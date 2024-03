Los del Río: "Michael Jackson mandó comprar nuestros discos. Estaba loco por versionar la 'Macarena'"

Antonio Romero y Rafael Ruiz, más conocidos como Los del Río, tienen un pequeño truco para pasar desapercibidos. Y es que tal es su fama que no hay día que no salgan a la calle en el que les paren para pedirles una fotografía o un autógrafo. Y no es para menos. ¿Quién no ha cantado o bailado alguna vez su canción Macarena?

El truco es bien sencillo. Estos dos sevillanos de 76 y 77 años despitan a sus fans caminando por separado. Sí, algo tan sencillo. Y es que cuando van juntos son inconfundibles. Cuando van por separado la gente se lo piensa dos veces antes de acercarse.

Ya, lo de saberlos diferenciar, es algo como les pasa a otros dúo como Andy y Lucas o Estopa. ¿Quién es Antonio y quién es Rafael? Antonio es el del pelo blanco. Pero, sobre todo, es el autor de Macarena y alguien tan generoso como para haber querido compartir con su compañero los royalties del tema. También es el que suele llevar la voz cantante, que se suele decir.

Rafael, por su parte, es el moreno. Igual de 'saleroso' y divertido que su compadre. Tanto que el día que les entrevistamos no dudó en poner humor al percance que había tenido esa mañana. Y es que el audífono que le acompaña se había estropeado y le costó participar más en la respuestas.

Pero, aún así, hizo un gran esfuerzo por darle alegría y cosa buena a la entrevista con motivo del estreno este lunes 18 de marzo de Macarena, una serie documental producida por Jordi Évole que reconstruye, explora y celebra la historia del himno de un planeta. ¡Aaaaay!