Pilar Alegría, de la 'tienda de chuches' y la escuela rural a ser la 'profe' que prohibirá los móviles

La Zaida (Zaragoza) amanece este jueves completamente cubierta por la niebla. Por las calles de este pueblo de la España vaciada (no alcanza el medio millar de habitantes), no hay prácticamente nadie. El patio del Colegio Rural Agrupado del Ebro es un solar. Solo algunas voces de niños retumban muy de vez en cuando tras las ventanas, pero la mayor parte del tiempo no logran romper el silencio.

Mientras tanto, en Madrid, una exalumna del centro anuncia una medida legislativa que concierne a estos profesores y niños. En torno al mediodía, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes da luz verde a una medida que podría cambiar el rumbo de la escuela: se prohíben los móviles en colegios e institutos.

La que sale en las pantallas dando la nueva es Pilar Alegría (Zaragoza, 1977), portavoz del Gobierno y titular de la mencionada cartera. Pero en las calles de este pequeño pueblo todo título sobra. Aquí la ministra es "Pili". "¿Quién?", osa preguntar un hombre a su señora ante un reportero. Ella le reprocha su despiste: "Ay, ¿quién va a ser? Pili, la de los Alegría". Y punto.

[El Consejo Escolar aprueba la propuesta de prohibir los móviles en los colegios y limitarlos en institutos]

En este lugar del pueblo no la pueden olvidar. La Panadería Repostería Casa Ordovás fue el negocio protagonista la primera vez que la designaron ministra. Tal y como contó la propia Alegría, llamó a su hermana Olga para decirle que Pedro Sánchez le había pedido que se incorporara al Gobierno. La hermana, en la tienda mencionada, le dijo que esperara, que le tocaba el turno y eso era sagrado, así que le aplazó la buena nueva. La anécdota se hizo viral. Pero lo que debió hacerse viral "son las magdalenas y las tortas" de esta panadería, dijo Pili.

Amapola Enfadaque lo recuerda aún y se ríe. "Pili es muy simpática y muy llana", destaca. "Siempre viene al pueblo, aunque ahora menos porque la agenda no se lo permite. Pero antes venía muchísimo".

Amapola Enfadaque tras el mostrador de la tienda. DD

En otras tiendas del pueblo también adoran a Pili. "Claro, cómo no la vamos a conocer", apuntan. Todos concuerdan aquí. "Es simpatiquísima y buena persona". Hay quien lo destaca especialmente, porque, eso sí, "yo no soy de su cuerda política. Y aun así, hace mucho por el pueblo". Otros cierran filas con ella: "Sigue viniendo por aquí, no ha cambiado nada". Los más cercanos prefieren no hablar por si acaso.

En La Zaida, como en cualquier pueblo pequeño, los rumores corren rápido. Si uno llama para hablar con el alcalde y preguntarle por su vecina más ilustre, le responden: "No tiene horario. Pase usted mañana a las 10 a ver si...". Si uno acude al Ayuntamiento: "Está en el pleno, le cojo los datos y que le llame cuando acabe". Pero aquello se debió eternizar, porque nunca hubo respuesta. Y eso que, desde los comicios del 28-M, en la localidad hay seis concejales del PSOE y uno de PAR.

En realidad, es un síntoma más del amor por Pilar Alegría que hay en el pueblo. Cierran filas en torno a ella, que no la molesten ni toquen a los vecinos. La Zaida es el refugio de Pilar Alegría Continente, donde la ministra no es más ni menos que "Pili".

Vida rural

Pilar Alegría nació en el seno de una familia rural de este pequeño municipio maño. Su padre labraba la tierra y combinaba estas labores con un empleo en la fábrica de carbón de un pueblo cercano. Su madre era ama de casa, pero además limpiaba a veces la escuela y vendía vino a granel y chuches en el domicilio familiar.

Pili es la menor de tres hermanos, dos mujeres y un varón. Creció como lo hicieron otros tantos niños en el pueblo cuando no había móviles: jugaba en la calle, al frontón, montaba en bicicleta, etcétera.

Además, era una apasionada de los animales. "Cuando eran pequeños, ella y el hermano llevaban a su casa muchísimos animales que se encontraban abandonados. Los cogían y los cuidaban", narra una voz conocedora de la infancia de la menor de los Alegría Continente.

Imagen de la plaza donde se sitúa el Ayuntamiento este jueves.

