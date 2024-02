Aldo Martínez, de entrenar a bomberos a preparador físico de Topuria: su innovador método

Lo primero que hace el doctor Aldo Martínez, nada más despertarse, es consultar en su móvil las horas de sueño y las kilocalorías consumidas por Ilia Topuria durante el día anterior. "Soy su sombra", admite el doctor Aldo: el preparador físico del nuevo campeón mundial del peso pluma de la UFC. Tanto es así que Topuria luce en uno de sus dedos un anillo con un software que transmite al móvil del doctor Aldo, a diario, información de interés sobre el estado físico del nuevo rey de las artes marciales mixtas.

"Estoy al lado de él, las 24 horas, vivo por y para él porque siempre me he preocupado de mis deportistas, de su vida y de su salud". Las palabras de Aldo Martínez no son de cara a la galería, detrás de cada campeón siempre hay un grupo de profesionales que trabaja para lograr los mayores éxitos, y en este caso, el doctor Aldo, que en su perfil de LinkedIn se define como una 'persona innovadora, proactiva y entusiasta', ejerce de cerebro de la preparación física de Ilia Topuria: el luchador que dejó KO en el segundo asalto a una leyenda del octógono como Alexander Volkanovski.

"En el equipo sabíamos el resultado que iba a tener la contienda". Aldo conoce a Ilia desde que tenía 18 años. Por aquel entonces, este profesional de las Ciencias del Deporte, con cuatro carreras, dos másteres, dos doctorados y un currículum de treinta páginas, era conocido por toda la provincia de Alicante como uno de los mejores preparadores físicos de opositores a la Policía Nacional y a los bomberos. Aquella fama le obligó en 2011 a abrir sus grupos de entrenamiento a boxeadores, karatecas o yudocas, entre los que se encontraba un chaval hispano-georgiano.

- ¿Qué fue lo que más le llamó la atención cuando comenzó a entrenar a un adolescente llamado Ilia Topuria?

- Aldo Martínez: Me llamó la atención su constancia y su disciplina. Estaba en todos los entrenamientos y nunca cesó en su empeño por mejorar. Era un chico educado, con su objetivo muy claro, siempre atento y dispuesto a aprender. Me preguntaba qué aspectos físicos y tácticos podía mejorar. En resumen, era un joven deportista con muchísima ilusión y con su sueño puesto en el horizonte: ser campeón de la UFC.

El doctor Aldo Martínez entrenando a Ilia Topuria.

Tanto Ilia como Aldo tienen en común el esfuerzo que han realizado para triunfar en sus respectivas carreras, ya que el preparador físico del campeón de la UFC, comenzó a estudiar empresariales en la Universidad de Alicante, para tomar el relevo en el negocio familiar de gestión inmobiliaria, pero se dio cuenta de que aquello no era lo suyo: "Amo el deporte desde pequeño". De forma que no tuvo más remedio que hacer la maleta para labrarse su propio camino desde cero. "Me tuve que matricular en Melilla para poder estudiar Magisterio de Educación Física", recuerda risueño.

Más tarde volvió a coger el avión a Murcia, para licenciarse en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la UCAM; después, cursó un Máster Universitario en Alto Rendimiento Deportivo en el Centro Olímpico de Estudios Superiores... "El que se dedica a enseñar debe estar formándose siempre", resume sobre su dilatado currículum, Aldo Martínez, mientras apura su café en el bonito salón del Restaurante Petímetre-Alicante Golf donde atiende a EL ESPAÑOL.

"La formación y el entrenamiento son mi vida, para adaptar los campos de investigación a las personas a las que preparo físicamente". La búsqueda continua de la "excelencia" es clave para el preparador que está detrás del rendimiento del campeón del mundo del peso pluma de la UFC: Ilia Topuria. Esa perseverancia también le ha convertido en asesor deportivo de José Quiles: el boxeador que representará a España en las Olimpiadas de París. "Hay que estudiar muchos aspectos para llegar a ser top mundial".

