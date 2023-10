Este es el lugar en el que el emérito Juan Carlos pasará la noche después del 18 cumpleaños de Leonor

Este martes, 31 de octubre, es un día simbólico, único y especial para la Corona, la Casa Real y para España. Hoy es el ansiado 18 cumpleaños de la princesa Leonor, y todo Madrid se ha engalanado para esta gran celebración. Felipe VI (55 años), Letizia (51), su primogénita y la infanta Sofía (16) se han desplazado al Congreso para la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias. Después, realizarán un almuerzo en el Palacio Real con los poderes de Estado.

Mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que Juan Carlos I (85) se recorriera los 7.470 kilómetros que separan Abu Dabi de Madrid y finalmente acudiera a la celebración familiar. Tanto el Emérito como la reina Sofía (84) sólo estarán en la posterior fiesta privada de la mayoría de edad de su nieta junto a la familia Borbón en el Palacio de El Pardo. Sin embargo, Juan Carlos no dormirá en la capital.

A pesar de que el Emérito no asistirá a ninguno de los actos institucionales ni estará presente en el Congreso de los Diputados cuando su nieta jure la Constitución como heredera al trono, a la que también ha sido excluida de este momento histórico la Emérita para no hacer distinciones que causarían todavía más incomodidad en el seno de Casa Real, sí se personará en la ceremonia final.

Juan Carlos y Leonor, en 2018. Gtres

En esta última noche de octubre, y cuando el festejo haya llegado a su fin, Juan Carlos se irá de España, ya que no se le permite alojarse en la Zarzuela, la que fue su residencia durante más de 40 años.

Así, el exmonarca abandonará por quinta vez el país desde que se mudó a Emiratos Árabes y la cuarta en lo que va de año. No obstante, su próximo destino no será el país asiático. El padre de Felipe VI pasará la noche en Londres, ciudad en la que hará escala, y será el próximo miércoles, 1 de noviembre, cuando viaje a su nuevo hogar.

"Vendrá directamente desde Abu Dabi, como lo ha estado haciendo hasta ahora, en un avión que paga el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, que siempre es un avión privado. Y, por la información que a mí me han trasladado, no, no va a dormir en el Palacio de El Pardo, tampoco en Zarzuela, ni en ningún domicilio privado. Se va a ir a Londres donde va a hacer escala y seguramente duerma allí. Posteriormente, regresará a Abu Dabi directamente", señalaban en Cuatro al día, algo que también ya habían apuntado otros medios.

Esta cita tan importante para Casa Real y para la heredera al trono será el reencuentro de la familia Borbón después de cinco años, cuando la emérita Sofía cumplió 80 años.

Juan Carlos, Sofía, Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía, en 2018. Gtres

A la cena familiar también asistirán las infantas Elena (59) y Cristina (58), Froilán (25) -que ha viajado expresamente desde Dubai para no perderse este día-, Pablo (22), Miguel (21) e Irene Urdangarin (18) y la infanta Margarita (84) junto a sus hijos, Alfonso (50) y María Zurita (48). No estarán ni Victoria Federica (23), que se encuentra en Perú, ni Juan Urdangarin (24), que trabaja en la Fórmula E y le ha sido imposible cuadrar su agenda.

Antes del esperado encuentro, sin cobertura de los medios de comunicación al tener carácter privado, Juan Carlos tiene intención de mantener una conversación con su hijo, a quien no ve desde el fallecimiento de Constantino de Grecia, hermano de la Emérita, el pasado mes de enero. La última vez que el exsoberano y su primogénita Elena se reunieron fue el pasado mes de octubre durante la Octava Regata Rey Juan Carlos en Sanxenxo, donde se mostraron muy cómplices y cercanos.

