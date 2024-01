El naufragio del Villa de Pitanxo fue un "error" del capitán por "no dar la orden de evacuar"

El informe elaborado por los peritos judiciales sobre el naufragio del Villa de Pitanxo, que se hundió el 15 de febrero de 2022 en aguas de Terranova (Canadá) causando 21 fallecidos, concluye que el siniestro se produjo por un error del capitán.



El abogado de las familias de las víctimas, Manuel Lampón, ha señalado que este informe "corrobora" lo que siempre ha mantenido durante la instrucción, ya que atribuye a Juan Padín, capitán del buque y que está investigado por 21 homicidios imprudentes, una "clara responsabilidad" en el naufragio.



"Se confirma que la versión correcta era la de Samuel", ha señalado el letrado, en referencia a uno de los tres supervivientes del naufragio, cuya versión contradecía la aportada por el patrón del barco, que aseguraba que el hundimiento se había debido a un fallo en el motor.

Lampón ha sostenido que el peritaje encargado por el juez que instruye el caso, Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, confirma que el capitán "no dio la orden de evacuación del barco como había que darla".



No habría dado las "pitadas correspondientes", según ha explicado el abogado de las familias, y tampoco habría realizado las labores "que como capitán le son exigibles" para facilitar la evacuación del buque cuando éste empezó a hundirse.



El informe de los peritos judiciales, que acompañaron a la expedición que el pasado mes de julio examinó el pecio hundido, acredita además que el motor del Villa de Pitanxo "no se paró como decía él", sino que siguió funcionando "prácticamente hasta el final del hundimiento".



"Ellos han basado su estrategia en decir que el motor se había parado repentinamente mucho tiempo antes y el informe de los peritos judiciales desmonta esa cuestión", ha subrayado Manuel Lampón, lo que confirmaría "clarísimamente" la responsabilidad de Padín.

La empresa armadora, el Grupo Nores, también tendría "responsabilidad última" en este siniestro, ha añadido el abogado, pero "por otras cuestiones" que no ha detallado, ya que según ha dicho aún no han tenido mucho tiempo y todavía están examinando el informe.



Las familias sostienen que este informe es "muy positivo" porque sus conclusiones "van en la misma línea" que el informe de parte que encargaron y que elaboró un equipo multidisciplinar "que lleva trabajando ya muchos meses" en sus conclusiones.



Lampón ha reiterado que el informe judicial conocido hoy demuestra que la operación para bajar al barco ha sido "fundamental" para esclarecer el naufragio del buque con base en Marín (Pontevedra), ya que pone de manifiesto aspectos sobre "los que antes sólo se podría especular y que podrían generar cierta duda o cierta falta de seguridad".



"Las imágenes del barco refuerzan las conclusiones que, de alguna manera, ya nuestros técnicos intuían", ha señalado el representante legal de las familias, que ha recordado que el informe está sustentado en pruebas documentales y grabaciones "de todo tipo".

La portavoz de las familias, María José de Pazo, ha destacado que "hoy es la constatación de este toda esta lucha ha merecido la pena y que era necesario bajar al barco para mostrar con pruebas el camino de la verdad de lo que realmente sucedió".



De Pazo confía en que este informe contribuya a que los 21 fallecidos, de los cuales doce continúan desaparecidos, "puedan descansar en paz" y que se aclaren los motivos del naufragio "con pruebas e indicios claros".

