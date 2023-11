La trágica graduación de la estudiante Giulia: muere apuñalada por su exnovio meses después de dejarlo

Conmoción en Italia por el crimen de la joven Giulia Cecchettin. La Fiscalía de Venecia ha acusado recientemente a su exnovio Filippo como el principal culpable del asesinato voluntario de esta estudiante de Biomedicina de tan solo 22 años de edad. Tras varias semanas sin tener ningún tipo información sobre el paradero de la joven, las autoridades hallaron su cadáver en un bosque situado junto al Lago Di Barcis, en la región de Pordenone, en Italia.

Desde un primer momento, la principal hipótesis apuntaba a la expareja de la joven como principal sospechoso. Ahora, tras haber encontrado el cadáver de Giulia y haber realizado la correspondiente autopsia, las autoridades han acusado al joven Filippo de ser el autor de la muerte de la estudiante italiana. Al parecer, ambos habían mantenido una relación sentimental. Sin embargo, Giulia decidió poner fin a su romance con el joven hace apenas unos meses.

A partir de ese momento, tal y como han detallado los familiares de la víctima, su vida se convirtió en un auténtico martirio. Y es que Filippo no se tomó nada bien que Giulia pusiera fin a su relación. Desde que la joven tomó la decisión, su expareja no paró de "acosarle" y enviarle mensajes en tono amenazante cada noche, tal y como han informado algunos medios locales italianos.

Imagen de Giulia y Filippo.

La investigación del caso arrancó el pasado 11 de noviembre. Tanto Giulia como Filippo desaparecieron y ninguno de sus familiares y amigos consiguieron saber durante días cuál era su paradero. En ese momento, las autoridades comenzaron a buscar respuestas y, finalmente, pudieron confirmar que el joven había acabado con la vida Giulia después de haberse fugado a Alemania para tratar de escapar.

Como han detallado familiares y amigos, el acoso del joven a la víctima mortal había sido sistemático durante los últimos meses. Sin embargo, hubo un acontecimiento que detonó la tragedia. Giulia iba a acudir en los próximos días a su fiesta de graduación tras haber terminado sus estudios de Biomedicina. Una decisión que no sentó nada bien a Filippo, que no quería que acudiera a la ceremonia. "No quería que lo celebrara", han confirmado desde el entorno más cercano de la víctima.

El mismo 11 de noviembre, a media tarde, Filippo fue a buscar a Giulia y la obligó a subirse a su coche. Concretamente, este se trataba de un Fiat Punto de color negro, unos datos que fueron determinantes para que la Policía pudiera localizarle. Después de revisar las cámaras de vigilancia tras las denuncias de la desaparición de los jóvenes interpuestas por sus respectivas familias, los agentes vieron cómo el joven trasladó a la víctima hasta un polígono, donde la golpeó en varias ocasiones.

Después de revisar las cámaras de seguridad, las autoridades italianas emitieron una orden de arresto a nivel internacional para lograr detener al joven. Los propios padres del agresor le pidieron que se entregara. Sin embargo, este intentó huir de la Policía hasta que, gracias a un despiste, los agentes lograron capturarle.

Fotografía personal de Giulia. Redes sociales

La autopsia del cadáver, hallado en un bosque cerca del Lago Di Barcis, en la región de Pordenone, en Italia, ha revelado que Giulia murió tras ser brutalmente golpeada y apuñalada en el cuello y la cabeza. A pesar de que trató de defenderse, no logró escapar de su agresor y, finalmente, acabó perdiendo la vida.

La conmoción en Italia es total. Durante los últimos días, miles de personas han salido a las calles para mostrar su rechazo a este nuevo caso de violencia machista. Unas manifestaciones sobre las que ha hablado el propio padre de Giulia, quien se ha mostrado eternamente agradecido por el apoyo recibido.

"Agradezco a todos los participantes de la antorcha por mostrarnos amor, cariño y apoyo en este terrible momento. Esta señal de cercanía nos está dando fuerza a través de este doloroso momento. En nombre de toda la familia, quiero dar las gracias a los que participaron activamente en la búsqueda de Giulia y a los que nos apoyaron con palabras o mensajes de consuelo", ha publicado.

También ha querido mostrar su repulsa ante lo ocurrido su hermana Elena, quien ha pedido que no se hable del asesino de Giulia como "un monstruo", sino como un "hijo sano de la sociedad patriarcal impregnada de la cultura de la violación".

Manifestación en Italia para mostrar el rechazo al crimen de Giulia.

"Esa cultura legitima todos los comportamientos que perjudican a las mujeres, empezando por las cosas a las que a veces ni siquiera se les da importancia, pero que son muy importantes, como el control, la posesividad, el acoso callejero. Todos los hombres son privilegiados por esta cultura", ha concluido.

En lo que va de año, un total de 105 mujeres han sido asesinadas en Italia a manos de sus parejas o exparejas. Tras el crimen de Giulia, han sido muchos los responsables políticos que se han manifestado al respecto como, por ejemplo, la primera ministra Giorgia Meloni, o el líder de la oposición, Elly Schlein. Además, el presidente del Véneto, Luis Zaia, ha anunciado recientemente jornadas de luto y ha expresado su deseo de que el joven sea juzgado por un homicidio voluntario.

