La batalla por la Navidad más 'encendida'. ¿Quién tiene el árbol más grande?

Este 2023 la Navidad no es solo una cuestión de luces. Vigo, Badalona, Granada y el municipio cántabro de Cartes libran la madre de las batallas, entrar en el podio de los árboles navideños más altos de España.

El pasado 18 de noviembre, Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, encendió el árbol de su ciudad, un ejemplar de 40 metros de altura con un coste de 250.000 euros.

Vigo ha subido la apuesta y va cuatro metros más allá. Abel Caballero contaba 44 metros con la estrella que corona el árbol vigués. Sin embargo, a última hora, al rey de la Navidad, parece haberle salido un competidor en Cartes, un municipio cántabro de 6000 habitantes situado a media hora de Santander, que dice poder alumbrar el árbol más alto, no solo de España, sino de Europa.

En el capítulo de hoy entrevistamos a su alcalde, Agustín Molleda quien asegura que sus medidas son de "65 metros más su estrella", aunque no descarta poder albergar en el futuro "un árbol de 150 metros de altura". La inauguración tendrá lugar el 5 de diciembre. "Lo que está en juego es el tercer y cuarto puesto, pero el primer puesto tiene dueño, nosotros".

Molleda reconoce que Albiol y Caballero son "el Messi y el Cristiano Ronaldo de la Navidad en España. Somos de pueblo, sabemos que no podemos competir en luces y adornos". Asegura que no les invitará a conocer su Navidad porque "no van a venir, pero ojalá pudiéramos tomar un café y se pudieran llevar esta idea para instalar en sus ciudades", concluye.

Además, entrevistamos a Alberto del Rey, director corporativo de Ximenez Group, la empresa cordobesa de iluminación que ha trabajado para Vigo, Badalona y Madrid, con el fin de que todo esté a punto en estas fechas.

Inma León, delegada de EL ESPAÑOL en Andalucía, nos cuenta cómo esta comunidad participará en la batalla por la mejor Navidad y Miguel Fiter, redactor de Madrid Total, nos detalla los planes de la capital.