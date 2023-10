El vídeo del presidente de la peña del Barça acusado de abuso sexual, culpa a la discapacitada: 'Me tocó tó'

Miguel Ángel es conocido en su pueblo por ser el presidente de la Gran Peña Barcelonista de Águilas y por conducir una característica vespa, de color blanco, con unas tiras naranjas, y con el número 14 en honor al jugador que idolatra: Johan Cruyff. Pero tras verse implicado en una supuesta agresión sexual a una menor de edad que es discapacitada intelectual, todo apunta a que será más fácil ver a Miguel Ángel conduciendo su moto que dirigiendo un acto de la peña blaugrana, ya que un portavoz de la directiva anuncia que convocarán "una asamblea extraordinaria" para analizar la situación judicial del president peñista y su futuro.

"Hay que tomar cartas en el asunto: esto no se puede dejar así. Tendrá que juntarse la directiva para hacer lo que tengamos que hacer: si eso es verdad, habrá que pedir su dimisión", tal y como admite un portavoz de la Gran Peña Barcelonista de Águilas, después de que EL ESPAÑOL haya desvelado que su actual presidente, Miguel Ángel S., de 60 años, está siendo investigado por un juzgado de Lorca, por una presunta agresión sexual. "Nos hemos quedado muertos. No nos comunicó nada. Esto es una cosa grave".

Casi tanto como las explicaciones que Miguel Ángel ofreció en los juzgados, donde supuestamente culpó a una menor de 16 años y con un retraso mental del 54%, de haberle acosado sexualmente, cada vez que acudía a guardar su vespa en el garaje que tiene cerca de la casa de la adolescente. "La muchacha esta, iba, y se me desnudaba, se me insinuaba, me metía mano por todos los lados...", tal y como asegura el presidente de la Gran Peña Barcelonista de Águilas, en la declaración a la que ha accedido en exclusiva EL ESPAÑOL. "Para algunas cosas es lista de más".

Las afirmaciones de Miguel Ángel chocan con las conclusiones que figuran en un informe elaborado por la Guardia Civil, después de escuchar el testimonio de la menor de edad. A juicio de los investigadores, el presidente de la peña barcelonista supuestamente abusó de la chica dentro de su domicilio familiar, aprovechando que la conocía desde que era una niña porque era amigo de su madre desde la infancia y durante 27 años habían sido compañeros de trabajo en una empresa agrícola.

"Aprovechó la ausencia de los padres, para entrar en la vivienda, por la confianza de ambos", tal y como expone el informe de la Guardia Civil. "Para una vez a solas, en el dormitorio, mantener relaciones sexuales consistentes en la práctica inicial de caricias y tocamientos, en el pecho, los genitales y el ano de la víctima, culminando con el forzamiento. Aprovechándose de la misma situación de cercanía y amistad entre ambos, obligándola a mantener relaciones sexuales no consentidas por la víctima".

Precisamente, el magistrado le pregunta al presidente de la peña culé de la localidad murciana de Águilas, por el episodio sexual que la menor de edad relata con detalles tan precisos como este: "Yo le cogí el pene como si fuese un helado y me lo metí en la boca hasta que salió leche".

- Juez: ¿De qué conocía usted a la menor?

- Miguel Ángel: De toda la vida. Desde que era pequeña porque su madre y yo hemos trabajado juntos y mi primo se ha casado con su hermana y somos casi familia. La conozco de toda la vida.

- Juez: La menor dice que el día 20 de junio de 2022, usted llegó al domicilio de ella, entró, se fueron a su dormitorio, usted la desnudó allí, la penetró vaginalmente, le puso su pene en la boca, usted llegó a eyacular y le estuvo haciendo fotos y vídeos con su teléfono móvil. ¿Todo eso es cierto?

- No es verdad. La única verdad que hay es que todas las noches cuando iba a guardar mi vespa en el bajo que tengo allí, la muchacha esta, iba y se me desnudaba, se me insinuaba, me metía manos por todos los lados y yo opté por decir que la echaba. Los vecinos tienen que ser testigos.

