. Cinco nuevas parejas en distintos momentos de sus relaciones llegan al formato dispuestas a someterse a la batalla definitiva entre el amor y las tentaciones a través de una intensa experiencia que les sorprenderá con novedades en su dinámica.

La cadena ha adelantado algunas de esas novedades del formato este viernes 5 de noviembre en una rueda de prensa a la que ha asistido BLUPER.

"Si ha habido un formato que ha agitado el prime time en los últimos tiempos ha sido La isla de las tentaciones", destaca Manuel Villanueva, director general de contenidos de Mediaset España. El directivo destaca el "seguimiento masivo" que ha tenido el formato entre la población joven, así como en diferido y en redes sociales.

Desde Mediaset adelantan que esta cuarta edición del reality volverá a contar con una gala y un debate cada semana, aunque en esta ocasión ambos contenidos se emitirán en Telecinco. "Creemos que el efecto espejo en la misma cadena potencia un discurso en corriente continua, no tiene ningún sentido la transversalidad con un solo formato en dos cadenas diferentes", expresa Villanueva.

Sobre la decisión de estrenar la cuarta edición tan pegada al final de La última tentación, el directivo desmiente que se trate de una decisión precipitada por el retraso de En el nombre de Rocío. "Lo teníamos planteado así porque hay una correspondencia muy grande de públicos. En este momento de tanta oferta y tanta distracción lo mejor es fijar una cita", ha explicado.

Al frente de las nuevas entregas volverá a estar Sandra Barneda, que confiesa que para ella esta ha sido "la temporada más complicada e intensa". "Los participantes creían que el formato no les iba a superar y les ha acabado superando", ha adelantado la catalana, que asegura que "hay momentos tremendamente difíciles de sostener" y desvela que incluso se la va a ver perder el control.

"Hay un momento en que estoy tan bloqueada que me echo a llorar y no puedo dejar de llorar, no puedo contarles lo que está pasando y solo puedo intentar tranquilizarles, pero me invadió el sufrimiento de ese momento", confiesa Barneda.

La presentadora asegura que conducir La isla de las tentaciones la ha ayudado a ser "mejor persona cada día". "El programa me da esa distancia y ese trabajo de contención para no juzgar y comprender, escuchar antes de hablar. Eso luego lo aplico en mi vida", relata.

Cinco parejas

Por primera vez, la identidad de la quinta pareja se revelará durante la primera entrega. Mediaset

Por primera vez, el quinteto de parejas se completará durante la presentación de los/as solteros/as, entre quienes se encontrarán infiltrados los miembros de una pareja con un pasado en común con alguno de los protagonistas, generando algún momento de incomodidad y sorpresa. A partir de ese momento, la nueva pareja pasará a vivir por separado la experiencia de La isla de las tentaciones 4.

Las cinco parejas vivirán por separado la experiencia de La isla de las tentaciones conviviendo en dos espectaculares villas con 10 solteras y 10 solteros, seleccionados en función de las afinidades de los dúos protagonistas.

Uno de los solteros que formará parte de la experiencia será muy conocido por los seguidores del formato. Con el objetivo de enamorarse por fin, se convertirá en uno de los solteros más temidos por los protagonistas y su llegada revolucionará ambas villas.

Villa Paraíso

A un clásico como Villa Playa, la cuarta edición de ‘La isla de las tentaciones’ sumará una nueva residencia: Villa Paraíso. Situada en una de las playas más impresionantes de República Dominicana, esta nueva localización será el escenario de la convivencia de cinco de los protagonistas junto a sus ‘tentaciones’.

La luz, por unanimidad

Fue una de las grandes novedades de la tercera edición e incorporará un importante matiz en esta cuarta entrega: la 'luz de la tentación', el elemento luminoso y sonoro que alerta a los protagonistas de que alguna de sus parejas ha sobrepasado los límites marcados previamente, estará presente en ambas villas, pero por primera vez serán sus habitantes los que decidan si desean conectarla o no. Eso sí, la decisión tendrá que ser votada por unanimidad en cada villa.

El espejo

Por primera vez, una de las parejas podrá reencontrarse durante la experiencia sin necesidad de solicitar una hoguera de confrontación. Este cara a cara se producirá a través de un cristal que les impedirá el contacto físico y que les llevará a percibir e interpretar gestos más allá de las palabras para tratar de encontrar las respuestas que cada uno de ellos necesita.

'El debate de las tentaciones'

Este espacio, emitido en directo desde los estudios de Mediaset España, complementará las emisiones del programa grabadas en República Dominicana con amplio contenido exclusivo e inédito y el análisis de la experiencia vivida por sus protagonistas, a cargo de un equipo de colaboradores formado por exparticipantes del formato y expertos en realities y en relaciones de pareja.

