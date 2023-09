La vida de las dos hijas de Rosa Peral tras el Crimen de la Guardia Urbana: ya tienen 12 y 10 años

El asesinato de Pedro Rodríguez a manos de su pareja Rosa Peral y su supuesto amante Albert López, ha vuelto a la actualidad con el estreno de 'El cuerpo en llamas'. La miniserie, inspirada en el caso que ocurrió en 2017, llegó a Netflix el pasado viernes 8 de septiembre. La serie retrata el macabro asesinato de la Guardia Urbana, uno de los crímenes más mediáticos de la última década. Sin embargo, un dato que pocos conocen es lo que sucedió con las hijas de la sentenciada.

Aunque Peral y López están cumpliendo condena, casi 6 años después, su historia sigue teniendo nuevos episodios. La serie de Netflix protagonizada por Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez intenta recrear todo lo ocurrido respecto al crimen; y uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los espectadores es la vida posterior de las descendientes de Rosa. Y es que pese a que en la serie, esta solo tenía una hija, en realidad tiene dos. Las pequeñas tenían 6 y 4 años respectivamente cuando sucedieron los hechos, en 2017. Actualmente, tienen 12 y 10 años. Es por ello por lo que Rosa ha intentado detener en varias ocasiones dicho estreno por “atentar contra su derecho al honor y al de sus hijas”, e incluso teme que puedan ser víctimas de bullying en la escuela.

Asimismo, y aunque en un primer momento su exmarido Rubén se negó a que esta se encontrase con sus hijas, finalmente, accedió. De hecho, desde 2019 estas la visitan el primer sábado de cada mes.

Pedro Rodríguez, la víctima, y Rosa Peral, en una imagen de archivo.

Por otro lado, Francisco Peral, padre de Rosa, que visitó el plató de 'Y ahora Sonsoles', indica que él es el único apoyo y ayuda que le queda a su hija y que lucha por mantenerse fuerte para seguir siempre ahí. Asimismo, defiende la inocencia de Rosa, alegando que "no la han dejado justificarse".

[La novela negra de la agente Rosa: también buscó a un sicario para matar al padre de sus hijas]

Además, tras el reciente estreno de la serie, Francisco también ha dedicado varios momentos a hablar sobre sus nietas, las hijas de Rosa Peral. Este asegura que no habla con ellas del motivo por el que su madre está en prisión. Aunque sí ha reconocido que la hija mayor le pidió saber qué había pasado: "Le contaré la verdad, pero no la que cuentan", reconoce. También corrobora que Rosa intenta hablar todos los días con sus hijas por teléfono, aunque no siempre es posible. Actualmente, igual que en la serie, estas se encuentran bajo la custodia de su padre.

Ella, además, ha hecho hincapié, durante una breve conversación con un popular presentador de Catalunya Ràdio, en sus dos hijas. "Nadie se ha parado a pensar en el daño hacían a esta niña. Me preocupa su sufrimiento, cómo lo están pasando, qué información les está llegando", relata.

Netflix

El Crimen de la Guardia Urbana, la historia macabra en la que se inspira la serie que hoy lidera las reproducciones de Netflix, comienza con el testimonio de Joel, un ciclista de Calafell (Tarragona). El joven fue quién se encontró con un coche quemado mientras paseaba con su bicicleta. Nada más llegar los Mossos d’Esquadra apreciaron lo que parecían unos restos humanos. Fue entonces cuando se comenzó a investigar sobre el triángulo amoroso entre Pedro Rodríguez, un guardia urbano de Barcelona, su pareja, Rosa Peral, y el amante y exnovio de ésta, Albert López. Los tres, guardias urbanas.

['El Boniato', la otra muerte atribuida a Albert López y Rosa Peral, los asesinos de la Guardia Urbana]

'El cuerpo en llamas' la serie basada en hecho reales, la protagoniza Úrsula Corberó, conocida a nivel mundial por darle vida a Tokio en ‘La Casa de Papel’. La sinopsis de la serie detalla la historia de un policía asesinado y prendido fuego, en la que todas las miradas se centran en otros dos agentes: su novia y su amante.

Asimismo, y de forma paralela, Netflix ha estrenado la película documental 'Las cintas de Rosa Peral' en el que la principal condenada por el crimen de la Guardia Urbana sí ha colaborado con la plataforma para dar su punto de vista sobre el trágico suceso.

Sigue los temas que te interesan