La Conchi misma, que vive enfrente, que nos conocemos de toda la vida, y ella estaba en el balcón porque era verano. Ella se me insinuaba a tope. Incluso en vez de subir la moto, para evitar que me viera, rodeada la calle para entrar por arriba, para que no me viera [la menor de edad]. Eso era una cosa agobiante, era agobiante. Yo se lo digo a usted.

- ¿Usted puso esos hechos en conocimiento de la madre de la menor de edad?

- Miguel Ángel: No. Yo creo que esto es una encerrona que me está haciendo la madre porque nosotros hemos tenido mucho roce. Hace tres años que no hablo nada con la madre, desde que salió del campo donde trabajábamos juntos. Era una vergüenza todo lo que hacía esa mujer, haciendo vídeos, pasándoselos a la gente: vídeos de ella haciéndose cosas. Eso era una vergüenza y todo el campo de Águilas lo puede decir. Eso yo lo sabía y 'dejemos' de hablar hace tres años, no sé si ella, por venganza, buscaba eso: le decía a la cría que subiera [al garaje] para buscarme.

Tal respuesta choca con el origen de la investigación de la Guardia Civil: la denuncia que presentó la madre de la menor de edad, a raíz de que el día de Halloween de 2022, un vecino alertó a la familia de que un hombre estaba acudiendo a su domicilio, junto a la adolescente, cuando los padres se iban a trabajar. Las diligencias del Instituto Armado recogen que la mujer acudió al cuartel por un chivatazo: "Mi vecino me dijo que había visto a un hombre acompañando a mi hija, entrando en mi casa. Desde la vivienda vio a mi hija en bragas y en sujetador, con el citado hombre [...]".

- Juez: ¿Desde cuándo no visita la casa de la menor y de su madre?

- Llevo más de tres años. Ya le digo que yo iba allí, que era de la familia, y sabía cómo funcionaba todo. Dejé de ir porque a esa persona no le habla nadie del campo porque ha tenido muchos conflictos y discusiones [...].

- Juez: ¿Dice usted que la menor se le ha llegado a desnudar o a quedar en ropa interior en la calle, mientras usted guardaba la moto?

- En la calle no, dentro de mi bajo. Se metía en mi bajo. Allí se desnudaba, me bajaba los pantalones y 'tó'. Como era verano y yo llevaba bañador, pues…

- Juez: ¿Ella le bajaba los pantalones sin querer a usted?

- ¡Hombre!

- Juez: ¿Llegaba ella y le daba un tirón?

- Sí, sí, sí. Y me metía mano y de todo.

- Juez: Cuando entraba a guardar la moto en su garaje, ¿usted bajaba la persiana o la dejaba abierta?

- Yo la dejaba abierta porque la llave está por fuera.

- Juez: ¿Y dice usted que tiene testigos que han visto esa situación?

- Hay varias vecinas que lo han tenido que ver y sobre todo, Conchi, que es mi vecina de toda la vida: ella estaba en el balcón y veía que yo no sabía ya cómo decirle que se fuera [a la menor de edad]. Estaba agobiado.

Algunas respuestas son llamativas porque el presidente de la peña culé entró en aparentes contradicciones, cuando fue interrogado por Maribel Muñoz: abogada de la menor de edad. Prueba de ello es que Miguel Ángel no citó a la famosa Conchi, como testigo del supuesto acoso sexual al que era sometido por una chica con discapacidad intelectual, a la que sacaba 43 años, cada vez que guardaba su vespa en el garaje.

- Maribel Muñoz: Ha dicho que en otras ocasiones ha entrado a la casa [de la menor], pero desde hace tres años no ha vuelto a entrar. ¿Cómo explica usted que un testigo alerte a los familiares de la menor de que le vieron dentro del domicilio en junio? ¿Ratifica usted que no ha estado en la casa?

- Recientemente, no.

- Si usted era tan conocido de la familia: ¿es conocedor de que la menor tiene un retraso mental?

