El polémico pesebre viviente de un pueblo de Gerona: dos vírgenes lesbianas y sin San José

Desde finales de los años 50, pueblos, ciudades y barrios de Cataluña crean representaciones de pesebres vivientes que se convierten en auténticos espectáculos. En los últimos años, esto se ha convertido en toda una tradición navideña para las familias catalanas.

Este año, el pesebre viviente de Vilavenut, un pequeño pueblo perteneciente al municipio de Fontcoberta (Gerona) y popular por estas mismas representaciones religiosas, va a contar con una pequeña distinción: tendrá dos vírgenes, no estará presente la figura de San José y el niño Jesús será el hijo de estas dos mujeres que hacen de María.

Según cuentan ambas a Catalunya Ràdio, no se trata de un "acto reivindicativo". "Nos lo han propuesto y nos hace mucha ilusión porque somos del pueblo", aseguran en la entrevista. Además, han expresado que con el primer hijo no pudieron participar "porque era muy tarde y tenía un mes de vida" y que, ahora, con el segundo



Una de las mujeres afirma que desde el primer momento no quería vestirse de San José: "Si me tengo que quitar las tetas no quedaría muy bien esto", asegura. Aún así, continúan en que el hecho de que este año vaya a haber dos vírgenes es algo diferente con lo que se hace más publicidad, y "por tanto vendrá más gente a verlo". Y expresan que aunque "no estuviésemos nosotras vale la pena visitar el pesebre", que se celebrará el día 22 y 23 de diciembre. "Es muy bonito y ¡habrá chocolatada!", concluyen.

