Paco Sánchez se queda solo: los españoles ya no quieren ser limpiadores y los extranjeros, sí

El caso que cuenta Paco Sánchez Castro no es raro en absoluto. Posee desde hace más de 10 años una empresa de limpieza, 'El Resplandor' ubicada en Los Barrios (Cádiz), donde ahora se está experimentando lo que ocurre desde hace años en ciudades como Madrid. Por su ubicación, además de oficinas, comunidades y empresas del Campo de Gibraltar, prestan servicio a numerosísimas viviendas de lujo en Sotogrande en temporada de verano. "Los contratos oscilan entre las 2 y las 8 horas de duración", precisa, y los sueldos, según convenio. Y lo están notando. ¿Trabajadores españoles o españolas? Complicadísimo. Cada vez más. Por cuatro horas te dicen que no se mueven de sus casas".

La Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) presentó en junio de 2023 su informe anual 'Datos del sector limpieza de edificios y locales' del que se desprende que el sector conforma el 1,05% del PIB, y que hay un total 4.500 empresas que emplean a 478.000 trabajadores, de los cuales el 74% son mujeres.

Pero Paco, quien también se pone a limpiar si hace falta, en 'El Resplandor' contrata a hombres. Son en su mayoría senegaleses, inmigrantes que llegan a las costas españolas en patera y a los que integra sociolaboralmente "través de la obra de la Fundación Prolibertas".

"En mi caso, y por donde nos ubicamos, mi empresa trabaja también con muchas mujeres de origen marroquí y alguna de Sudamérica. Españolas cada vez menos. Y ya digo, cuesta mucho trabajo a veces encontrar trabajadoras españolas. Te dicen que no por esas cuatro horas, que luego al final se pueden traducir en 60 al mes". Más de 600 euros. "Y claro, no piensan que si dicen que no y que no, llega un momento en que se las deja de llamar. O que empiezan y se tira de ellas mucho más para otro cliente. Pero nada. ¿Si las llamas para limpiar un suelo? Lo mismo te dicen que sí. Pero si te contratan para limpiar una cocina y las llamas, te dicen que ni de broma".

Una trabajadora de El Resplandor, en plena faena. Cedida

Las pocas que aceptan, y que entran y salen del desempleo, "suelen ser amas de casa con bajos recursos económicos, que a lo mejor aceptan la oferta de empleo para pagarse un viaje o hacer frente a algún gasto imprevisto. Es decir, lo que ganan lo toman como suplemento al salario de su pareja".

Desproporción

Lo mismo cuenta a EL ESPAÑOL María Marchán, responsable del Departamento de Limpieza de Islaplagas. "Sí, tenemos serias dificultades para cubrir puestos de trabajo". Sobre todo los de jornada parcial por necesidades de los clientes. Y arroja una clave: "Hay mucha desproporción entre subsidios y salarios. Los convenios son provinciales, y en el nuestro se paga la hora entre 11,20 y los 12 euros, aunque se actualizan con el IPC".

Los contratos de media jornada son los más difíciles de cubrir. "Los procesos de selección son complicadísimos. Porque si una señora va a ganar 600 euros al mes y cobra 480 euros de ayuda, por 120 euros de diferencia te dice que no trabaja. Y lo mismo luego le da por trabajar por su cuenta, pero en negro, y así no pierde la ayuda". Esto, subraya, "se ha generalizado tras la pandemia. Hay mucha gente que vive al día y le da igual las cotizaciones"

Paco Sánchez detalla que al empresario de la limpieza "es a quien menos le conviene que los contratos sean por horas o por servicio. Porque la Seguridad Social nos penaliza frente a los que son de mayor duración. La asesoría también cobra más, porque no es lo mismo hacer 10 contratos que 50. Asumimos muchos gastos adicionales que la gente no conoce".

Prestan servicio a comunidades de vecinos, empresas, residencias, apartamentos... "Hay que decir también que las trabajadoras hacen un trabajo encomiable", subraya, "porque en ocasiones se encuentran con limpiezas tremendamente desagradables que ejecutan con mucha profesionalidad". La especialidad de 'El resplandor' son las casas de lujo en Sotogrande. "Las limpiezas del lujo, en mansiones, son especializadas. No se puede ir ni con anillos de pulseras, para que no rocen con nada y puedan dañar o arañar algo".

-¿Sois buenos?

-Por eso nos llaman.

