Pilar Urbano: "Leonor dijo 'virtud y mérito', todo lo contrario de lo que representa Juan Carlos"

¿Cómo está Doña Sofía? ¿Cómo ha llegado la Princesa Leonor a su jura constitucional en el Congreso de los Diputados? ¿Qué tal su formación en la Real Academia Militar de Zaragoza? ¿Quién aprobó y quién suspendió en protocolo este martes? ¿Cuál ha sido el papel de la Reina Letizia? ¿Es merecida la ausencia de Juan Carlos I?

Nadie mejor que Pilar Urbano (Valencia, 1940), conocedora de los entresijos de la Casa Real y biógrafa autorizada de la Reina Sofía, para contestar a estas preguntas. A la veterana periodista le gustó especialmente cómo iba vestida Leonor, un traje como de alternativa, con sabor a blanco y oro; y desvela algunos detalles de su formación en la Real Academia Militar de Zaragoza.

"En tres días le ha dado a la monarquía 30 años más de vida", le dijo un periodista del Times en la jura de bandera de la Princesa. Si bien no le gustaron las formas de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, destaca lo "interesante" y "potente" que ha sido su foto con la futura reina: "Ahí hay una iconografía que lo expresa todo". La de dos mujeres que dejan una impronta para el futuro.

Se imaginará por qué la llamo.

Sí, rápido, por favor, que vaya día llevo.

¿Qué le ha parecido el acto de hoy [por ayer, martes]?

Muy bien. Hay cosas que no me han gustado y hay cosas que sí. El discurso de la señora presidenta del Congreso, que es tercera autoridad del país, no tenía nada que ver con el argumento de la función. Ni ha hablado de la monarquía, ni ha hablado de la Constitución, ni ha hablado de la democracia. Ha hablado de que somos Europa, como si antes hubiésemos sido Asia. Qué desfasado. Lo ha hecho huyendo de hablar de la Constitución, de la democracia y de la monarquía. Parece que está acomplejada con todo lo que hemos conseguido, sólo le ha faltado decir que tenemos carreteras asfaltadas.

Veo que no le ha gustado Francina Armengol.

No, se tenía que haber leído la primera línea de la Constitución, la que dice que la forma del Estado es la monarquía parlamentaria. Además, por protocolo, tendría que haber preguntado de qué color es la alfombra y el traje de la Reina y de la Princesa. Para no ir igual. Eso lo hace cualquier persona con un poquito de educación. La Reina Sofía me contaba que tenía que preguntar de qué color era la alfombra cuando iba a un evento. Y la banda del país visitado, o las condecoraciones, y los vestidos de las otras reinas. Se ha puesto un traje azul que, para disculparla, pienso que, a lo mejor, es un guiño a la Casa Borbón, porque era azul Borbón. Hay que tomárselo con sentido del humor, porque es mejor no enfadarse.

¿Algo más?

Las cámaras de televisión no han captado al único señor civil que estaba a pie de alfombra y que llevaba el Toisón de Oro: Luis Solana, ministro socialista y exsecretario general de la OTAN. Allí estaba, sin hacer ningún aspaviento; pero, claro, las cámaras tienen que saber buscar al individuo. Por otra parte, el presidente del Gobierno [Pedro Sánchez] se ha equivocado, se creía que pertenecía a la familia real y ha ido a buscar su sitio en el de la Infanta Sofía. El encargado de protocolo ha tenido que indicarle que no era su sitio, y ya es la segunda vez que lo hace, eh, lo de colocarse donde no debe. Son pequeñas minucias, pero que tienen que aprender a saber estar.

La periodista y escritora Pilar Urbano, durante una entrevista para EL ESPAÑOL en 2016. Moeh Atitar

Me decía que le ha gustado.

Sí, me ha gustado mucho, de verdad. Me ha gustado la figura principal, la Princesa Leonor, sobre todo su atuendo. Han buscado la modernización con sus pantalones y sus 18 años. Y con una expresión y una mirada en la cara donde no había dolo, sólo inocencia. "Os pido que confiéis en mí", ha dicho. Ha sido muy bonito, con la dignidad de una futura reina y de quién sabe que se lo están ofreciendo.

Se está subrayando el aire fresco que supone la presencia de una heredera al trono en una sociedad feminista.

