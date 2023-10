El PP de Getafe critica la "cacicada" de cambiar el nombre al estadio sin pasar por el Pleno

El Partido Popular de Getafe ha tildado de "cacicada" la decisión de la alcaldesa Sara Hernández de quitar el nombre de Alfonso Pérez del estadio del Getafe CF sin debatirlo previamente en el Pleno del Ayuntamiento. Asimismo, aboga por mantener el nombre del exfutbolista.

El Ayuntamiento del municipio, en manos del PSOE, ha tomado esta decisión de manera unilateral tras las polémicas declaraciones del exfutbolista en las mostró su incomprensión por el hecho de que las jugadoras quieran cobrar lo mismo que los futbolistas en el fútbol masculino dado que generan menos volumen de negocio. Por ello, el estadio pasará a llamarse, sencillamente, Coliseum.

"Este tema se debería haber tratado en el Pleno de Getafe, que es la representación de todo el pueblo de Getafe, y no hacer esta cacicada de la alcaldesa", ha asegurado Antonio José Mesa, portavoz del PP en el Pleno de Getafe, en conversación con Madrid Total. Preguntado por este asunto, el Ayuntamiento de Getafe se ha limitado a remitir al comunicado oficial.

"Parece asombroso que, si a esta alcaldesa no le gusta el nombre de un exveterano jugador, ella hace abuso de poder y cambia el nombre sin consensuarlo", ha criticado Mesa.

Cabe destacar que el estadio del Getafe CF es una instalación municipal cedida al equipo para que dispute sus encuentros como local en Primera División. Como propietario, sigue teniendo unos derechos como es el de formalizar un cambio de nombre del recinto deportivo como así ha hecho este mismo miércoles después de toda la polémica generada.

"Desconocemos por completo cómo se está haciendo y si se ha llegado a ejecutar", ha añadido Mesa. "Otra de las características de esta alcaldesa es el oscurantismo y la falta total de transparencia. Nos hemos enterado de esto por los medios de comunicación".

Preguntado por qué hubiese votado el Partido Popular en un hipotético pleno para esta cuestión, Mesa ha evitado entrar en la polémica de las declaraciones del exfutbolista. "Hubiéramos testeado un nombre consensuado con el pueblo de Getafe. Habría que ver en qué condiciones se lleva al pleno con el visto bueno del Getafe, de la familia [de Alfonso Pérez], de la afición, de las peñas".

"No hubiésemos hecho las cosas deprisa y corriendo. No entendemos estas prisas y la falta de transparencia y de diálogo entre todas las partes. El Getafe es una seña de identidad, un buque insignia del que nos sentimos orgullosos. En estas cuestiones, cuanto más consenso haya entre todas las partes, mejor".

Mesa también pone como ejemplo otra polémica reciente: la propuesta de Podemos para cambiar el nombre del Polideportivo Rafael Vara y poner el de Jenni Hermoso. En esta ocasión, la alcaldesa echó para atrás la propuesta aludiendo a "la familia" de Rafael Vara. "¿Qué pasa? ¿Alfonso Pérez no tiene familia?", critica el PP.

Decisión unilateral

Por su parte, el club no ha tomado parte en esta decisión. "El Ayuntamiento se ha adelantado. Lo han decidido ellos. Me quito un problema por si hay alguien que no estaba de acuerdo", ha asegurado el presidente del Getafe a EL ESPAÑOL tras conocer la noticia.

Hace ya tiempo que el presidente viene trabajando en la búsqueda de un patrocinio para poder cambiar el nombre del estadio. Al igual que ya han hecho otros muchos clubes, el cuadro azulón busca una marca potente que quiera patrocinar la denominación de su recinto deportivo.

El propio Ángel Torres confirmó a este periódico que tienen "un principio de acuerdo" ya con algunas marcas y que "pronto íbamos a cambiar el nombre del estadio" con la denominación de la marca por la que finalmente se decantara el club azulón. De hecho, todo lo que tiene que ver con el Coliseum parece una de las últimas gestiones y anhelos del presidente al frente de la entidad.

Esta búsqueda de patrocinio está contemplada en el acuerdo de cesión del Ayuntamiento, algo que destaca precisamente el comunicado del Ayuntamiento. “Es importante recordar que, de acuerdo con los términos de la concesión, el Getafe C.F. se reserva la posibilidad de incluir un patrocinio publicitario junto al nombre Coliseum, como ya sucede en el resto de equipos de todo el mundo”.

