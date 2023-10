La afición del Getafe aplaude que quiten a Alfonso Pérez del estadio: “Ni siquiera jugó aquí”

Qué bonitos, qué bonitos, son los goles de Alfonsito, cantaba el Benito Villamarín cuando Alfonso Pérez hacía las delicias del respetable en Sevilla en los años 90 y principio de los 2000. Hace 25 años que sus botas blancas llamaron la atención de todos los niños de aquella década, que pedían a los Reyes Magos las Joma de Alfonso. Hizo historia en el Real Betis y jugó en el Real Madrid y el FC Barcelona. Y, además, daba nombre al Coliseum, estadio municipal donde juega sus partidos el Getafe, el equipo de la ciudad que le vio nacer, desde 1998.

Este miércoles, sin embargo, se le retiró el nombre de Alfonso Pérez al Coliseum. Lo hizo, según pudo saber EL ESPAÑOL, el Ayuntamiento de la ciudad. El Getafe CF se desvinculó de una decisión que como reconoció Ángel Torres, presidente del club azulón, les ha "quitado un problema". No obstante, ambas entidades emitieron un comunicado conjunto.

Las declaraciones del jugador en una entrevista concedida al diario El Mundo le costaron multitud de críticas. El exfutbolista bético señalaba, entre otras, "la imposibilidad de que una jugadora cobre lo mismo que sus compañeros varones". Para el Ayuntamiento de la localidad y el equipo, según expusieron en un comunicado conjunto, eso hace del fútbol un "mero negocio económico, en lugar de ensalzar aspectos tan importantes en el deporte como la superación, el esfuerzo o la igualdad".

Por lo tanto, con la retirada se trata de "preservar los valores positivos que emanan del deporte, que en la ciudad se fomentan a través de las escuelas deportivas", según un comunicado que finaliza explicando que "el Getafe CF —empresa privada que tiene cedida las instalaciones municipales por 40 años— se reserva la posibilidad de incluir un patrocinio publicitario junto al nombre de Coliseum, como ya sucede en el resto de equipos de todo el mundo".

Los aficionados del Getafe, este miércoles, aplaudían la retirada del nombre, pero por otros motivos: muchos nunca supieron por qué se le dio su nombre "si ni siquiera jugó aquí". A la mayoría les daba igual una decisión que, recordaban, se tomó por consenso. "A través de una revista se dieron cuatro o cinco nombres y salió elegido el suyo", apuntaban a las puertas del estadio.

"No ha hecho mucho por Getafe, aunque nació aquí", apunta un hombre que asegura haber jugado con él cuando eran pequeños. Su opinión la comparten la mayoría de aficionados que pasean por los alrededores del Coliseum y otras zonas de Getafe. "No sabemos muy bien por qué se le puso el nombre. No estuvo en la escuela, no jugó, no entrenó aquí. Nunca lo entendimos", dice otro.

Empujado por su acompañante, Julio Robles tiene opinión propia. Apunta que él no es nadie para juzgar "lo que está bien ni lo que está mal, pero hoy en día... Yo he leído que ha sido la alcaldesa de Getafe. Hoy en día te puedes esperar cualquier cosa".

Rafael Fernández, con la camiseta del Getafe, cree que ha sido precipitado el cambio, aunque certero. "A mi juicio ha sido un poco precipitado. Quizás habría habido que escuchar los audios de esa entrevista, porque a veces es cierto que la entonación puede dar a entender una cosa u otra. Si es verdad lo que se ha escrito, la decisión es acertada, pero demasiado precipitada".

Sale a defender a Alfonso otro aficionado: Juan Cogollo. "En mi opinión, no se le debería quitar el nombre ahora mismo. Que se le quite el nombre por otras razones, pero no por eso. Esa es mi opinión".

Este hincha azulón cree que se le podría cambiar el nombre al estadio por un motivo económico. "Eso sí sería un motivo, como ha pasado con el Wanda. No creo que sea motivo —las declaraciones— sin consultar con la afición. En su día se puso ese nombre porque la mayoría lo quiso así. Entonces, me parece extraño que le cambien el nombre tan radical, tan de repente. Se hizo una votación a través de una revista local. Salió por mayoría cuando había tres o cuatro opciones".

Recuerda Cogollo que Alfonsito fue "un gran jugador del Betis y la Selección. No tengo nada en contra de él".

Los menos son quienes se pasean alrededor del estadio apuntando que Alfonso tiene razón en sus declaraciones. Declinan participar porque "si digo lo que pienso...". Un señor que dice compartir los apellidos con el reportero apunta que "todo lo enfanga la política, que no debía meterse en esto", pero recuerda que Pérez no merecía el nombre del estadio porque no jugó allí.

De tal forma, la única que pareció atreverse a defender a Alfonsito a cara descubierta fue Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid escribió en Twitter: "La dictadura de la izquierda es asombrosa: un veterano exjugador de fútbol no puede ni dar su opinión si no le agrada al poder".

El PP de Getafe, lejos de defender a Alfonso, se quejó por "la cacicada" de cambiarle el nombre al estadio sin pasarlo por el pleno. "Este tema se debería haber tratado en el Pleno de Getafe, que es la representación de todo el pueblo de Getafe, y no hacer esta cacicada de la alcaldesa", apuntó Antonio José Mesa, portavoz popular en el consistorio.

Las opiniones son múltiples, aunque no parece haber molestado en Getafe el borrado del nombre de Alfonso Pérez. Incluso, uno de los vecinos de la zona habla del movimiento que se está llevando a cabo para reformar el estadio, tal y como reconoció Ángel Torres en una entrevista en Telemadrid. El aficionado, que desconocía el renombramiento del recinto, apuntaba que como ahora "los clubes son empresas", el interés sería "comprar el estadio para hacer negocio", trasladando así una idea del fútbol como mero negocio económico.

