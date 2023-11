La Policía apunta a que el incendio de las discos de Murcia lo originó una máquina de fuego frío

Una máquina de fuego frío que habría sido comprada AliExpress es la primera hipótesis que baraja la Policía Nacional como supuesta causa del incendio que provocó la mayor tragedia de la moche murciana en toda su historia. EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva al informe de la Brigada de Policía Judicial sobre el siniestro y testimonios de empleados de la Discoteca Teatre señalan a esta sala como el supuesto foco del fuego que se propagó al local contiguo: Fonda Milagros, donde murieron 13 personas inocentes.

La otra hipótesis que barajaría la Policía Judicial como desencadenante del incendio es una cocina que había habilitada en la Fonda Milagros. Pero lo cierto es que en este momento de la investigación, la balanza parece que se inclina hacia la primera hipótesis no solo por los testimonios de Djs, empleados y clientes de la propia Discoteca Teatre, sino también por la existencia de pruebas como vídeos y llamadas a Emergencias que apuntan a que la supuesta causa del fuego estuvo en una máquina de fuego frío que se utilizó durante la fiesta: 'We Are Remember'.

Valga como botón de muestra que las tres primeras llamadas que recibe la centralita del 112, aquella madrugada del 1 de octubre, proceden de la Discoteca Teatre y sitúan en la diana a la pirotecnia que se estaba utilizando junto a la estructura donde pinchaban los disc-jockeys.

- Primera llamada al 112 a las 6 horas: 'Una persona le ha tirado fuego y está ardiendo. No, una persona no, no sé lo que han tirado que están pegando fuego. Se está quemando la discoteca por dentro. ¡Por favor, vengan ya!'

- Segunda llamada al 112 a las 6.01 horas: 'Está habiendo un incendio y a un chico le ha explotado algo y está un poco mal. ¿Podéis venir, por favor?'

- Tercera llamada al 112 a las 6.02 horas: 'Sí, justo encima del DJ y creo que se está deshaciendo'.

Imágenes del momento del incendio en el interior

En los 75 folios del informe de la Policía Judicial llaman la atención varios testimonios. Uno de ellos es el que ofrece un controlador de accesos [J. V. G.] de la propia Discoteca Teatre: "Entré al interior y pude ver cómo un compañero de trabajo estaba haciendo uso de un extintor, para apagar un fuego que se estaba produciendo en el techo, dando aviso por la emisora, para que entrasen otros compañeros de seguridad para ayudar, comenzando a desalojar a la gente, de manera ordenada, quedándose los trabajadores de seguridad en el interior de la discoteca para asegurarse de que no quedaba nadie en el interior".

"Una vez fuera, uno de mis compañeros, J. M. M., fue a la discoteca Fonda Milagros para avisar del incendio, quedándome yo en la calle, velando para que no se acercara nadie y evitar más riesgos", tal y como detalla este portero. Una camarera que ponía copas en Teatre también afirma que el fuego supuestamente se desató sobre la plataforma de los DJs: la zona donde se instaló la máquina de fuego frío. "Observé desde la barra central cómo uno de los porteros de la discoteca hacía uso de un extintor sobre el techo, en concreto en la parte superior al escenario del DJ".

Lo mismo relata un camarero de Teatre interrogado por la Policía Judicial: "Al mirar a la cabina del Dj vi a un empleado de seguridad vaciar un extintor, sobre los palcos [...]". Tal testimonio se repite una y otra vez, entre varios miembros de la plantilla de Teatre: "Vi como uno de los porteros de la discoteca comenzó a rociar un extintor en uno de los altavoces que está anclado al techo, por lo que rápidamente avisé por el pinganillo al resto de mis compañeros para avisar del incendio. Al mirar para atrás, observé que la pared que comparte Teatre con la Fonda estaba en llamas, por lo que comenzamos a desalojar la discoteca".

Otro testimonio que directamente apunta a la citada máquina de fuego frío es el que ofrece un vecino de Abarán, amigo personal del Discjockey que supuestamente llevó el equipo a la sala: "Me llamó Alfonso, Dj G., pidiéndome la certificación del consumible de la máquina de fuego frío, a lo que le respondí: 'Ves la importancia de tener la máquina homologada'. Yo tenía conocimiento de que la había comprado en AliExpress debido a que me mandó fotografías".

"Me contó [Dj G.] que él había recogido todo el material antes del suceso, debido a que que 'ya estaba todo el 'pescao' vendido’, y también me contó cómo sucedió todo: se quemó con un cable que no vio y que casi le cae el techo encima, dado que la plataforma que tenía encima se cayó". Tales palabras y el contenido de los vídeos filmados durante la fiesta 'We Are Remember', provocaron que la Policía Judicial analizase al milímetro la famosa máquina de fuego frío modelo Sparkular SEI-BTO1.

Entre la documentación que obra en poder del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia y a la que ha accedido EL ESPAÑOL, también se incluye un informe sobre el funcionamiento del mencionado equipo donde se hace constar lo siguiente: "No quema directamente, pero su abrasión a la salida de las chispas sí puede crear incidentes y quemazones sobre prendas textiles delicadas o sobre la piel, se recomienda siempre respetar las distancias de seguridad para su uso".

Uno de los vídeos analizados por la Policía Nacional en su informe sobre la máquina de fuego frío.