Ha habido una escena muy interesante y potente: una mujer, Armengol, tomando juramento a otra mujer, la Princesa, que será la futura reina. Ahí hay una iconografía que lo expresa todo. El empoderamiento de la mujer y su acceso a los altos cargos estaba allí, ésa era la foto.

Han faltado 54 diputados que son socios del Gobierno, que podían haber sido tres más. Yolanda Díaz [vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones], Marta Lois [portavoz de Sumar] y Esther Gil [vicepresidenta tercera del Congreso] han ido por compromiso.

La ausencia y la presencia simbolizan lo que simbolizan: lo han hecho en el ejercicio de su libertad. Sólo ha habido una ausencia forzosa: la de Juan Carlos I, que está siendo castigado porque hubo dolo, no hubo inocencia. Todo lo contrario de lo que representa la Princesa, que ha dicho "virtud y mérito".

Para Doña Sofía, personaje a quien usted conoce bien, ha tenido que ser muy duro no estar hoy ahí.

Sí, lloró el otro día en público. Es muy doloroso que su marido no pueda dormir en Zarzuela y que no haya podido estar presente.

También se ha referido usted muchas veces, y no siempre en positivo, a la estricta educación que Letizia le ha dado a Leonor.

Su madre está educándola, y es muy difícil, porque no es fácil ser rey. Leonor está muy bien formada. Remarcaría que la Princesa, sólo este trimestre, por ejemplo, se ha adaptado a una academia militar masculina donde 25 cadetes han solicitado abandonar porque no soportan la dureza, la rigidez, la puntualidad y los horarios. No daban la talla, no lo soportaban, y ella lo ha encajado muy bien, ha hecho amigos y ha socializado.

La periodista Pilar Urbano. E.E.

Se ha curtido.

Otro detalle: algunos profesores han destacado su puntería. Resulta que es una de las mejores tiradores, tiradoras, de la academia. Sabe disparar y hace diana. También ha ido pasando todas las asignaturas, claro. Y ha aprendido una de las cosas más difíciles para una chiquita que está educada entre algodones: las maniobras reptando bajo las alambradas, entre el barro y la lluvia. Además, que yo haya visto, se ha aprendido el Himno de Artillería, la Canción de los Caídos y el Asturias, patria querida. También llamó la atención cómo actúa en la jura de bandera, donde acompañó a su padre en los honores de la corona de laurel a los caídos. Un periodista inglés, me parece que era del Times, me decía: "En tres días le ha dado a la monarquía 30 años más de vida".

Le quería preguntar por Letizia, ¿cuál ha sido el papel de la Reina?

En el acto de hoy, ocupar un segundo plano. Ten en cuenta que esto ya no es la familia del Rey: es la familia real, que son muy pocos, cuatro elementos nada más. Tengo que reconocer que un día dije que no había mejor preceptora para una princesa que una reina, y que qué hacía allí su abuela materna, la señora Paloma Rocasolano, pisando a la Reina. Hoy me desdigo: hoy se han visto los efectos de pedagogía familiar, de maternidad y de paternidad.

Última pregunta: usted que es conocedora de los entresijos de la familia real, ¿cómo se encaja de puertas hacia dentro una foto como la que vimos ayer, la del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, reuniéndose en Bruselas con Carles Puigdemont?

Nos tiene que dar igual cómo lo encaje, porque el Rey no gobierna ni toca bola en el Gobierno, si no se iría. Reina, pero no gobierna. Lo que opine se lo puede decir perfectamente al presidente del Gobierno, en privado. Ese tema va mal, y se va a pagar, pero el Rey no puede hacer nada: aguantar.

Sí es verdad que él es el primer español, como se dice, y el responsable de cumplir la ley. La Constitución dice que el Rey tiene que garantizar la integridad territorial del Estado y la unidad nacional. Y más allá de la foto de la infamia que vimos ayer, Quim Torra está hablando ya de reformar las fronteras, estableciendo qué trozo de Aragón va a ser añadido a la territorialidad de Cataluña. Están metiendo el cucharón en la integridad territorial. Son noticias en la víspera de la fiesta que suponen dos navajazos para el Rey y a lo que él tiene que vigilar, esa integridad territorial.

