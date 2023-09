"Me están poniendo una condena extra": Rosa Peral carga contra 'El cuerpo en llamas' y Úrsula Corberó

El cuerpo en llamas, la serie inspirada en el caso real del Crimen de la Guardia Urbana, ha sido señalada desde el preciso instante en el que fue anunciada. E incluso la propia Rosa Peral, condenada por el crimen en el que se basa la ficción, intentó evitar -aunque sin éxito- que se estrenase en Netflix.

Recientemente, y a pesar de estar en la cárcel, Rosa Peral ha roto su silencio en el polémico documental de la misma plataforma Las cintas de Rosa Peral, e incluso se ha vuelto a pronunciar abiertamente en televisión, concediendo una entrevista en el programa Y ahora Sonsoles, que ha hablado con ella desde la cárcel.

Aunque ya haya una sentencia firme, por la que fue condenada a 25 años de prisión, Peral sigue manteniendo su inocencia y reconoce que su castigo se ha magnificado debido a sus circunstancias.

En respuesta a la serie de Netflix

Carlos Quílez, periodista experto en el caso, habló con ella en el programa Y ahora Sosoles presentado por Sonsoles Ónega en Antena 3, que siguió insistiendo en que es inocente antes de hablar de El cuerpo en llamas.

"Lo que veo es que vuelve a haber otro juicio. Yo ya he tenido un juicio, ya tengo una condena. Lo que quiero pedir es que me dejen cumplir la condena que se me ha puesto y no la que se me ponga por una serie... de nuevo otro juicio mediático. Lo que están buscando es el morbo sacando lo que dicen que es mi supuesta vida", expresó Peral.

"Me están poniendo una condena extra porque esto que saquen va a quedar de por vida. Y de por vida no solo por mí, también por mis hijas. Mis hijas llegan a una edad donde pueden ver la televisión y pueden ver este tipo de programas. No puede ser que diariamente yo tenga que estar encontrándome con juicios repetidos una y otra vez".

"Con la serie consideran que pueden ganar dinero y lo venden y se lucran a mi costa. Llevo seis años y pico privada de libertad y todo el mundo se ha estado lucrando conmigo. Se han hecho libros, programas, documentales... de todo. He cobrado cero euros. No se respeta ni siquiera el nombre de Pedro, pero sí que respetan el nombre de mi exmarido", espetó de forma rotunda.

Después, Peral hizo referencia a las declaraciones de Úrsula Corberó, donde la actriz decía que era un personaje tóxico. "Dime en qué momento se me ha juzgado por tóxico o no tóxico", dijo.

También quiso recordar que Albert López, el que era su amante, tiene una enfermedad mental que es "lo que nosotros entendemos coloquialmente como psicópata", y añadió que solo piensa en sí mismo. "Desde el principio dije lo mismo, incluso lo que hubiera hecho mal lo hubiese contado", agregó, criticando que Albert, según ella, divague sobre lo sucedido.

