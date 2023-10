La historia tras Pepe, el padre boxeador de David Bisbal con Alzheimer que fue campeón de España

David Bisbal es uno de los cantantes españoles cuyo nombre ha dado la vuelta al mundo y que más logros ha cosechado en los últimos años. Él ha conseguido conquistar a muchos de nosotros con su voz y delicadeza desde los escenarios. Precisamente, es en el documental, estrenado el pasado 17 de octubre en Movistar+, donde hace repaso de su trayectoria musical y también personal. En él el cantante relata uno de los episodios más duros y emotivos de su vida personal: la dura enfermedad de su padre José Bisbal, un fantástico boxeador (conocido como 'la ardilla con guantes') y un excelente padre de familia.

Durante el documental, Bisbal se sienta con su padre y tienen una emotiva conversación. "Sé que no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti y eso es lo importante", le dice la estrella musical a Pepe Bisbal, que actualmente tiene 82 años. "Me han contado que fuiste boxeador", le decía entusiasmado David a su padre. Hay que recordar que fue un nombre importante en este deporte tanto a nivel amateur como profesional. "Sí, y de los buenos", contestaba Pepe. David Bisbal continuaba con la conversación añadiendo que "mi padre también lo fue". "No me digas. ¿Y cómo se llamaba?", le preguntaba Pepe. "José Bisbal Carrillo", indicaba el almeriense. "Ese soy yo", señalaba sorprendido el hombre.

Convivir con el Alzheimer no es fácil, eso él lo sabe de primera mano, y en el documental muestra una pequeña parte de ello. Ya hace más de una década que José Bisbal sufre esta enfermedad neurológica. Cuando tenía 67 años ya sonó con fuerza la noticia cuando una entrevista con Ana Rosa Quintana hizo que David se derrumbara al mencionar a su padre. Sabía lo que le pasaba: una enfermedad neurológica que podría venir de su época joven. Y es que José Bisbal fue un gran boxeador durante 18 años, en los que llegó a enfrentarse a grandes figuras como Pepe Legrá.

David Bisbal con su padre, Pepe. Instagram.

José Bisbal Carrillo, nacido el 1 de diciembre de 1941 en la histórica Plaza Vieja de Almería, tuvo una destacada carrera en el mundo del boxeo. Inició como boxeador amateur y se coronó campeón de Andalucía, además de ser subcampeón de España en 1960 en la categoría de peso mosca, perdiendo en la final contra Luis Rodríguez. Al año siguiente, en 1961, se consagró campeón de España en la categoría de peso gallo, llevándose la medalla de oro en los campeonatos de Madrid.

El 15 de julio de 1961, Bisbal hizo su debut como boxeador profesional enfrentando a Cristóbal Lobato y ganando por puntos. Su estilo de boxeo era técnico y completo, destacando por su habilidad para esquivar golpes en las cuerdas y aprovechar los errores de sus oponentes.

Pronto, se hizo conocido en toda España. Tres años después de su debut, en agosto de 1963, logró el título nacional del peso gallo al vencer a Rafael Fernández por puntos en las fiestas de Almería. Esa noche, sus seguidores organizaron una caravana de más de cuarenta coches de caballos para celebrar el triunfo de su paisano.

En su carrera profesional, Pepe dejó un total de 49 victorias, 35 derrotas y nueve empates. Además, fue pionero en el boxeo español al aceptar combates en el extranjero, siendo memorable su enfrentamiento en Götenborg contra el sueco Jan Persson, a quien venció en dos ocasiones.

Además de boxeador, también era un gran aficionado a la música, cantaba de forma regular y lo hacía sirviendo de ejemplo a un hijo que quiso ser como su padre. De hecho, llegó a actuar en varios programas de Radio Juventud de Almería como 'Cantando se va a la fama' y 'Ondas de medianoche'. Una etapa que ha borrado de su memoria, pero también a su vida como carpintero, profesión que ejerció hasta su jubilación.

David Bisbal y su padre. Instagram.

