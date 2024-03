Chanel habría roto la relación con los bailarines con los que fue a Eurovisión con ‘SloMo’ tras un “enfrentamiento”

En 2023, Chanel Terrero hizo historia en el Festival de Eurovisión como candidata de España. La artista de origen cubano quedó en tercer lugar con el tema SloMo, un hit que tenía una espectacular puesta en escena en la que iba secundada por un nutrido grupo de bailarines. Desde entonces, Chanel mantuvo una gran relación con todos ellos, Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurín y Ría Pérez,que la acompañaban a su show, pero esto podría ser ya agua pasada.

Este fin de semana, el programa Socialité apunta a una ruptura en la relación que tenían. “Chanel y sus bailarines eran amiguísimos, lo mostraban todo el rato, los compañeros de Chanel que la acompañaron a cantar SloMo en Eurovisión no se separaban de ella, eran un team inseparable”, aseguraba como introducción Javier de Hoyos, director del formato.

Sin embargo, este periodista ha detallado que un “enfrentamiento” entre Chanel y su cuerpo de baile le habría llevado a distanciarse. Algo que encajaría con las últimas presentaciones en directo de Chanel, en la que no iba respaldada por sus bailarines actuales.

“En los últimos conciertos, los bailarines de Chanel han desaparecido”, aseguraban en una pieza de vídeo. De hecho, en los recientes premios Ídolo actuó con solo un bailarín y un violinista, pero esto no sería por problemas de agenda, pues Pol Soto, uno de sus bailarines, sí que fue al evento. En el mismo vídeo, el programa citó a una persona del entorno de la cantante como fuente para saber todo lo que ha sucedido.

El programa, del mismo modo, expone que en redes sociales tampoco hay registro de que mantengan relación en este momento. La última vez que figuraron juntos fue en un vídeo 2023 de la plataforma TikTok, donde recopilaban algunos momentos vividos en ese año. El programa quiso contar con el testimonio de uno de estos bailarines, que prefirió no entrar a confirmar ni desmentir la información. “Curioso, con lo fácil que le habría sido decir que siguen siendo amigos”, deslizan desde Socialité.

A esto hay que sumar que en sus actuaciones ha dejado de cantar y bailar SloMo, algo que ha resultado raro, y que podría tener que ver con los derechos de autor del baile. El pasado enero, ella se pronunció al respecto. “Nadie me ha prohibido cantar SloMo. No es lo que ha sucedido. En las redes sociales dije que había muchas cosas que no se saben y, de momento, no me apetece contarlas. Pero no voy a dejar de interpretar esa canción en el escenario”, le reconocía a Tony Aguilar.