Daniel Esteve, el líder de Desokupa, avisa de lo que puede ocurrir en Ferraz: "Que hablen las calles"

A falta de una fecha de investidura y en medio de unas negociaciones infructuosas, las calles se han caldeado. Centenares de personas se han manifestado estos días frente a las sedes del PSOE en diversos puntos de España para protestar contra la amnistía a los líderes independentistas. En los últimos días, estas revueltas han terminado en altercados con las fuerzas del orden.

Este lunes, por ejemplo, se pudo ver lanzamiento de gas lacrimógeno o hasta enfrentamientos directos entre agentes de Policía y manifestantes. El rechazo a cualquier atenuante de penas a prófugos como Carles Puigdemont mantiene en tensión a una parte de la sociedad. Los agitadores contra un próximo gobierno de coalición, con grupos de ultraderecha entre sus filas y alimentados por Vox y el PP, no quieren abandonar sus protestas.

Por eso, este martes se ha vuelto a convocar otra marcha. Y se ha alentado desde un colectivo famoso por expulsar extrajudicialmente a personas de pisos okupados. El grupo Desokupa, encabezado por Daniel Esteve, antiguo boxeador y ahora empresario de los desahucios, ha publicado un par de vídeos en estas horas donde habla de "dar la cara" y de respetar a los congregados.

Alvise Pérez y Daniel Esteve

Uno de ellos es junto a Alvise Pérez, figura mediática de la extrema derecha con una dudosa reputación por su difusión de noticias falsas. En él comentan que hay un cambio en la ruta y que acudirán desde el Parque del Oeste, a pocos metros de la calle Ferraz en Madrid, por culpa de las fuertes respuestas policiales de estos días. También matiza que su empresa no es la que lidera la convocatoria. "Hay muchas protestas, pero esta es la que hace que el día de mañana España no sea Caracas", advierten. No obstante, ese cambio de trayecto no se ha confirmado.

Además, desde su propio perfil, Daniel Esteve ha avisado sobre lo que ocurrirá frente a la sede del PSOE en la capital. "Parece que esta noche se vienen curvas. Marlaska está activando a la UIP de Valencia, que está subiendo, y no me extrañaría que subiese algún grupo más. Vosotros, amigos míos, sois policías y tenéis que hacer lo que se os diga y donde se os mande. Así que esta noche imagino que nos veremos en las calles de Madrid. Por mi parte, pacíficamente", señala el cabecilla de Desokupa.

Comunicado Daniel Esteve

"Espero que nadie de los compañeros le pegue un porrazo a un abuelo en mi cercanía. Eso es lo que espero y os pido. Sé que no soy nadie para pedir esto, pero me encantaría que esta noche la Policía diera un paso adelante y tuviera el valor de hacer una especie de inacción ante las órdenes políticas de estos hijos de puta, que son los que están liándolo todo", defiende Esteve.

Lo que quieren, prosigue, es enfrentar a la Policía con los ciudadanos que siempre les han defendido. "Los que os condenan, los que os tiran adoquines, los que os escupen y os agreden no somos los que estamos en Ferraz. Somos los que os hemos defendido siempre, yo el primero. Pero están jodiendo nuestro país. Tenéis que dar un paso al frente. Esta noche pido la inacción de la policía, en la medida de lo posible", reclama Esteve en el vídeo. "No levantéis la porra para darle a una mujer o a un abuelo. No lo hagáis. Os lo pido por favor. Somos nosotros los que os hemos defendido siempre. Y si no, que hablen las calles", ha concluido.

