Anas Andaloussi, el prodigio español de 19 años que gana 100.000 € con sus dos empresas de IA

A Anas Andalaoussi últimamente le cuesta dormir. Cuando cae la noche el joven es incapaz de despojarse de sus proyectos empresariales. Su mentalidad emprendedora sigue latiente a altas horas de la madrugada. Así lo asegura a este diario: "Esta última semana he padecido insomnio. Estoy constantemente pensando en trabajo". Pero quizá sin esta pequeña obsesión no hubiese llegado a donde está. Con tan sólo 19 años Andalaoussi genera casi 100.00 euros mensuales. El joven ha pasado de dedicarse a su blog personal, donde hablaba sobre el videojuego Minecraft, a construir su propia empresa de Inteligencia Artificial (IA).

Con 13 años el canario poseía un canal de YouTube de la misma temática y trasladaba tráfico de este a su blog, "que era la única forma que dominaba para darlo a conocer". A partir de ese momento comenzó a interesarse por el desarrollo web y descubrió que con la optimización para motores de búsqueda (SEO) podía conseguir tráfico en su página sin depender de YouTube.

"Aprendí a optimizar mi propia página y, posteriormente, comencé a crear webs enfocadas al posicionamiento SEO desde un punto de vista empresarial. Es decir, conseguir posicionar estos sitios en Google y monetizarlas con Google Ads —programa de publicidad online que crea anuncios en línea—", cuenta el canario. A partir de aquel momento, el joven llegó a crear casi 50 páginas webs de diversas temáticas con las que llegó a generar un total de 70.000 euros. Aún así, el joven explica que desarrollar este tipo de programas con inteligencia artificial tiene sus dificultades: "De estas 50 páginas web, funcionaron menos de diez".

El nacimiento de Escribelo.AI

En septiembre de 2021, al canario se le ocurrió entrenar el modelo de Inteligencia Artificial GPT-3, "que por aquel entonces funcionaba muy regular", al español con el objetivo de que este crease contenidos optimizados para SEO. Y surgió Escribelo.AI, un software Access Services. "Escribes el título de un artículo, este se conecta a Google y extrae información de los diez primeros resultados de internet con el objetivo de analizar su prominencia semántica: las palabras que más se repiten, cada cuánto se repiten y qué cantidad de encabezados posee cada competidor, entre otros. Finalmente, la aplicación ofrece en 40 segundos un artículo de calidad optimizado para SEO", explica.

Mientras se desarrollaba Escribelo.AI, Andalaoussi difundía sus conocimientos en sus redes sociales. Creó así una pequeña comunidad de mil seguidores en Twitter. En abril de 2022 desarrolló una beta —una versión experimental— de la aplicación completamente gratuita. Debido a su buena acogida, Escribelo.AI fue lanzado al público en julio de 2022. Inmediatamente, el programa consiguió atraer a 300 clientes y generar casi 12.000 euros mensuales.

El joven explica que esta aplicación fue creada para satisfacer sus propias necesidades, y que en ese momento no le daba importancia siquiera al hecho de conseguir o no dinero. Sin embargo, visto la popularidad que generó, Andalaoussi decidió formar un equipo de cinco personas menores de 20 años —él incluido— y focalizarse en esta oportunidad empresarial: "A muchos de ellos los conocí gracias también al Minecraft. Chicos que como yo empezaron a programar con 12 años. Aunque en ese momento no poseían títulos universitarios, eran personas muy curiosas e inteligentes. Los quería conmigo".

Después de Escribelo.AI el joven canario desarolló QuickTok.AI, una IA que genera vídeos llamativos y profesionales para redes sociales. En esta aplicación el usuario personaliza un vídeo proporcionando un título y dando contexto sobre el contenido de este. Posteriormente, el programa genera un guion organizado con escenas y sus correspondientes vídeos stock mientras una voz de inteligencia artificial —que puede ser la tuya propia clonada— lo narra.

A día de hoy el joven cuenta con más de 1.500 clientes. Esto le genera casi 100.000 euros mensuales —60.000 de Escribelo.AI y casi 30.000 de QuickTok.AI—. "Ahora mi idea es crear un holding de plataformas de herramientas de inteligencia artificial. Tambien estoy desarrollando, desde este verano, udIA.es. Nos lo va a acreditar una universidad. Existe mucha desinformación en el sector y tampoco hay suficientes profesionales en él, por lo que quiero crear una formación de IA. Es decir, quiero enseñar a las personas, a través de buenos profesores y profesionales del sector, a saber utilizar la IA en el día a día y poder ser con ella empleados más productivos. El objetivo es conseguir mejores oportunidades laborales, además de que los usuarios puedan desarrollar sus propias herramientas de IA", expresa.

Abandono de la universidad

Andalaoussi se trasladó a Madrid para estudiar ADE en la Universidad Complutense, pero "lo dejé porque me di cuenta de que los contenidos estaban desactualizados". Cuando se inscribió en esta, el joven ya estaba generando dinero y sabía, por ende, administrar su propia empresa. "Quería aprender cosas nuevas, por eso me matriculé, pero lo vi un poco desfasado. Casi todo lo que sabía lo había aprendido de forma autodidacta y relacionándome con otras personas. Y aún así sentía que la universidad no me estaba enseñando nada nuevo. Es cierto, la educación tiene que evolucionar, se encuentra un poco estancada", expresa.

Aún así, el canario vive en una residencia de estudiantes en Madrid. Le gustan los 'planes de chavales', como ir al gimnasio y salir a cenar. Aunque asegura que casi siempre se mueve en entornos muy emprendedores donde se suele conversar constantemente sobre negocios.

Pregunta.- Con todo el dinero que tiene, creía que viviría en un piso solo.

Respuesta.- Es lo que todo el mundo se imagina. Pero siempre estoy relacionándome con gente de 30 y 40 años. Aquí por lo menos me relaciono con chicos de mi edad.

P.- ¿Siente que su vida es distinta a la de hace unos años?

R.- Mi vida es la misma cuando ganaba 10.00 euros que ahora con 100.000.

P.- Su círculo más cercano tiene que estar orgulloso.

R.- Mucho. Recuerdo cuando desarrollé la web de Minecraft que le dije a un colega mío en el instituto: "Dani, tío, esta semana he ganado cuatro euros". Se empezó a reír de mí diciéndome, en tono sarcástico, que me iba a hacer millonario. Siempre que voy a Canarias y nos vemos, nos acordamos de aquello y nos reímos. Pero me consta que se sienten muy orgullosos.

Para concluir la entrevista, el joven nos desvela las claves del éxito o, al menos, del suyo: "Educación, constancia, disciplina, tener dinero y poseer contactos. Aunque estos dos últimos sólo son potenciadores, no imprescindibles. Esto nunca lo conseguirás sin trabajar las tres anteriores".

