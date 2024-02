El polémico "fichaje" de Dani Desokupa: Sapo, el mayor ladrón de España que robó a las Koplowitz

"Desokupa y Sapo S. A.", comienza diciendo el mensaje. "Hay nuevo fichaje en la empresa. España va a estallar", continúa. Quien escribe es Dani Esteve, líder de Desokupa, la misma persona que con gorra y cascos comienza a decir en el vídeo adjunto: "Buenos días, os presento a mi colega 'El Sapo'". Al lado de Esteve quien está es Juan Manuel Candela Sapieha, también conocido como Jon Imanol Sapieha Candela. Su cara ahora es conocida por muchos, que saben que es "el mayor ladrón de la historia de España".

El Sapo se muestra feliz junto a su amigo. "Hay alguien que hoy apretará el culo pensando qué va a salir de aquí", ríe Esteve.

Con su peculiar acento, sus gafas al estilo aviador y su cabeza rapada, El Sapo interviene por primera vez: "Os echamos a todos...". Esteve recoge el guante y dice: "A vuestras putas madrigueras".

[El 'ejército de camisas negras' con el que Dani Esteve, líder de Desokupa, "moriría por España"]

Mientras el líder de Desokupa trata de darle publicidad a la serie documental de Candela, éste levanta el dedo índice a la cámara y le dice: "Anchoas, que sois unas anchoas". Vuelve a recoger Dani Esteve lo que dice su amigo: "Anchoas y cangrejos y crustáceos".

El vídeo finaliza con Esteve diciendo que "en breve noticias: El Sapo, la nueva incorporación a la empresa Desokupa. Os vais a cagar". Mientras Esteve ríe, Sapieha gruñe y levanta el puño.

Desokupa & Sapo S.A



Hay nuevo fichaje en la empresa



España va a estallar pic.twitter.com/buDivVweCK — Dani Dsk (@daniesdsk) February 27, 2024

Su éxito como ladrón

Juan Manuel Candela Sapieha está acostumbrado a copar titulares. Nació en El Congo, en 1963, en North Kivu. En la editorial Serie Gong, donde publicó su libro Por amor al Arte, apuntan que es "hijo de una descendiente de la nobleza polaca y del hijo de un diplomático".

Muy pronto comenzó a viajar por el mundo, según esta web, pues su padre, licenciado en medicina nuclear, decidió darse a la vida hippie. Eso no impidió que terminara durante 11 años en un internado suizo, luego estuviera uno en el Liceo Francés de Madrid y luego viajara a estudiar periodismo a San Diego.

Fotografía de la serie.

Por último, se alistó en la armada francesa, perteneciendo durante 9 años a un grupo de las fuerzas especiales antiterroristas. Candela parecía ser un tipo normal.

Nada más lejos de la realidad. "El autor decidió dedicarse a la delincuencia multidisciplinar", dice su editorial después de todo lo mencionado. Quizás lo más curioso es que aseveran que lo hizo "con un cierto éxito, vistas las pocas condenas cumplidas".

Banco Popular

Quienes conocían a El Sapo le definen en el documental El Sapo SA, Memorias de un ladrón como alguien "brillante, inteligente, con mucha capacidad de mando". Él mismo asegura que fue una sombra y utilizó artimañas de todo tipo para conseguir sus metas. Él mismo asegura en la serie que es "algo más que maquiavélico". Se disfrazaba en multitud de ocasiones. Quizás lo importante para un ladrón es lo que consiguió El Sapo: "Nadie jamás habló de mí".

Su primer robo conocido —años después— lo perpetró la noche de Nochebuena del año 1998. Se encontraba en sus estertores el siglo XX cuando El Sapo decidió unirse al líder de una de las organizaciones delictivas más grandes de españa: Ángel Suárez Flores, Casper.

[Muere a los 61 años el rey de los butroneros ‘Cásper’: autor del robo de cuadros a Esther Koplowitz]

Eran otros tiempos, en los que los butrones eran factibles. En el Banco Popular de Yecla (Murcia), a través de la mencionada técnica realizada con una perforadora, desvalijaron 89 cajas de seguridad, o lo que es lo mismo: 2.700 millones de pesetas (16.200.000 euros).

Allí encontraría algo más que dinero. "Dos kilos de cocaína, objetos sexuales, un bocadillo, una caja de zapatos o la corona de la Virgen", apuntaba haberse llevado.

Las Koplovich

Otro de sus grandes golpes lo perpetró ya iniciado el siglo XXI. El 8 de agosto de 2001 entró casa de Esther Koplowitz. ¿Cómo lo hizo? Desde el garaje de la casa.

El famoso ladrón logró, a través de sus disfraces, engañar al vigilante de Koplowitz, que se rumoreó que pudo estar implicado. En teoría, le hizo pensar que era también seguridad y venía a comprobar.

'El columpio' de Francisco de Goya, uno de los cuadros robados a Esther Koplowitz.

Tardó 20 minutos en desvalijar la casa de obras de arte. A posteriori se tasó la pérdida de las mismas en 300 millones de euros. Se llevaron 19 cuadros Entre ellas estaba El Columpio, de Goya; Al Baño, Valencia, de Sorolla; y Las tentaciones de San Antonio, de Jan Brueghel el Viejo. Se recuperarían 10 de los 19 lienzos a posteriori.

En una entrevista con Esquire contó cómo le gustó tener cerca aquellos cuadros. "Me divertí porque me gustan mucho los cuadros, me gusta mucho el arte y tengo algunas que he comprado. Los cuadros que robo no puedo ponerlos en casa".

En las respuestas a la revista dejó claro que, aunque está retirado, aún le falta un último golpe que perpetrar: "La Gioconda que la cuiden... El sueño de mi vida es tener La Gioconda en mi cuarto de baño".

Retirado

La última vez que El Sapo cayó fue en 2020, mientras salía de una casa de lujo de la Costa del Sol. La Policía Nacional llevaba detrás de él desde 2018, cuando participó presntamente una estafa de más de un millón de dólares en una operación de compraventa de oro en Kenia, tal y como ya informó EL ESPAÑOL.

El Sapo llevaba un largo historial delictivo a sus espaldas. E.E.

Era la segunda vez que se le detenía. La primera fue en 2011. En aquella ocasión cayó junto a la banda de Casper.

Todo esto no quita para que colaborara en alguna ocasión haya hecho de colaborador necesario con el Estado. Lo hizo en 2009, cuando ayudó a rescatar a los 36 tripulantes del atunero vasco Alakrana del rapto que sufrió, durante 47 días, por parte de piratas somalíes.

En sus últimas entrevistas dijo retirarse porque no necesitaba "más y llegamos a una época donde la policía está muy bien preparada". Cuenta en la serie que vive en África, que tiene "empresas de importación y exportación".

Sigue los temas que te interesan