El doctor Aldo posando con Ilia Topuria tras imponerse el 17 de febrero a Alexander Volkanovski, en el campeonato del mundo del peso pluma de la UFC. Cedida

El conocido como "método Aldo" tiene una base científica que va más allá de macharse corriendo, haciendo sombras, pegándole al saco, levantando pesas... "La ciencia hay que saberla adaptar a cada deportista y eso nos hace hilar muy fino, a la hora de conocer su fatiga, de distribuir las cargas de los entrenamientos o de la consecución de la bajada de peso de Ilia antes del combate con Volkanovski". De hecho, como curiosidad, el luchador hispano-georgiano "comió mucho burrito" [mexicano] tres semanas antes de enfrentarse al luchador australiano, para no fallar en la báscula de cara a la pelea del 17 de febrero que ya es historia de la Ultimate Fighting Championship (UFC).

- ¿La preparación física de un luchador de artes marciales mixtas tiene algo en común con otras modalidades deportivas de contacto, como el boxeo?

- Aldo Martínez: La preparación de un luchador de artes marciales mixtas es la más completa porque no te ciñes a un solo deporte, sino a varias modalidades y estilos deportivos donde tienes que tener en cuenta cómo conseguir las mejores cualidades físicas de cara a esa competición.

- ¿Póngame un ejemplo práctico de cómo aplica la ciencia a un entrenamiento de Topuria?

- En los días de los training camp en los que ya está enfocado en el combate con un rival, lo primero que hacemos es un baño de frío en una cámara de crioterapia. Ilia se expone a un frío que viene a rondar los menos 140 grados centígrados, durante tres minutos, y en ayunas. Hemos comprobado que esa situación a la que somete a su organismo, le segrega hormonas de la supervivencia y le hace comenzar el día con una energía fuera de lo normal.

Hay investigadores que me han escrito porque esos baños de frío siempre se usan para después del entrenamiento, como antiinflamatorio local en las extremidades. También aplicamos el casco HeadSeat que usa ondas gamma y alfa, si necesito aprender algo sobre líquidos contacto con algún intensivista de un hospital, tengo acceso a datos del Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo de la UCAM, para conocer procesos bioquímicos...

Nuestros training camp se caracterizan por aplicar distintos aspectos de ciencia y tecnología al rendimiento deportivo. Incidir en métodos de recuperación te da un plus para empezar el entrenamiento a buen nivel.

Ese tipo de técnicas no evitan que Ilia Topuria se machaque a diario en su centro de alto rendimiento de Alicante: el primero de artes marciales mixtas de Europa. "Le sacamos treinta horas al día", apunta Aldo Martínez, cuyos conocimientos como preparador físico también estuvieron detrás de la medalla de oro, en la modalidad de kárate, que logró el policía nacional Jorge Juan Baeza en las Olimpiadas de Policías y Bomberos que se disputaron en 2013 en Belfast (Irlanda).

El doctor Aldo Martínez, este miércoles, en Alicante. Iván Villarejo

- En las horas previas al combate de Ilia Topuria contra Alexander Volkanovski en California: ¿Sintió presión porque su trabajo podía decantar a un lado u otro el resultado final del combate?

- Es el training camp en el que más tranquilo he estado. He trabajado de 12 a 16 horas dándolo todo y he estado tranquilísimo en todo momento porque habíamos llegado al trabajo cúspide que teníamos planificado, desde hace cuatro o cinco años. Fuimos aprendiendo, combate a combate, lo registramos todo para valorar qué debíamos mejorar, implementando aspectos de ciencia y tecnología que nadie ha hecho hasta ahora en artes marciales mixtas.

En muchas especialidades deberían de tomar nota: todo deportista tiene un margen de mejora. Hay que individualizar todo, aunque se trate de un deporte de equipo, considero que se pueden individualizar diferentes aspectos del entrenamiento de cada uno de los jugadores, como nosotros hemos hecho. La individualización revolucionaría cualquier deporte y eso está por llegar a los deportes de equipo, incluido el fútbol.