La Brigada Judicial analiza la Sparkular SEI-BTO1 junto a un técnico y refleja lo siguiente sobre su funcionamiento: "En el vídeo, tal y como se expone en acta, se observa que dicha máquina, similar a la usada en Sala Teatre la noche del incendio, quema y agujerea materiales". De hecho, el técnico aclara a los investigadores que el gránulo llega a salir a 600 grados centígrados: "Llegando a perforar el papel cartulina, por lo que se realizan pruebas con algodón y otro material, perforándose ambos. Asimismo, manifiesta que "si hay alguna tela de seda, decoración de esta que sabemos, o plásticos, no sabemos qué podría pasar como en el caso de las bengalas".

Otro documento que supuestamente señala que el incendio arrancó en Teatre es el análisis de las cámaras de seguridad de la zona de ocio de Atalayas. Las imágenes revelan que los porteros de esa discoteca fueron los primeros en movilizarse aquella trágica madrugada. "Se muestra a continuación un fotograma, el cual se inicia a las 6:00 horas y muestra el momento exacto cuando los vigilantes de seguridad se apresuran al interior del establecimiento, alertados por el inicio del incendio, además se observa cómo se aprecia humo negro en la segunda planta [de Teatre]".

"En el segundo fotograma captado a las 6:01:20 segundos, se inicia el desalojo de las personas alojadas por la puerta principal y se abre además otra puerta para el desalojo. En el tercer fotograma, captado cinco segundos después, siendo las 6:01:25 segundos, se abren otras dos puertas para la salida de las personas de la discoteca Teatre, y por otro lado se aprecia como la ventana alojada encima del cartel Teatre, se inician las llamas de fuego y la ventana totalmente oscurecida debido al humo".

Las cámaras también captan cómo Teatre fue desalojada al completo mucho antes que en la sala de al lado donde murieron 13 personas. "En este fotograma, captado a las 6:04:01 segundos, se comprueba cómo en ambas discotecas ha dejado de funcionar el sistema eléctrico completamente. En la discoteca Fonda Milagros siguen abandonando personas el establecimiento, mientras que Teatre ya no se aprecia que abandone más gente el local. Además, se persona la primera patrulla Policía".

El desalojo de la Discoteca Teatre filmado por las cámaras de seguridad durante la trágica madrugada del 1 de octubre.

Los investigadores se han dejado las pestañas analizando decenas de vídeos que se tomaron durante la fiesta 'We Are Remember' de la Discoteca Teatre y lo plasman en otro informe donde analizan cada imagen de las "chispas" que emitió la máquina de fuego frío, mientras la gente bailaba sin preocupaciones en la pista.

"Fotograma I: Se observa cómo dos personas que se encuentran en la mesa de mezclas del Dj, miran en diagonal y hacia el techo, observándose así mismo lo que al parecer es una deflagración", según expone la Brigada de la Policía Judicial. "Fotograma II: Se observan llamas que provienen del lugar del que miran las personas descritas anteriormente, llegando a caer lo que al parecer son cenizas incandescentes. El clip de video finaliza con los clientes abandonando el establecimiento".

También visionaron minuciosamente los vídeos tomados por los clientes que aquella madrugada estaban de fiesta en Atalayas: "El vídeo grabado a las 6:02 horas del día 01-10-2023. Exterior del establecimiento Teatre y Fonda Milagros en la calle Isla Cristina. Se observa una columna de humo que sale desde el techo. Desde esa perspectiva, se puede observar que dicha columna asciende desde el techo de la Discoteca Teatre y en la división de ambos establecimientos".

La Policía Judicial a la vista de las sospechas que levanta el funcionamiento de la máquina de frío localizó a Alfonso: el Dj G. que se encargó del equipo en la fiesta remember también confirma que la primera vez que hicieron acto de presencia las llamas fue en Teatre: "Desde mi posición, en la parte superior derecha, en una zona de palcos, vi una llama, llegando un empleado de seguridad con un extintor, el cual vació sobre la llama, apagándose en un primer momento, pero encendiéndose la llama otra vez y de manera más fuerte, comenzando a gritar la gente: '¡Todo el mundo fuera! ¡Desalojen!'".

El análisis de la distribución del fuego en Teatre y Fonda Milagros que realiza la Policía Nacional

"Cogí mis enseres y comencé a bajar las escaleras para salir, pero tras escuchar un crujido, observé como un objeto de grandes dimensiones y envuelto en fuego cayó, cortándome el paso, salté por encima pero me vi enganchado con algo que parecía un cable o algo similar, me lo intenté quitar, llegando a quemarme las manos y el abdomen", tal y como prosigue relatando. Este Dj confirma a los investigadores que ese 1 de octubre él llevó el sistema de fuego frío a Teatre: "No siendo contratado por nadie". De hecho, le entregó a la Policía Nacional los documentos técnicos de la máquina y una muestra del consumible usado durante la fiesta.

También deslizó a la Policía Nacional que el origen del incendio había sido supuestamente la cocina que hay habilitada en el local contiguo: la sala de ambiente latino Fonda Milagros: "Desconozco dónde se inició el fuego, pero sé que en el local de al lado sirven comidas hasta altas horas de la noche, y cerca de donde vi el fuego por primera vez, hay una rejilla, donde pude ver gente comiendo al otro lado, creo que el fuego se pudo iniciar ahí".

Tal hipótesis viene recogida en otros testimonios, de modo que en los informes policiales a los que ha accedido EL ESPAÑOL no incluyen ninguna conclusión sobre la causa del incendio ni la discoteca donde se inició. Lo único que está claro es que las "deflagraciones" que se escucharon aquella madrugada estremecieron los corazones de los que pudieron huir del fuego, conscientes de que trece personas no corrieron su misma suerte: Eric, Sergio, Marta, Orfilia, Tania, John, Rafael... Todos sus familiares aguardan a que se haga Justicia por sus almas.

