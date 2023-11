Paula Madrazo, la enfermera invitada a la jura de Leonor con una tesis sobre el parto en casa

A última hora de la tarde de ayer la joven Paula Madrazo viaja en tren desde Madrid a Valladolid. El viaje es de regreso al lugar donde está realizando el curso EIR (Enfermero Interno Residente), y por un día ha aparcado su trabajo como residente durante los próximos 2 años. Es ese tren tiene lugar el epílogo de un viaje apasionante para esta joven enfermera, una de los 100 jóvenes de toda España que acudieron ayer al Congreso. Pertenecen a la 'Generación Leonor': todos tienen entre 18 y 28 años, y por sus brillantes trayectorias, acudieron invitados al acto solemne de la jura de la Constitución de la princesa de Asturias.

Paula Madrazo Zamacona, de 23 años, fue una de los dos representantes del sector sanitario. Fue elegida, como todos, por su currículum deslumbrante. En su caso, por haber obtenido el Premio Extraordinario de Fin de Grado de Enfermería 2021-2022 por la Universidad de Cantabria, donde estudió la carrera hasta 2022. Recibió la distinción en febrero de este año.

Entonces aconsejó a los jóvenes estudiantes, con increíble madurez, "que no tengan miedo al fallo. En la Universidad estamos para aprender, y de lo que más se aprende es de los errores". También puso el acento en la importancia "de que sean como una esponja y que absorban todos los conocimientos que puedan".

Su trabajo de fin de carrera recibió una calificación de sobresaliente. Bajo el lema 'El parto extrahospitalario: riesgos asociados a un fenómeno en aumento', la jovencísima Paula analizó un fenómeno en auge, aunque poco desarrollado en España, fruto de un rechazo "frecuente. por el riesgo de mortalidad materna e infantil, la aparición de posibles complicaciones y retraso en la atención sanitaria adecuada".

Su TFG mostró las diferencias presentes "en cuanto a la elección de las madres sobre el entorno donde nacerán sus hijos, siendo seleccionados una variedad de países a nivel internacional". Madrazo recogió además que en los resultados hay factores determinantes "como la cultura, el nivel socioeconómico y las políticas sanitarias adoptadas" que condicionan en mayor medida esta elección.

La joven profesional destacó en su tesis la importancia de la Enfermería, "particularmente de la especialidad Obstétrico-Ginecológica", que "es vital para afrontar estas situaciones. La experiencia y conocimientos que tienen los profesionales de la salud permiten un adecuado seguimiento y evolución del embarazo, parto y puerperio".

Tres meses después se llevó la alegría, gracias a su esfuerzo, de superar el concurso oposición para optar a las plazas tipo MIR para formarse durante dos años. Al elegir plaza eligió Gerencia de Atención Primaria en el Área Sanitaria de Valladolid Este.

Inquietudes

La joven es oriunda de Villaverde de Pontones, "un pueblo pequeño y encantador de Cantabria". Tiene un hermano y su padre, Emilio, es empleado de banca. Su madre, Sonia, es doctora en Ingeniería Industrial, "aunque ejerce de profesora", matiza a EL ESPAÑOL.

Paula tiene muchas inquietudes. Ha publicado algún que otro trabajo y el pasado 27 y 29 de octubre, días antes de acudir al Congreso, participó en las I Jornadas Internacionales de Investigación en Enfermería, celebradas en Ávila. "He publicado relativamente pocos trabajos, la verdad", dice con modestia. No obstante, indica que "el hecho de hacer la residencia me da la oportunidad de poder realizar trabajos y meterme un poco en el mundo de la investigación".

Paula Madrazo, ayer, en la puerta del Congreso de los Diputados. Cedida

Para ella, su vocación sanitaria va aparejada a compartir conocimientos, en principio, con estos trabajos. "La verdad que no tengo muy claro que voy a hacer en un futuro, pero tampoco dejo de lado el lado de la docencia, ya que es un área que me gusta".

-¿Por qué eligió Enfermería?

-Desde casi Secundaria ya tenía más o menos claro que quería enfocar mi profesión por la rama de la Salud , y dentro de ella la Enfermería era la más te llamaba la atención. Además, tanto mi tía como mi prima son enfermeras y me gustaba el trabajo que realizaban.

La joven ha seguido con mucha atención desde la tribuna de invitados el acto al que ha sido invitada, en el que doña Leonor de Borbón y Ortiz se ha puesto "al servicio" de los españoles "con todo respeto y lealtad". La princesa de Asturias pidió también a los españoles que confíen en ella. "No sabría decirte qué me ha gustado más, porque la verdad es que me ha gustado todo", explica Paula a este periódico.

"Cuando contactaron conmigo para comunicarme la noticia, en primer lugar, sentí sorpresa, ya que no me esperaba ser invitada a un evento de tal magnitud". Después "me sentí muy contenta de poder asistir a un acto tan importante y único. Lo he vivido con mucha ilusión y con el gran honor que representa".

