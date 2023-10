Ayuso defiende a Alfonso Pérez ante la "dictadura de la izquierda" que retira su nombre del Coliseum

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado el acuerdo entre el Ayuntamiento de Getafe y el Getafe C.F de eliminar el nombre del exjugador Alfonso Pérez del Coliseum tras sus declaraciones contra la equiparación salarial del fútbol femenino en un medio de comunicación.

"La dictadura de la izquierda es asombrosa: un veterano exjugador de fútbol no puede ni dar su opinión si no le agrada al poder", ha escrito la dirigente popular en su cuenta de la red social 'X', antiguo Twitter.

En un comunicado conjunto, el Consistorio y el club han apuntado a que Alfonso Pérez señalaba en una entrevista en El Mundo "la imposibilidad de que una jugadora cobre lo mismo que sus compañeros varones" y han puesto el foco en que esto traslada idea de que el fútbol es un "mero negocio económico, en lugar de ensalzar aspectos tan importantes en el deporte como la superación, el esfuerzo o la igualdad".

En el comunicado, recogido por Europa Press, las dos instituciones coinciden en la necesidad de "preservar los valores positivos que emanan del deporte, que en la ciudad se fomentan a través de las escuelas deportivas".

También han apuntado que, de acuerdo con los términos de la concesión del estadio, el Getafe C.F. se reserva la posibilidad de incluir un patrocinio publicitario junto al nombre Coliseum, "como ya sucede en el resto de equipos de todo el mundo".

Preguntado por este diario, el presidente del Getafe CF, Ángel Torres, ha confirmado que el club no ha tenido nada que ver con este cambio de nombre y que ha sido el Ayuntamiento, gobernado por la socialista Sara Hernández, quien ha tomado la decisión por su propia cuenta. "El Ayuntamiento se ha adelantado. Lo han decidido ellos. Me quito un problema por si hay alguien que no estaba de acuerdo", ha señalado el directivo a EL ESPAÑOL.

El Coliseum es un estadio municipal cedido al Getafe C.F. por un periodo de 40 años. El convenio que el equipo madrileño tiene suscrito con su Ayuntamiento incluye una cláusula clara e irrompible que obliga a que el nombre del estadio contenga, en el orden que sea, la palabra Coliseum.

Hace ya tiempo que el club azulón trabaja para encontrar un patrocinio para poder cambiar el nombre de terreno de juego, al igual que han hecho otros equipos de la Primera División española. De hecho, según Ángel Torres, ya existe un "principio de acuerdo" con algunas marcas y que "pronto" se iba a cambiar el nombre.