Aldo Martínez responde con la misma pasión con la que imparte clase a sus alumnos en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, como profesor del Máster de Alto Rendimiento Deportivo. Este alicantino disfruta de uno de sus mejores momentos profesionales desde el sábado 17 de febrero, cuando presenció el combate en el Honda Center de Anaheim (California) que situó a Ilia Topuria en la cúspide de las artes marciales mixtas. Allí escuchó rugir a los 18.186 aficionados que vieron a 'El Matador' noqueando a Volkanovski, en el segundo asalto, tras soltarle un obús de derechas.

"En la celebración del título, Ilia supo que su pareja, Giorgina [Uzcategui], estaba embarazada de una niña, al destapar una caja envuelta en papel de regalo de la que salieron globos rosas", tal y como apunta con cariño. "Fue la guinda a un gran día".

- Como preparador físico: ¿Qué porcentaje le corresponde a usted en la victoria de Ilia Topuria sobre Alexander Volkanovski?

- No podría decirlo porque yo trabajo en equipo. Cumplo con mi cometido. Solo sé trabajar dando el 200% de mí.

A este profesional de las Ciencias del Deporte, doblemente doctorado con cum laude, le gusta tanto su profesión que aclara que no ejerce exclusivamente de preparador físico de Ilia Topuria, ya que también entrena a deportistas amateur. "Llevo un método de gestión deportiva on line donde diseño asesoramiento nutricional y entrenamientos adaptados, tras hacerles cuestionarios sobre salud, alimentación y hábitos diarios, a grupos reducidos de personas que quieren mejorar su forma de vivir".

Aldo Martínez durante un entrenamiento con Ilia Topuria. Cedida

- ¿Cómo motivaría a cualquier ciudadano a practicar deporte?

- Hacer ejercicio físico tres o cuatro días a la semana es ideal desde el punto de vista de la salud y favorece positivamente en la vida. A todo el mundo le recomiendo que hagan ejercicios de fuerza, con el propio peso de su cuerpo o con pesas, vinculándose a un gimnasio, con intensidades moderadas, porque ganar masa muscular reduce el riesgo de muchas enfermedades.

- ¿Qué característica define a Ilia Topuria como luchador?

- La superinteligencia que tiene Ilia en todo lo que le envuelve en su día a día, desde las personas que le rodean a la forma de enfocarse en cada uno de los entrenamientos y cómo visualiza lo que sucederá durante el combate. Es increíblemente inteligente en cada aspecto de su vida y no es una inteligencia estática, sino que su inteligencia crece día a día.

- ¿Cuáles han sido las claves de la aplastante victoria de 'El Matador' sobre Volkanovski?

- Le voy a decir cuatro de la fórmula del doctor Aldo. La primera ha sido la determinación. Ilia fue determinante en cada momento. Ha sido determinante en su vida, diciendo: 'Voy a por el cinturón'. Nunca se ha bajado de ese carro. La segunda clave ha sido la disciplina porque es la llave que nos guía ante las adversidades. Ilia es muy disciplinado.

La tercera es crecerse ante las adversidades. En estos años hemos tenido muchas, aunque ahora todo parezca de color de rosa. Le voy a contar una anécdota: durante algún tiempo saltamos vallas para entrenar nuestras series. Y la cuarta es focus. El enfoque con el que comienza Ilia la preparación física es único. Jamás baja de nivel. No he visto a nadie que se concentre de esta manera y se puede ver en su mirada cuando entra en la jaula.

- ¿El hecho de que Ilia se haya coronado campeón mundial del peso pluma de la UFC le obliga a cambiar la dinámica de entrenamientos diarios?

- Ilia y yo somos los mismos, lo único que han cambiado son las circunstancias.

- ¿Veremos un combate entre Topuria y McGregor?

- McGregor le ha respondido en redes sociales. Debería de aceptarlo porque el hecho de volver a entrenar le dará vida a McGregor, para batirse con nuestra superestrella, aquí en España y en el estadio Santiago Bernabéu. Yo no veo otro combate.

