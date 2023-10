El vídeo que muestra cómo se incendió la discoteca de Murcia: el foco pudo ser Teatre y pasó a la Fonda

El DJ Toni Bafles lo está dando todo en la Discoteca Teatre de Murcia. Faltan dos minutos para las seis de la madrugada de este domingo, cuando uno de los asistentes a la fiesta We are remember se percata de que algo va mal y graba la secuencia con su móvil: varias personas bajan asustadas por unas escaleras porque les han caído los chispazos de unas llamas, alojadas en un conducto de ventilación. El fuego está a la derecha de la estructura donde pinchan los disc-jockeys y un empleado de la sala lo combate con un extintor, mientras Toni Bafles se aleja de la mesa de mezclas.

Tales imágenes son la mejor prueba con la que trabaja hasta ahora la Policía Científica y el Grupo de Homicidios, para esclarecer el foco y las causas del incendio que este domingo se saldó con 13 fallecidos: todos ellos clientes de la sala latina Fonda Milagros, anexa a la Discoteca Teatre. "Es la clave de todo", tal y como resume un agente, sobre el contenido del vídeo filmado por un asistente a la citada fiesta We are remember.

De momento, los investigadores ya han tomado declaración a 19 testigos para concluir el informe que deberá determinar si el fuego se desató en Teatre y se extendió a Fonda Milagros -o viceversa-. Esta cuestión es clave para el reparto de responsabilidades penales de una de las mayores tragedias de la noche española, solo superada por el desastre vivido en 1990 en la discoteca 'Flying' de Zaragoza, donde murieron 43 personas, o la sala 'Alcalá 20' en Madrid, en la que perdieron la vida 81 personas en 1983.

Imágenes del momento del incendio en el interior

EL ESPAÑOL pudo hablar aquel trágico domingo con un bombero que acababa de salir de las discotecas calcinadas, para tomar un trago de agua y refrescarse porque estaban trabajando con temperaturas de 1.000 grados centígrados. Este bombero explicó que el supuesto foco "era la Discoteca Teatre", a la vista de lo que había observado dentro de las salas sin haber concluido los trabajos de extinción. "Creo que ha sido un cortocircuito en unos focos, en una especie de estructura con andamios que tienen puesta en el centro de la pista de baile de Teatre".

Tal descripción recuerda a la estructura donde pinchaban los DJs de la fiesta We are remember que aparece en el vídeo tomado por un cliente de Teatre y que ha sido desvelado por Espejo Público. De momento, la Policía Nacional está analizando la grabación al milímetro: la última palabra sobre el foco la tendrá el informe de la Científica. No obstante, esta grabación ha acrecentado la pugna entre ambas discotecas, por demostrar que el fuego no se inició en sus respectivas instalaciones.

La portavoz de Teatre, María Dolores Abellán, viene sosteniendo que en su discoteca no se inició la catástrofe. Así lo afirmó aquel domingo a EL ESPAÑOL de manera categórica: "No se originó en la sala Teatre". "Hasta que no haya investigación policial y judicial del asunto no sabemos exactamente la causa del incendio".

Francisco Adán, abogado de la familia colombiana Ramírez, los dueños de la Fonda de los Milagros donde murieron 13 personas, sostiene que este vídeo solo arroja una conclusión: "Confirma la teoría que siempre hemos defendido de que el origen del incendio fueron las baterías de fuego frío que usó Teatre. En las distintas grabaciones que he visto de esas baterías hacían cosas rarísimas y he consultado a especialistas pirotécnicos".

Baterías de fuego frío que utilizó la sala Teatre en su fiesta de DJs We are remember.

- ¿Qué concluyen esos expertos sobre el vídeo tomado por un asistente a la fiesta remember que analiza la Policía Nacional?

- Francisco Adán: Me han dicho que ese tipo de baterías de fuego frío no se deben poner en interiores y utilizaron dos y estaban muy juntas. Entonces, cogieron una potencia como si fuesen dos cañones, alcanzaron una altura tremenda y llegaron al techo. En este tipo de baterías de fuego frío, conforme el fuego sube, se va abriendo la llama, por así decirlo, y al utilizar dos, la llama se amplía mucho más. Al lado de las baterías, había una estructura con focos y un cargador eléctrico y lo que hicieron fue quemarlo, se produjo un cortocircuito y empezó a quemarse la discoteca.

¿Qué pasó cuando comenzó a quemarse? Pues que Teatre continua con la fiesta, intentan apagar el fuego y cuando ven que no pueden, entonces desalojan Teatre, pero no avisan a la Fonda Milagros. No avisaron a la Fonda, hasta el punto de que el vídeo que graba el asistente a la fiesta remember de Teatre, se produce a las 5.58 horas, y en la Fonda hay pagos de copas con datáfono, a las seis de la madrugada y un minuto.

Las palabras del letrado apuntan en la línea de que ese margen de tres minutos pudo ser clave para desalojar antes la Fonda Milagros y evitar la tragedia. A esa hora, en el palco número 18 de esta sala latina, se encontraba el nicaragüense Eric, festejando que cumplía treinta años, junto a su madre, Marta, su hermano, Sergio, y su novia, Orfilia, que aquella noche le había anunciado que estaba embarazada.

La felicidad de la fiesta de cumpleaños se había disparado en el palco, en el que también estaban Tania, su marido, John, y su amigo Rafael. Ninguno de ellos se libró de las llamas, al igual que Leidy Paola, Jorge, Rosa... Y así hasta sumar trece nombres de trece inocentes. Este sábado, a las 17 horas, tendrá lugar una concentración en La Glorieta de Murcia, para celebrar un minuto de silencio por las víctimas. El acto ha sido convocado por sus familiares para reclamar Justicia, bajo el eslogan: "Más unidos que nunca, un solo latido, un solo corazón. Ellos son nuestra prioridad".



Sigue los temas que te interesan