- Depende para qué tiene el retraso porque para algunas cosas es muy espabilada y no quiero meterme en asuntos que ahora mismo no conciernen, pero yo sé cosas de ella que es mejor que me calle por ahora.

- Pero si usted dice que llevaba tres años sin mantener relación con la familia. ¿Cómo es tan conocedor de las cosas de la niña?

- Porque ya le digo, éramos íntimos y yo sabía de todo. Sé más cosas de la niña que ahora no vienen a cuento. Yo contesto por lo mío. De momento, no voy a meter a más gente de por medio. Pero sé muchas cosas. Esa zagala puede que tenga su minusvalía, yo no te digo que no: ¿Eh? Pero ya te digo que para algunas cosas es lista de más.

- Maribel Muñoz: ¿Dice usted que la niña se le ha insinuado y se le ha desnudado en la cochera con la puerta abierta, multitud de veces?

- ¿Multitud? Multitud tampoco. No digamos multitud porque cuando yo vi la situación la echaba, incluso rodeaba la manzana para que no me viera. Y eso también lo han visto los vecinos porque era verano y estaban en los balcones.

- ¿Puede usted referir algún vecino? Se lo digo porque a la Guardia Civil no le ha comentado nada al respecto.

- ¡Hombre! Pero si es que yo me enteré ayer de esto y no he podido ir a hablar y decirle a algún vecino: 'Mira, fulanita, tú has visto que la zagala se me metía en el bajo [cuando iba a aparcar su vespa]'.

- Maribel Muñoz: Eso lo puedo hasta llegar a entender don Miguel Ángel, pero por incidir un poco y concretar. ¿Ningún vecino manifestó nada a la familia, a la Policía Local o a la Guardia Civil sobre estos hechos? Se lo digo porque me resulta curioso. ¿A usted no le consta que ningún vecino hay puesto esto en conocimiento de la autoridad o de los Servicios Sociales?

- No, porque yo no sé nada de ella desde hace más de tres años, más de cuatro años. Entonces, no sé cómo estará la situación. La verdad es que asuntos sociales tenían que tomar cartas en el asunto [...].

Miguel Ángel S., presidente de la Gran Peña Barcelonista de Águilas (c), en una recepción oficial en el Camp Nou.

De momento, el atestado de la Guardia Civil al que ha accedido EL ESPAÑOL se posiciona del lado de la víctima tras escuchar su testimonio: "Fuimos a mi dormitorio y allí comenzó a tocarme los pechos y los genitales, así como el ano. Se acostó encima de la cama, quitándome las bragas y el sujetador, él se sacó su pene [...]. Él se limpió con una servilleta y la tiró a la basura. Me grabó con el móvil haciéndome fotos y vídeos mientras ocurrían los hechos. Tenía miedo de que viniese mi padre o mi madre, así que Miguel Ángel se fue a su cochera, cogió su Vespa y se marchó para la Peña Barcelonista".

Para los investigadores ese relato es demoledor: "Queda acreditado como existe una relación entre la víctima y el autor, habiendo aprovechado la confianza de ser un conocido vecino y una evidente relación de superioridad sobre la víctima: el agresor tiene 59 años y ella 16 años [...]. Debe tenerse en especial consideración los 16 años de la víctima, la cual ha sido engañada por su vecino y amigo, ya que la víctima tiene diagnosticada una discapacidad de un 54% de retraso mental leve [...]".

"Tras lo expuesto, no cabe ningún tipo de duda por parte de esta instrucción, de que existen indicios suficientes de que el señor Miguel Ángel S. M. es responsable de un presunto delito de agresión sexual a la víctima menor de edad". El juez tendrá la última palabra en el mayor escándalo que ha vivido la Gran Peña Barcelonista de Águilas desde que fue fundada en 1971 y se encargaba de organizar las primeras Cabalgatas de Reyes Magos de esta localidad del litoral murciano. Para Miguel Ángel no es el primer encontronazo con la ley, ya que cuenta con antecedentes por delitos de lesiones y de malos tratos en el ámbito familiar.

