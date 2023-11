Por qué el fiscal no cambió de criterio en el 'caso Tsunami': una sustitución en verano propició el error

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no cambió de postura en la causa judicial que investiga las actividades violentas cometidas por la plataforma independentista Tsunami Democràtic. Un juez lleva cuatro años investigando, entre otros asuntos, el asalto al Aeropuerto de El Prat o los cortes de varias carreteras, que provocaron cuantiosas pérdidas económicas.

Pese a que ése no es el criterio de la Fiscalía, un informe de este organismo fechado el pasado 19 de julio, sí califica como "terrorismo" los hechos investigados por el magistrado Manuel García-Castellón. ¿Qué sucedió? Aquel documento lo firmó Víctor Joaquín González-Herrero, que sustituyó, durante el verano, al fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, que estaba de vacaciones. Se trató de un error.

En su informe, al que ha tenido acceso este periódico, Gonzalez-Herrero sostuvo que "en el parecer del Ministerio [Fiscal], los hechos objeto de la presente causa son susceptibles de ser calificados como delitos de terrorismo de los artículos 571 y siguientes del Código Penal, tal y como ha venido manteniendo desde el inicio de las actuaciones la Fiscalía mediante dictámenes que se ratifican en el presente".

No obstante, tal y como detallan fuentes fiscales a EL ESPAÑOL, se trató de un error, debido a la sustitución (temporal) de fiscal provocada por las vacaciones de verano de Carballo. La Fiscalía nunca ha firmado un informe de fondo que tache de terrorismo los hechos. Y no pretende hacerlo.

Sí es cierto que al inicio de la causa la Fiscalía apoyó la competencia de la Audiencia Nacional para investigar unos hechos que revestían aspecto de terrorismo. Pero no es ésa actualmente su postura actual. El Ministerio Fiscal es partidario de devolver la causa a un juzgado de Barcelona. ¿Por qué? Al no apreciar terrorismo, la competencia ya no correspondería a la Audiencia Nacional.

La tesis del fiscal del caso, además, es que los hechos investigados podrían calificarse de sedición. Pero este delito fue suprimido por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Entre las acciones de protesta que convocó Tsunami se encuentra el asalto al Aeropuerto de El Prat, en octubre de 2019.

Tal y como detallan los informes policiales incluidos en el sumario de esta causa, acciones como ésta provocaron cuantiosas pérdidas a empresas, arcas públicas y viajeros. Al caos de El Prat hay que sumar el intento de bloqueo de los accesos al aeropuerto de Madrid-Barajas o el colapso de la frontera entre España y Francia a su paso por La Junquera (Girona) para, según expresiones de los líderes de Tsunami, "aislar al Estado español de Europa en su frontera norte".

El error

A su vuelta de vacaciones, Carballo comunicó que aquel informe firmado por su sustituto temporal era "erróneo". El Ministerio Público aportó después un nuevo informe modificando el primero. En él, fechado el día 2 de agosto, se desdecía y la Fiscalía comunicaba que aún no estaban en condiciones de calificar los hechos.

De hecho, fuentes fiscales detallan a EL ESPAÑOL que próximamente la Fiscalía iba a solicitar por escrito que el llamado caso Tsunami Democràtic no continuase investigándose en la Audiencia Nacional y fuese derivado a un juzgado de Barcelona. Sin embargo, este lunes, el magistrado Manuel García-Castellón imputó por el delito de terrorismo a Marta Rovira, secretaria general de ERC, al expresident catalán Carles Puigdemont y a otros delitos.

Actualmente, la postura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional es la siguiente: una vez derogada la sedición, los actos cometidos por la plataforma independentista y que están siendo investigados por el juez no pueden ser considerados terrorismo, sino, únicamente, desórdenes públicos.

Por ello, el Ministerio Público es partidario de que esta investigación no corra a cargo de la Audiencia Nacional —encargada de investigar los actos de terrorismo— sino de un juzgado de Barcelona.

La asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia (DyJ), que ejerce la acusación popular en la causa, se opondrá a este criterio. DyJ, presidida por el diputado del PP Daniel Portero, sostiene que hay indicios de que actos como el asalto a El Prat constituyen un claro ejemplo de acciones terroristas.