Pasaba mucho tiempo con su hermano. Al estar en una escuela rural, los cursos se unían y llegaron a coincidir en alguna ocasión. Ella fue mejor estudiante que él y terminó por ser la primera universitaria de la familia tras su paso por el instituto de una localidad cercana de más habitantes.

Se marchó del pueblo para estudiar magisterio. Para mantenerse, comenzó a trabajar en distintos empleos. Por ejemplo, estuvo en una granja de pollos, "pero poco tiempo". La mayor parte de las veces encontró empleo en la hostelería, aunque también ejerció en una academia.

Una vez finalizada la etapa educativa, comenzó a trabajar y se dejó seducir por la política. Hasta entonces, nunca lo había hecho.

Durante un año, Pilar Alegría ejerció como maestra en Teruel. Luego, llegó a UGT y del sindicalismo dio el salto al PSOE.

Críticas

Pilar Alegría siempre ha defendido la escuela pública y la escuela rural. Nunca ha perdido la oportunidad para hacerlo. De hecho, nada más obtener su cargo en la pasada legislatura, durante su discurso, lo dejó claro.

"El mantenimiento de las pequeñas escuelas de nuestro territorio supone también la pervivencia en sí de nuestros pueblos. Sé que el cierre de un colegio puede supone la muerte de un pueblo. Y, por ello, no perderé de vista tampoco la importancia de la educación como elemento vertebrador", expuso la ministra, que hacía gala de experiencia personal en este ámbito.

Imagen del colegio donde estudió Pilar Alegría.

Tampoco ha perdido nunca la oportunidad de defender a la escuela pública, "para lo que hacen falta medios y recursos, como mejorar en becas y planes de apoyo y refuerzo para los estudiantes", expuso en una ocasión en La Rioja.

Las críticas a Alegría, sin embargo, han llegado en estos flancos. Poco después de asumir el cargo, en redes sociales se publicó que su hijo acudía a un centro privado. Hasta Toni Cantó, por entonces director de la Oficina para el español se sumó: "Socialismo, la educación pública para los demás".

La última polémica suscitada tiene que ver con la escuela de Caneto (Huesca). Este colegio pirenaico con 24 alumnos de Infantil y Primaria cerró sus puertas el pasado mes de noviembre. Hace cuatro días volvió a abrir sus puertas de manera cautelar por orden del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Podemos le reclamó recientemente a la ministra Pilar Alegría que no se quedase "callada ante este ataque a la escuela pública rural por parte de Azcón".

Carrera política

Pilar Alegría obtuvo su primer cargo de relevancia con 24 años. Ya en el PSOE, la nombrarían jefa de gabinete de Eva Almunia, por entonces consejera de Educación del Gobierno de Aragón. Poco a poco esto le llevará a ver desde dentro por primera vez el Ejecutivo nacional, con el nombramiento de Almunia como secretaria de Estado de Educación.

Su estreno en el Congreso llegará más adelante, en 2008. Lo hará como diputada por Zaragoza durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Será entonces cuando conozca al actual presidente Pedro Sánchez. Las presentaciones llegarán mientras ella ostenta un puesto como vocal en la Comisión Ejecutiva Federal socialista.

Sin embargo, en los siguientes comicios quedará fuera del hemiciclo. Esto le llevará de nuevo a Aragón, donde en 2015 se estrena como Consejera de Innovación en el Gobierno de Javier Lambán.

Pilar Alegría comenzó a cabalgar entonces junto a Susana Díaz. Se convirtió en portavoz de la andaluza, que acabó pereciendo en su pugna con Pedro Sánchez. En 2019, fue la candidata socialista a la alcaldía de Zaragoza. Ganó, pero no gobernó por culpa de un acuerdo entre PP, Vox y Ciudadanos.

A pesar de su pasado susanista, Alegría siempre tuvo las puertas abiertas para el actual líder del PSOE. No en vano, primero se le ofreció una secretaría de Estado —a la que dijo que no— y, posteriormente, el ministerio de Educación, al que accedió en el verano de 2020.

No tenía ante sí un reto fácil. Debía implantar la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación), una ley redactada por su antecesora Isabel Celaá, que provocó bastante revuelo y a la postre ha obtenido los peores resultados históricos en PISA. Lo hizo, pero no todo iba a quedar ahí.

En verano de 2022, Pedro Sánchez la catapultó como portavoz del PSOE y, tras las elecciones del pasado mes de julio, ostenta el mismo puesto en el Gobierno. Además, lo compatibiliza con la cartera de Educación y Deporte.

