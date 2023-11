Isabel Peralta: "Levanto el brazo para que Vox no se haga con la manifestación; son unos capitalistas"

La nacionalsocialista Isabel Peralta levanta el teléfono antes de irse de nuevo a la calle Ferraz este miércoles, el mismo lugar donde reapareció el martes haciendo el saludo nazi sobre una caseta. En realidad, ya había estado frente a la sede del PSOE el lunes. Sin embargo, el segundo día fue en el que se presentó con recién estrenado grupo de lucha: Sección de Asalto.

La joven es viral y es consciente. "Decido subirme a levantar el brazo con un único propósito: que la manifestación no sea aprovechada ni por Vox ni por ningún grupo demócrata para hacer de un despertar heróico del pueblo simplemente un juego electoral. Si decido levantar el brazo es para destrozar cualquier posibilidad de Vox de hacerse con el nombre de la manifestación".

Las imágenes muestran cómo se recrea. Con la bandera de los tercios españoles, levanta el brazo en todas direcciones. Hay gente que se lo reprocha, pero ella no se lo toma como algo personal porque es "una provocación". "Lo que se intenta hacer viral son vídeos de personas completamente alejadas de mi estrato ideológico y ellos sí que abuchean".

A ella los que le importan son los que están más cerca del lugar donde ha llevado a cabo el gesto nazi. "La realidad es que la primera línea, que era gente afín a mis ideas, vitorean", apunta en conversación con EL ESPAÑOL.

Se dijo también que había sido detenida en la noche del martes. Nada más lejos de la realidad. "Yo iba entera de negro, la mujer se llama Carmen y me dobla la edad", aduce.

Habla de la manifestación. Afirma que provocar la carga policial no cree "que sea buena estrategia". "Porque lo considero contraproducente para nosotros mismos, no para la opinión pública".

Sin embargo, hay un pero. Peralta aboga por el ojo por ojo y diente por diente. O, casi mejor dicho, por el que a hierro mata a hierro muere.

Manifestantes contra la policía en Ferraz el pasado martes. Rodrigo Mínguez Madrid

"El problema está en que la violencia policial del día anterior contra ancianos necesitaba una respuesta igualmente violenta. No buscaba el altercado, sino que considero que se debía buscar responder violentamente ante una usurpación de todos los derechos que tienen los españoles y un insulto, un escupitajo al nombre de España", apunta.

Porque Peralta "sí" que considera "que la violencia es la única respuesta viable a los métodos violentos empleados por el Gobierno. Así que sí, busco la pelea, no busco la trifulca contra la policía, sino que busco dejar claro que nuestra respuesta va a ser igual de violenta que la de ellos".

Para ella, lo de Ferraz no debe ser "cosa de un día", porque todo lo ocurrido se olvidará. De ahí que su nuevo grupo Acción de Asalto abogue por su misma estrategia. "La esencia de la SA, al igual que la del resto de chicos, no es la de olvidar", dice Peralta. "Hay que seguir yendo hasta agotar todas las vías, hasta que acabemos no todos en la cárcel o hasta que se retire la ofensiva por parte del PSOE".

Su vuelta

Peralta se reencuentra con la opinión pública. Hace año y medio protagonizó su última polémica: no le permitieron entrar en Alemania. "Aquella primera noticia fue una prohibición momentánea por portar supuestamente una bandera, cosa que realmente no era así, sino por una investigación que había abierta sobre mí". Lo que no se ha contado es lo que ocurrió después: "Me han prohibido la entrada para siempre en el país".

En los últimos meses ha estado haciendo contactos para "seguir luchando desde una perspectiva más internacional". Como ella misma reconoce, "esto me llevó a que me intentasen prohibir la entrada en Inglaterra". La acusaban de terrorismo, pero asegura que salió sin cargos.

"A eso me he estado dedicando. Hemos creado un grupo de personas con una marcada ideología nacionalsocialista. Por supuesto, no en el sentido alemán, sino en el Europeo de la palabra", va explicando.

El grupo tiene nombre: Sección de Asalto. "Nos hemos visto obligados a lanzarlo de manera precipitada por las circunstancias. Pero los tiempos no los podemos elegir. Nosotros los podemos transformar".

"Amo la pluralidad de España"

Las ideas falangistas de Isabel Peralta son ampliamente conocidas. Por eso no va a la sede del PSOE por la promulgación de una ley inconstitucional. Se manifiesta en Ferraz en contra del ataque a España que supone la amnistía por el procés. Eso no obsta para que, "en parte", ella reconozca la pluralidad de España. "La reconozco, la respeto y la amo como una de las características esenciales de nuestra nación".

P.- ¿Cómo catalogarían la amnistía?

R.- Yo la catalogaría, haciendo uso de la terminología demócrata, de anticonstitucional, en primer lugar. El primer artículo de la Constitución Española dice bastante claro y nítido que la unidad de España es inquebrantable. En el momento en que se puede someter a duda o al escrutinio dicha unidad, además por una estrategia política, me parece completamente inconstitucional. También te digo: como a mí la Constitución me da exactamente igual, no precisamente lucho contra el PSOE por la Constitución, pues es un conjunto de escritos que no hago propios ni respeto, en un sentido de lo ideológico. Solo considero que es una ofensa a mi patria. Por eso lucho.

