De la España de Felipe VI en 1986 a la de Leonor: vivimos más, fumamos menos y comemos sushi

Del 30 de enero de 1986 al 31 de octubre de 2023. Han pasado algo más de 37 años entre la jura de la Constitución en las Cortes de Felipe de Borbón y Grecia y la de Leonor de Borbón y Ortiz, padre e hija, y quizás no haya mejor fresco para palpar el cambio sociológico en España que comparar ambas fotos.

De Gregorio Peces-Barba a Francina Armengol como presidenta del Congreso, si bien ambos socialistas. De un 94% de parlamentarios hombres a un 44% de diputadas (154) y senadoras (113). De un gobierno casi en su integridad masculino a uno paritario, aunque algunas de las ministras no vayan a acudir por remilgos ideológicos.

De una suerte de bautizo democrático de otro heredero al trono al de una heredera; la que será la tercera reina tras Juana I de Castilla (la Loca) e Isabel II. Una casualidad biológica que no hace sino atornillar el signo de los tiempos.

Ese año acabamos siendo 38.638.052 de españoles y este verano ya éramos 48.345.223, diez millones más. En 1986 nadie fumaba cigarrillos en Europa como nosotros (el 57% de los hombres fumaba a diario), mientras que en 2023 hemos descendido hasta el 23% los fumadores entre ambos sexos. Además, desde el 2 de enero de 2011 se vetó fumar en todos los locales de ocio.

Si en 1986 la esperanza de vida era de 76,4 años, en 2023 será de 83,3 años. Por su parte, el consumo de alcohol considerado peligroso, de alto riesgo, ha disminuido un 10 puntos en los hombres (del 30% al 20% actual) y un 4% en mujeres (del 10% de 1986 al 6% de 2023). También somos algo más altos: los hombres han pasado de medir de media 172 centímetros a 176 cm; y las mujeres, de 161 a 162 centímetros.

En 1986, el primer año completo que España formó parte de la Unión Europea (entonces Comunidad Económica Europea), el PIB per cápita apenas alcanzaba al cambio actual 6.000 euros; mientras que ahora ronda los 28.000 euros. Seguimos con una tasa de paro superior a la de nuestros socios europeos, aunque en 1986 era del 17,4% y ahora, según los últimos datos de la EPA, del 11,84%.

De 300.000 a 8,5 millones de extranjeros

De 300.000 extranjeros residentes en 1986 (algo menos del 1% de la población) en 1986, a los casi 8,5 millones (un 17,5%) actuales. Además, el 40% de los bebés nacidos en España actualmente tienen al menos un progenitor extranjero. Y si éramos 300 millones los hispanohablantes, ahora somos 200 millones más gracias a la natalidad en Latinoamérica.

De un 90% de españoles que se consideraban católicos en 1986 al 57% que lo hace ahora. De una inmensa mayoría que pasaba por el altar a un 10% que se casa por la Iglesia ahora. De que el divorcio fuera algo nuevo y exótico, más americano que español (había un divorcio por cada 10 matrimonios); a la mitad de matrimonios que lo hacen ahora.

Sólo había dos canales de televisión y no existían las televisiones privadas. El Real Madrid tenía seis copas de Europa, todas en blanco y negro; y no las 14 actuales, con ocho Champions League en color. España siempre jugaba como nunca, pero perdía como siempre en los mundiales de fútbol. Se opinaba en la barra del bar y no en Twitter (X, vale). Llamábamos de fijo a fijo y no mandábamos SMS. También el correo era físico y no electrónico y leíamos el periódico en papel y no online.

De un presidente norteamericano que fue actor de Hollywood y destilaba carisma (Ronald Reagan) a un político acusado de decrépito (Joe Biden) por saludar a fantasmas. De un Papa polaco y liberal (Juan Pablo II) a uno argentino y de izquierdas (Francisco). Del Mundial de México al de Qatar, del Maradona del Estadio Azteca al Messi de Lusail. Del rock a la música urbana.

¿Y en la comida? "En un par de generaciones, el sushi será tan español como la croqueta", llegó a vaticinar el galardonado chef Ferran Adrià. No le faltaba razón: casi la mitad de los españoles lo come ya todos los meses. ¿Y el inglés? Según el INE, el 15% de los españoles lo habla bien y otro 8% asegura que casi. En 1986, el año que Bruselas llegó a nuestras vidas, apenas lo hacía el 5%.