Del móvil a la EBAU

La última semana ha sido frenética para Pilar Alegría y su cartera. Los titulares relacionados con la Educación y los anuncios se agolpan desde que el pasado domingo Pedro Sánchez expusiera que el Ejecutivo va a poner en marcha "un importante plan de refuerzo" para los alumnos en Matemáticas y comprensión lectora.

La idea del mismo, tal y como ya informó EL ESPAÑOL, se basa en tres patas: la primera es la bajada de ratios por alumnos; la segunda, clases de refuerzo para el alumnado; y la tercera, formación para los profesores.

[Sánchez promete un plan con clases de refuerzo y menos alumnos por aula en Matemáticas y Lengua]

El peor día, sin embargo, fue el jueves. El Día Internacional de la Educación estuvo marcado por los anuncios en materias educativas.

Este jueves, el Consejo Escolar del Estado aprobaba prohibir los móviles en los colegios y limitarlos en los institutos. Es decir, el próximo 31 de enero, Alegría tendrá que debatir el próximo con las comunidades autónomas las propuestas del ente mencionado.

En palabras de la propia Pilar Alegría, "en Primaria el alumnado no necesita llevar móviles al centro educativo". Insistía la ministra también con la segunda etapa educativa. "En la ESO deberá mantenerse apagado desde la entrada al centro educativo hasta la salida del mismo, a excepción de si el docente requiere su utilización".

Para ello, antes deberá debatirlo con las distintas regiones, que tienen cedidas las competencias. De ahí que Alegría expusiera: "Siempre respetaremos la legislación autonómica".

La ministra de Educación, Pilar Alegría, este jueves. Efe

No había salido prácticamente de la reunión con el Consejo Escolar cuando Pilar Alegría se encontraba con otra noticia: Alberto Núñez Feijóo anunciaba una Selectividad común para los alumnos de las 11 comunidades donde gobierna el PP.

"Vamos a dar este paso en favor de la igualdad y la excelencia", exponía el líder popular. La idea es, según sus propias palabras, que "la EBAU sea un sistema común en todas las CC. AA. del PP en el curso 2025".

Esto significaría que 7 de cada 10 alumnos —el porcentaje que vive en regiones gobernadas por el Partido Popular— pasarían a tener una Selectividad igual en criterios de corrección, fecha de celebración —hasta ahí no hay problemas— y contenidos comunes.

Esto último es lo que impide, en realidad, la celebración de una prueba común en los 17 territorios —Ceuta y Melilla se encuadran en el sistema andaluz—. Por eso no se hizo esperar la respuesta de la ministra de Educación: "No tiene encaje legal".

[Pilar Alegría dice que la EBAU común de las 11 CC. AA. del PP de Feijóo "no tiene encaje legal"]

Pilar Alegría defendió a la salida de su reunión con el Consejo Escolar del Estado que la prueba actual la diseñó el PP, de ahí su sorpresa. "Es una EBAU que se contempla con un gobierno popular y ellos mismos no quisieron cambiarla cuando tenían mayoría absoluta".

Añadía la portavoz del Gobierno: "Saben perfectamente que no es legal porque hay sentencias del Constitucional que deja a las claras el respeto que hay que tener por las competencias educativas de las comunidades autónomas".

"Yo creo sinceramente que a la hora de plantear cuestiones o debates que afectan a tantos ciudadanos, jóvenes en este caso, lo primero que hay que trasladar son posturas serias debatidas", destacaba la ministra, que insistía: "En este caso es una propuesta llena de frivolidad; no nos podemos olvidar que las competencias en materia educativa están transferidas a las comunidades".

Anuncio de inversión

Este viernes, la ministra de Educación realizó su último anuncio. Alegría explicó que su cartera invertirá 670 millones de euros en escolarización temprana —de 0 a 3 años— y de 58,8 millones para la adquisición de libros y material escolar. "Supone 10 millones de euros más de lo que se destinaba en años anteriores", exponía.

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en rueda de prensa. Efe

Los anuncios no han quedado ahí. La ministra pretende que los colegios sigan abiertos fuera del horario lectivo para fomentar la práctica deportiva.

Igualmente, en el plano de las becas, Alegría señaló que el grado de discapacidad para poder obtener ayudas al estudio se rebajará hasta el 25%.

Por último, la portavoz del Gobierno ha esclarecido que la XV Legislatura, que acaba de comenzar, será "la legislatura de los profesores". La idea es realizar una "reforma docente" que mejore la situación de los maestros. "Queremos avanzar en el sistema de acceso a la función pública".