P.- La patria ante todo... ¿Qué le parece cuando se habla de España como un Estado plurinacional?

R.-En parte, lo comprendo. Comprendo a España como una unidad de pueblos con distinta cultura, lenguas, tradiciones. Pero esa venida de España no se ha opuesto nunca a la grandeza. Y es precisamente España el ejemplo, al igual que, por ejemplo, el Imperio Romano, de que a veces la unión hace la fuerza. "Es verdad que a día de hoy España no se puede hablar de que haya una heterogeneidad racial entre Cataluña, Galicia, País Vasco y Castilla.

No se puede hablar realmente de que haya una cultura estrictamente diferenciada, pero sí de que históricamente son pueblos, tribus, que deciden abandonar ese carácter tribal para formar parte de una empresa con unas perspectivas mucho más amplias, que es la fundación del imperio más grande que jamás ha existido, del imperio donde nunca se ponía el sol. Así que sí, en parte yo reconozco la pluralidad de España, la reconozco, la respeto y la amo como una de las características esenciales de nuestra nación. Pero por otro lado, creo que esas características se tienen que subordinar a una idea más grande que sería la idea anterior.

Isabel Peralta en una manifestación contra los migrantes del norte de África. Getty Images.

P.- ¿Cuál es el objetivo de su nuevo grupo SA?

R.- Europa, nación, socialismo. Somos socialistas en el sentido biológico de la palabra. Etimológicamente, significa socios. Creemos que para poder hablar de socialismo se necesita una sociedad homogénea, donde los intereses de dicha sociedad sean los mismos. Y efectivamente, los intereses del árabe no son los mismos intereses del español, al igual que los intereses del chino, no van a ser los mismos al interés del árabe. Para poder establecer una justicia, una equidad y una igualdad entre miembros. Considero que primero hay que hablar de una nación homogénea entre sí.

En segundo lugar, nuestro objetivo no es simplemente la lucha callejera, sino que es la transformación, una transmutación de los valores actuales. Queremos que el nacionalsocialismo siga vivo, queremos que la palabra nacionalsocialismo siga viva y no simplemente en el estilo alemán, sino en sentido bueno de estilo europeo, que era lo que lo que se pretendía hacer después de la guerra y que no se pudo hacer. Hago mención, por supuesto, a que mañana —hoy para el lector— será el centenario del Putsch de Munich. Nuestro espíritu, la esencia de la historia, es la esencia de aquellos hombres que lucharon en Munich el 9 de noviembre del 1923. Ese es nuestro destino.

Traición vil en la derecha

Las últimas respuestas de Peralta van contra la derecha mediática de España por su actitud ante la manifestación de Ferraz. Ella ya dejó claro que no es "de ultraderecha". Ella es "fascista". "El que es de ultraderecha es él, que es capitalista, antisocial y sionista", dijo en una entrevista anterior a EL ESPAÑOL sobre Alberto Tarradas, líder de Vox.

Isabel Peralta ataca frontalmente "a la propagación que hacen Alvise y Desokupa" de la manifestación de Ferraz. "Tratan de hacerla suya aprovechando su tirón mediático, económico, en cuanto a medios también y posicionamiento social".

Dani Esteve en la manifestación de Ferraz Rodrigo Minguez

Desde su punto de vista, "lo que hicieron ayer fue una traición vil contra el espíritu de esta manifestación, que tenía como objeto dar una respuesta a lo que la policía hizo con los ancianos en la calle Ferraz. Había que estar en la calle Ferraz".

Cabe recordar que la noche del martes, algunos manifestantes se fueron de Ferraz hasta el Congreso de los Diputados, donde hicieron una sentada ante la Policía. "Yo considero que Alvise llega a un pacto con las fuerzas del orden y por eso decide llevar a parte de la manifestación al Congreso de los Diputados, separando la manifestación, separando al núcleo y consiguiendo dos grupos distintos y divididos. Lo hace a conciencia. Él pone como excusa que Ferraz estaba blindado. Por supuesto que lo estaba, pero a las 10.000 personas le dio igual que lo estuviera".

Considera que se trata de una "traición vil" por "una sencilla razón. Creo que hacer una sentada no es la respuesta que se necesita en este momento. Hablar de pacifismo y democracia no es la respuesta que se necesita en este momento. Estamos haciendo respuestas en primer lugar a una postura política antidemocrática en el sentido actual de la palabra. Lo que ha hecho el PSOE es antidemócrata, por qué nuestra respuesta va a ser demócrata. Debe ser contundente".

Asimismo, termina su reflexión, "el aprovechar el despertar del pueblo para hacer proselitismo de un partido político que no va a cambiar y que no va a arreglar las cosas lo veo absurdo. De hecho, Alvise traiciona a conciencia, lo tengo claro".

La fascista Peralta culmina dejando claros sus ideales. "Al final, desgraciadamente, la derecha en nuestro país no es un conservadurismo real, fiel a los valores. Recuerdo que el primer partido en tener un diputado negro en España es Vox; recuerdo que el único partido que tiene una persona con Síndrome de Down entre sus filas es el PP. No buscan la conservación de los valores, lo que buscan es el capital. La derecha, a día de hoy, se tiene que entender como capitalismo puro. Y, por supuesto, estoy en contra de ese capitalismo. Soy socialista".

