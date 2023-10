Ayuso capta a estudiantes latinos bajando un 85% el precio de la matrícula en las universidades públicas

Hasta ahora, según el Decreto de Precios Públicos de las universidades madrileñas, los alumnos nacidos en España o que provengan de un país de la Unión Europea pagan la matrícula universitaria mucho más barata que el resto de estudiantes extranjeros.

Pero lo que va a hacer la Comunidad de Madrid es modificar el citado Real Decreto para garantizar que los estudiantes universitarios hispanoamericanos que cursen estudios en la región paguen lo mismo que si fueran comunitarios o nacidos en nuestro país.

[Ayuso busca que Madrid sea la 'Miami de Europa' para atraer inversión e inmigración latina]

Esto va a suponer una discriminación positiva respecto a otros estudiantes, chinos o árabes, que también vienen a estudiar a la región y que seguirán pagando precios mucho más elevados.

Según las cuentas de la Consejería de Educación, esta medida supondrá una reducción de hasta un 85% en el precio de las matrículas universitarias de estos estudiantes.

Por poner ejemplos concretos, un hispanoamericano que quiera estudiar Medicina en Madrid sin ser residente pagará el próximo curso 1.240 euros cuando, este año, abona 8.180 euros al año. Lo mismo ocurre en Historia, pasarán de pagar 6.822 euros a 1.015.

Esta medida también se va a aplicar en los másteres habilitantes. Un modelo que usan muchos latinos para convalidar su título en España. Si, por ejemplo, una persona de Venezuela quiere hacer el máster para Ingeniería de Telecomunicaciones pagará 1.165 euros frente a 9.288 que tenía que abonar ahora.

[Ayuso: "Sánchez abandona Hispanoamérica, nuestra mejor obra, porque el Gobierno es hispanófobo"]

Pero ¿quién pagará la merma económica que esto supone para las universidades públicas madrileñas? Madrid. Será la Comunidad quien asuma la reducción del precio aunque, de momento, se desconoce cuánto dinero se va a invertir para ello.

Lo que sí ha analizado la Comunidad es a cuántas personas puede beneficiar este programa. En la actualidad hay 2.800 estudiantes en las universidades madrileñas provenientes de Colombia, Perú, Ecuador, México y Chile.

La región espera que, con esta medida, ese número de estudiantes se amplíe y Madrid se configure como el referente de los estudios en español.

Fuera del agravio comparativo que esto puede suponer para el resto de estudiantes no comunitarios, Madrid quiere dar un paso más.

El objetivo de la Consejería de Educación en esta legislatura es que, en su futura ley de Universidades, se garantice que todos los alumnos que lleguen a las universidades madrileñas tengan el nivel suficiente de español.

Esta medida afectaría, principalmente, a los estudiantes asiáticos y árabes que acuden a las universidades públicas de la región a sacarse un máster. Según cifras del Ministerio, desde 2018, los estudiantes chinos suponen ya la nacionalidad extracomunitaria mayoritaria entre los universitarios que vienen a nuestro país.

Nueva Ley Maestra de FP

Uno de los grandes retos de la Consejería de Educación para esta legislatura va a ser aprobar una Ley Maestra de Formación Profesional para "blindar" el modelo madrileño frente a la ley trabajada por el equipo de Pilar Alegría.

Principalmente, la ley de Ayuso ataca al modelo de Formación Profesional Dual que España ha copiado de Alemania y que es un sinónimo de éxito internacional y, hasta ahora, perseguido por todas las comunidades autónomas.

[Así es la FP dual alemana, el espejo en el que se mira España para reducir el paro juvenil al 3%]

Ahora, la Consejería de Educación apuesta por hacer frente a la Ley de FP de Pilar Alegría con una ley maestra para apostar por un "verdadero sistema dual que sirva a la "realidad laboral y empresarial".

La panadería Traublinger Bäckerei es una Pyme en la que se ofertan plazas de FP dual. José Pindado. Fundación Bertelsmann

Contrastarán la alternancia de las prácticas intermitentes que se conjugan con la formación en la escuela (la clave del éxito del sistema alemán), puesto que consideran que es inasumible para las empresas y no aporta beneficio a la formación.

Precisamente, el beneficio de la FP dual suele ser, en muchos caso, que alumnos con bajos recursos al hacer prácticas desde el primer día pueden cobrar un salario (aunque sea mínimo) y esto les permite seguir estudiando y permite que Alemania tenga un paro juvenil del 3%.

Madrid ahora quiere evitar que los alumnos entren en la empresa hasta que tengan méritos definidos y homologables. Es decir, el sistema de prácticas que tienen el resto de formaciones profesionales que no son duales. Por las cuales, hasta que no se aprueban los conocimientos no se acude a la empresa.