Iria, Beatriz, Noelia e Isabel, las estudiantes de récord que han sido los mejores en su especialidad

No es ningún secreto que en la preparación para trabajar en el sector de la salud hay que estudiar demasiado. El volumen de libros y conocimientos que se requiere para ejercer las profesiónes involucradas, son de magnitudes considerables. Si no que se lo digan a los miles de aspirantes que cada año se presentan a los exámenes de acceso y se quedan fuera, ya sea por la alta participación de candidatos o por la complicación de la propia prueba.

Como en todos los ámbitos, hay gente que destaca. EL ESPAÑOL ha juntado a la “creme de la creme” de los participantes de los diferentes Internos Residentes de su promoción. Un examen que garantiza un trabajo con el que sueñan quien se presente en los mismos, una nota que se necesita para destacar sobre el resto y tener más oportunidades en el mercado laboral.

Puede que la prueba más conocida sea la de medicina, el MIR, pero la realidad es que hay diferentes tipos de candidaturas. Unos accesos que son altamente reconocidos por su dificultad y exigencia. Tan solo unos pocos consiguen superarlos, y, menos aún, consiguen hacerse con el número uno. Una posición que solo logran los estudiantes más brillantes. Aquí están.

Beatriz Díez

A sus 34 años la zamorana se corona con la nota más alta de España en el examen de Enfermero Médico Residente (EIR). Esta prueba ha sido la más difícil en sus 30 años de historia, ya que de las 6.855 personas que se han presentado para obtener una plaza tan solo 2.000 repartidos por toda España han conseguido una.

La dificultad ha sido tan elevada que únicamente una quincena ha logrado aprobar el examen. Las notas han sido muy bajas, ninguna de ellas ha superado el notable y Díez ha sido la aspirante con la calificación más alta, un 5,7 sobre 10. "Nunca me imaginé que sería la número uno. Fue una sorpresa muy grande", asegura la enfermera a este diario.

Una fotografía de Beatriz Díez. Cedida

Beatriz asegura que nunca ha sido capaz de sacar buenas notas y que no le gustaba estudiar, lo que le hace más entrañable al haber superado a casi 7.000 aspirantes. Su hazaña es digna de inspiración, en la que trabajo y estudios eran casi almas gemelas. "Le dediqué muchísimas horas. Estuve trabajando en un hospital, y las horas que no trabajaba las dedicaba a estudiar. En los últimos meses, estudiaba casi 12 horas al día", explica.

Desde que se diplomó en la Escuela de Enfermería de Zamora hace 14 años, Beatriz ha trabajado en diferentes lugares tanto dentro como fuera de España. La enfermera tiene la suficiente experiencia como para afirmar que en otros países hay más estabilidad en el sector que en el territorio nacional. “En España te llaman para un contrato de un mes, luego te quedas parado, luego te llaman solo para el verano”, comenta. Por el momento, Díez ha decidido especializarse en Obstetricia y Ginecología en busca de esa estabilidad. Al ser la nota más alta tiene la plaza asegurada durante dos años, “luego tendré que volver a estudiar para la oposición”, concluye.

Noelia García

La madrileña de tan solo 24 años ha sido la aspirante a la plaza de Médico Interno Residente (MIR) más destacada de la promoción celebrada el pasado 20 de enero. De las 13.990 personas que se presentaron al examen de acceso Noelia ha hecho un doblete histórico al posicionarse con la mejor nota de este año y con la más alta de todos las pruebas MIR hasta el momento.

Una fotografía de Noelia García. Cedida

García ha obtenido 186.67 aciertos netos en 200 preguntas, es decir, un 93,33% de respuestas correctas. El anterior récord estaba en 179.42 aciertos, registrada por Daniel Virseda en el MIR de 2020. Un hito que no deja indiferente a nadie, menos a la madrileña, que durante primero y segundo de carrera estuvo a punto de abandonar el grado en Medicina.

“Tenía una media de sobresaliente en los dos primeros cursos de la carrera, pero la dejo. Fui a la secretaría para preguntar qué tenía que hacer para cambiarme a Nutrición, pero cuando fui me dijeron que ya había caducado la fase específica de la Selectividad, así que debía repetirla si quería cambiar. Por eso me quedé en Medicina”, explica la número 1 del MIR de 2024.

En un principio Noelia quería ser abogada, nada más lejos de la realidad, menos ahora que tiene un futuro asombroso como médica. El siguiente paso que tiene que dar es elegir la especialidad, y está dudando entre dermatología y endocrinología. Hasta el momento quiere ejercer en España, pero dada su juventud está abierta a otras posibilidades. “Ya veremos dentro de unos años”.

Isabel Rodríguez

La murciana de 22 años ha sacado la nota más alta de España en el examen de Psicólogo Interno Residente (PIR), asegurándose una plaza de trabajo en esta disciplina. Al tener la prueba Rodríguez no tenía unas sensaciones muy positivas, “tenía clarísimo que no iba a conseguir la plaza”, pero luego resultó ser la número uno.

Una fotografía de Isabel Rodríguez. Cedida

Isabel es de esas personas a las que les gustan “meterse muchísima caña”. Además, asegura que a veces se pone metas demasiado perfeccionistas; y parece que estas metas tienen sus resultados. La aspirante ha sido la mejor de su promoción, pero no siempre ha tenido claro estudiar psicología. De hecho, quería hacer Arte Dramático, pero finalmente se decidió por conocer y entender todos los misterios de la conducta humana.

La murciana es un claro ejemplo de esfuerzo y dedicación. “Le dedicaba todos los días una media de ocho horas, algún día más y algún día menos. Hay que escucharse cuando estás haciendo una cosa que requiere mucho de ti, como un proceso como este, que es tan largo y tan intenso, y saber cuándo parar. Intentaba mantenerme constante”, resalta la psicóloga.

Isabel es partidaria de confiar en la intuición y sobre todo en uno mismo. Las pruebas de acceso son procesos tediosos en los que no es difícil tirar la toalla, pero que con la “vocación”, “constancia” y un buen “método de estudio” se puede lograr. “Ser autodidacta” es otro de los consejos que recomienda seguir la mejor PIR del 2024 para aprobar cualquier oposición.

Iria San Juan

“Fue una sorpresa tremenda. Me quedé en shock. No me lo creía. Lloré de la impresión y la emoción”, menciona la joven coruñesa de 24 años al enterarse de que ha sido la mejor nota del examen Farmacéutico Interno Residente (FIR). Una prueba a la que se han presentado 1.559 aspirantes con el objetivo de obtener una de las 340 vacantes para formarse durante cuatro años en alguna de sus especialidades.

Una fotografía de Iria San Juan. Cedida

Isabel solo ha errado 17 de las 176 preguntas a las que tuvo que reprender, logrando una puntuación de 124,0291 en su primer intento. “Yo sabía que iba a sacar buena nota, pero no me creía que iba a ser el número uno”, expresa a este diario. Una hazaña que ha conseguido nada más acabar la universidad.

La joven tiene una técnica revolucionaria de estudio que le ha facilitado las cosas tanto en la carrera como en la prueba del FIR .”Es mucho más fácil aprender dibujando que hincando codos. Cuando vi que en el examen había imágenes me pareció extraño y a la vez me facilitó las cosas”, revela.

Iria siempre ha sido una alumna de sobresalientes, y tiene claro que es muy importante dejar los estudios en un momento indicado para poder descansar. A su parecer, no se puede estar tantas horas y días de estudios seguidos, “no sirve de nada estar 16 horas hincando codos si solo tres son productivas”. El truco está en “descansar”, para luego coger el estudio con "mucha más fuerza”.